¶ËÃÏÃµ¸¡¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¡¢£²£µÆü²£ÉÍ¤Ë½éÆþ¹Á¡¡¥É¥¤¥ÄÁ¥²ñ¼Ò¤¬±¿¹Ò
¡¡¥É¥¤¥Ä¤ÎÁ¥²ñ¼Ò¤¬±¿¹Ò¤¹¤ëÃµ¸¡µÒÁ¥¡Ö¥Ï¥ó¥»¥¢¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ê£±Ëü£µ£¶£µ£°¥È¥ó¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢²£ÉÍ¤Ë½éÆþ¹Á¤¹¤ë¡£ËÌ³¤Æ»¤Î¤Û¤«¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥¢¥ê¥å¡¼¥·¥ã¥óÎóÅç¤ä¥¢¥é¥¹¥«½£¤Ê¤É¤ò½ä¤ë¥¯¥ë¡¼¥º¤Ë½ÐÈ¯¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±Á¥¤ÏÁ´Ä¹£±£³£¸¥á¡¼¥È¥ë¡¢¾èµÒÄê°÷£²£³£°¿Í¡£¥Þ¥ë¥¿Á¥ÀÒ¤Ç¡¢£²£°£±£¹Ç¯¤Ë½¢¹Ò¤·¤¿¡£
¡¡¶ËÃÏÃµ¸¡¤ËÅ¬¤·¤¿¹â¤¤ºÕÉ¹Ç½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿ÍÎ¾å¤Î·Ê¿§¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤ÎÅ¸Ë¾¥Ç¥Ã¥¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡²£ÉÍ¹Á¤Î¿·¹Á¤ÕÆ¬µÒÁ¥¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡Ê²£ÉÍ¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Ø¥Ã¥É¡¢²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¡Ë¤ËÆ±Æü¸áÁ°£¶»þÈ¾¤ËÃå´ß¤·¡¢µÜ¸Å¹Á¡Ê´ä¼ê¸©µÜ¸Å»Ô¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ±Æü¸á¸å£±£°»þ¤Ë½ÐÈ¯¤¹¤ëÍ½Äê¡£