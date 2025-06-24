°¦¾ð¤¬¥À¥ÀÏ³¤ì¡£ÃËÀ¤¬ËÜÌ¿Èà½÷¤À¤±¤Ë¸«¤»¤ë¡ÖÅ®°¦¥µ¥¤¥ó¡×
ÃËÀ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¸ÀÍÕ¤è¤ê¤â¹ÔÆ°¤Ç°¦¾ðÉ½¸½¤ò¤¹¤ë¤â¤Î¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èà»á¤ÎÆüº¢¤Î¸ÀÆ°¤ò¸«¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î°¦¾ðÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬¤ï¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÃËÀ¤¬ËÜÌ¿Èà½÷¤À¤±¤Ë¸«¤»¤ë¡ÖÅ®°¦¥µ¥¤¥ó¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
±£¤·»ö¤ò¤»¤º¡¢¿§¡¹¤ÊÏÃÂê¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¯¤ë
ËÜÌ¿Èà½÷¤Ø¤Î°¦¾ð¤¬¶¯¤¤ÃËÀ¤Û¤É¡¢Èà½÷¤ËÂÐ¤·¤Æ±£¤·»ö¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤à¤·¤íÈà½÷¤ËÁ´ÌÌ¤Ë¿®Íê¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢Èà½÷¤Ë¿´¤ò´°Á´¤Ëµö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÎÉ¤¤¤³¤È¤«¤é°¤¤¤³¤È¤Þ¤Ç¿§¡¹¤ÊÏÃÂê¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Í¥¤·¤µ¤ä»×¤¤¤ä¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¤
ËÜÌ¿Èà½÷¤Ø¤Î°¦¾ð¤¬¶¯¤¤ÃËÀ¤ÏÆüº¢¤«¤éÈà½÷¤À¤±¤Ë¤ÏÍ¥¤·¤µ¤ä»×¤¤¤ä¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÌ¿Èà½÷¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯°¦¤·¤¤Â¸ºß¤Ç¡¢¡Ö»Ù¤¨¤¿¤¤¡×¡Ö¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î´¶¾ð¤¬¼«Á³¤ÈÍ¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤ó¤Ê¤ËË»¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Èà½÷¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤êÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤éÌäÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ»þ´Ö¤âÏ«ÎÏ¤â¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ¤Ï¾ï¤ËÈà½÷¤ÎÍ×µá¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤È°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤¬Æüº¢¤«¤é¸«¤»¤ë¹ÔÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢Èà½÷¤Ø¤Î°¦¾ðÉ½¸½¤Ç¤¢¤êÅ®°¦¥µ¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÈà»á¤Î°¦¾ð¤ò°ì¿È¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
🌼¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÅÓ¤Ê¤Î¤¬¥¤¥Á¥Ð¥ó¡£ËÜÌ¿Èà»á¤Ë¤·¤¿¤¤ÃËÀ¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡ÖÆÃÄ§¡×