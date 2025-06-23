¥ß¥å¥¦¥ß¥å¥¦¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSummer Reads¡×¤¬Âçºå¤Ç³«ºÅ¡¡Íè¾ì¼Ô¤Ë¥Ü¡¼¥ô¥©¥ï¡¼¥ë¤ÎÌ¾Ãø¤òÇÛÉÕ
¡¡¡Ö¥ß¥å¥¦¥ß¥å¥¦¡ÊMiu Miu¡Ë¡×¤¬¡¢ËÜ¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖMiu Miu Summer Reads¡×¤òÂçºå¤Î¤¦¤á¤¤¿¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£´ü´Ö¤Ï6·î28Æü¤È29Æü¤Î2Æü´Ö¡£
◾️¡ÖSummer Reads¡×
¡¡¡ÖMiu Miu Summer Reads¡×¤Ï·Ý½Ñ¿¶¶½¤äÊ¸²½ÂÎ¸³¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ß¥å¥¦¥ß¥å¥¦¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Îºî²È ¥·¥â¡¼¥Ì¡¦¥É¡¦¥Ü¡¼¥ô¥©¥ï¡¼¥ë¡ÊSimone de Beauvoir¡Ë¤Î¡ÖÎ¥¤ì¤¬¤¿¤Æó¿Í¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¾¼ÏÂ»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ë½÷Î®ºî²È ±ßÃÏÊ¸»Ò¡Ö½÷ºä¡×¤Î2ºý¤Î¤¦¤Á1ºý¤òÇÛÉÕ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
◾️¡ÖSummer Reads¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯6·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢29Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§¤¦¤á¤¤¿¸ø±à¡Ê¸ø±àÆâÆÃÀß¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÂç¿¼Ä® 6-86
¢¨±«Å··è¹Ô¡¢¹ÓÅ·Ãæ»ß¤Î¾ì¹ç¤¢¤ê