¡È¤¤¤¤ÃË¡É¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë½÷À¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¡©¹¥°õ¾Ý¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¡Ö¼«Ê¬Ëá¤½¬´·¡×
ÍýÁÛ¤ÎÃËÀ¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤ÀÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤òËá¤¯ÅØÎÏ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡È¤¤¤¤ÃË¡É¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë½÷À¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¡¢¹¥°õ¾Ý¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¡Ö¼«Ê¬Ëá¤½¬´·¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬°ú¤Î©¤Ä¡È»÷¹ç¤ï¤»¥á¥¤¥¯¡É¤ò¸¦µæ
¤É¤ó¤Ê¤ËÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥¤¥¯¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐµÕ¸ú²Ì¡£´éÎ©¤Á¤äÈ©¤Î¿§¡¢¹ü³Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ»÷¹ç¤¦¥á¥¤¥¯¤Ï°Û¤Ê¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤è¤ê¡Ö»÷¹ç¤¦¡×¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë»÷¹ç¤¦¥á¥¤¥¯¤ÇÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¼«Á³¤ÈÃËÀ¤«¤é¤â¹¥°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³°¸«¤Î°õ¾Ý¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¡È¸ÀÍÕ¸¯¤¤¡É
ÃúÇ«¤Ç»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ï¡¢ÃËÀ¤«¤é¤â¿®Íê´¶¤òÆÀ¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡×¤Ê¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿´¶¼Õ¤äÏ«¤¤¤òÁÇÄ¾¤Ë¸À¤¨¤ë½÷À¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤Æµï¿´ÃÏ¤¬¤è¤¤Â¸ºß¤Ë¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤Ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÀ¿¼Â¤Ê»ÑÀª¤ÇÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡È¤¤¤¤ÃË¡É¤ò°ú¤´ó¤»¤ëÈë·í¤Ç¤¹¡£
Ã»½ê¤µ¤¨¤â¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡É¤È¤·¤Æ³è¤«¤¹
¼«Ê¬¤ÎÃ»½ê¤â´Þ¤á¤ÆÌ¥ÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë½÷À¤Ï¡¢¿Ä¤Î¶¯¤µ¤È½À¤é¤«¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¿Í¸«ÃÎ¤ê¡×¤Ê¤éÍî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¿Í¡¢¡ÖË°¤¤Ã¤Ý¤¤¡×¤Ê¤é¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¿Í¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¸À¤¤´¹¤¨¤Æ¤ß¤Æ¡£¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ë¤³¤½¡¢ÃËÀ¤Ï¼æ¤«¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤¤¤ÃË¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¡×¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤òÍý²ò¤·¡¢Ëá¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Î¶áÆ»¡£³°¸«¤âÆâÌÌ¤â¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿ÅØÎÏ¤Ï¡¢É¬¤ºÃ¯¤«¤Î¿´¤ËÆÏ¤¤Þ¤¹¤è¡£
🌼°¦¤¹¤ë¤è¤ê¤â°¦¤µ¤ì¤¿¤¤¡£¥â¥Æ¤ë½÷À¤Û¤É¡Ö¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×