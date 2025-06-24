¥¤¥ó¥É¡¢EV°Ü¹Ô¤ò½çÄ´¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤áÃæ¹ñ¤Îµ»½Ñ¤ËÅÒ¤±¤ë¡½ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Äµå»þÊó¤Ï20Æü¡¢¡Ö¥¤¥ó¥É¤¬ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë°Ü¹Ô¤ò½çÄ´¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤áÃæ¹ñ¤Îµ»½Ñ¤ËÅÒ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¹¤ëÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥ì¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¤Îµ»ö¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¤Þ¤º¡¢¥¤¥ó¥É¤¬Ãæ¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´Ø·¸¤¬¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÊÆ¹ñ¼°¤Îµ¬À©¤òÈò¤±¡¢¹ñÆâ¤Îµ»½Ñ³×¿·¤Ø¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤¬Ãæ¹ñ¤ÎEVÂç¼ê¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËËÇ°×¾ãÊÉ¤òÃÛ¤¯Ãæ¡¢¥¤¥ó¥É¤Ï°Û¤Ê¤ëÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÊÆ¥¢¥ë¥´¥ó¥Ì¹ñÎ©¸¦µæ½ê¤Î¸µ¸¦µæ°÷¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼Ê¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¡¢¥×¥é¥¬¥Æ¥£¡¦¥À¥é¥Ñ¥Í¥Ë»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥É¤ÏÃæ¹ñ¤Îµ»½Ñ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¶¡µëÉÔÂ¤äÅ¸³«¤ÎÃÙ¤ì¡¢À½ÉÊÂ¿ÍÍÀ¤ÎÄã²¼¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¤¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¤¬¹ñÆâ¤Îµ»½Ñ³×¿·¤ÈÅê»ñ¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¸þ¤±¤ÆÊä½õ¶â¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¹ñÆâ¤ÎEV¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥É¤Ï¡¢¹ñÆâ¥á¡¼¥«¡¼¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯¸Ç¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤è¤¦¤ÈÃæ¹ñ¤Îµ»½Ñ¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä´ºº²ñ¼Ò¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¦¥ê¥µ¡¼¥Á¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¤Îµ»½ÑÃ´Åö¥·¥Ë¥¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥·¥å¥Ð¥à¡¦¥à¥ó¥Ç»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥É¤ÎÂç¼êEV¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢ºÇ½ªÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹ñÆâ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥»¥ë¤ä¥Ñ¥ï¡¼¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹ÉôÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÃæ¹ñ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥É¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÃæ¹ñ¤È¤Î¥Ç¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¡Ê·ÐºÑÊ¬ÃÇ¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²óÉüÎÏ¤Î¤¢¤ë¹ñÆâ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£
¥¤¥ó¥É´ë¶È¤Ï¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤È¸¦µæ³«È¯´ü´Ö¤ÎÃ»½Ì¤ÎÎ¾Êý¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¼ç¤ËÃæ¹ñ´ë¶È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ë¶È¤È¤Î¹çÊÛ»ö¶È¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿Äó·È¤Ï¡¢¼Â¾ÚºÑ¤ß¤ÎEV¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥â¥¸¥å¡¼¥ë¡¢À½Â¤ÀïÎ¬½ñ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ³«È¯ÃÊ³¬¤òÈôÌöÅª¤ËÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Ä¡£Ãæ¹ñ´ë¶È¤Ï¤Þ¤¿¡¢´ûÂ¸¤ÎÉôÉÊ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ÈÀ½Â¤´ð½à¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¸½ÃÏ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¿®ÍêÀ¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¤è¤ê¿×Â®¤Ê¥í¡¼¥«¥é¥¤¥º¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ñ¥í¥ó¥É¥ó¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ²ñ¼Ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ç¡¼¥¿¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥É¤ÎEV»Ô¾ì¤Ïº£Ç¯¤Î48ËüÂæ¤«¤é2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë300ËüÂæ°Ê¾å¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¡£Æ±¼Ò¤Î¼«Æ°¼Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡¢¥Ó¥Ù¥Ã¥¯¡¦¥¯¥Þ¡¼¥ë»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢EV¤Î³ÈÂç¤Ë¤Ï¶¯¸Ç¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤¬É¬Í×¤À¡£¥¤¥ó¥É¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀìÌçÃÎ¼±¤ÎÉÔÂ¤È½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÌ¤À°È÷¤¬È¯Å¸¤òË¸¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¥à¥ó¥Ç»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥É¤Ï¥½¥Õ¥È¤ÊÊÝ¸î¼çµÁ¤òÁªÂò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂåÂØÉÊ¤¬À®½Ï¤¹¤ë¤Þ¤ÇÃæ¹ñ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤«¤é¸ÉÎ©¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Åý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë