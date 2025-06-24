²Æì°ÖÎî¤ÎÆü¡¡²áÅÙ¤Ê´ðÃÏÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤¿¤¤
¡¡²Æì¤ÇµìÆüËÜ·³¤Ë¤è¤ëÁÈ¿¥ÅªÀïÆ®¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö°ÖÎî¤ÎÆü¡×¤Î£²£³Æü¡¢»åËþ»Ô¤Ç²ÆìÁ´ÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤¬±Ä¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¤Î²ÆìÀï¤¬½ª·ë¤·¤Æ¤«¤é£¸£°Ç¯¡£Èá»´¤ÊÀïÁè¤òÆóÅÙ¤È·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡Àï¸å£¸£°Ç¯¤ò·Ð¤Æ¤â¡¢ÀïÆ®¤Î½ý¤Ï²áµî¤Î¤â¤Î¤È¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡º£·î£¹Æü¤Ë¤ÏÆÉÃ«Â¼¤Ç¡¢²ÆìÀï¤ÇÊÆ·³¤¬»ÈÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ëÉÔÈ¯ÃÆ¤¬ÇúÈ¯¤·¡¢ÉÔÈ¯ÃÆ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿Î¦¾å¼«±ÒÂâ°÷£´¿Í¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¡£¸©Æâ¤Ë¤Ïº£¤âÌó£±£¹£°£°¥È¥ó¤ÎÉÔÈ¯ÃÆ¤¬»Ä¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼«±ÒÂâ¤Ë¤ÏËüÁ´¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ä¤Ä¡¢ÉÔÈ¯ÃÆ¤Î´í¸±À¤Î½üµî¤Ë¸þ¤±¤ÆÅØÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡²ÆìÀï¤Ç¤Ï¡¢ÆüÊÆÁÐÊý¤Î·³¿Í¤é¤È²Æì¸©Ì±¤Î·×£²£°Ëü¿Í°Ê¾å¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸©Ì±¤Î£´¿Í¤Ë£±¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÅÚ·èÀï¤òÃÙ¤é¤»¤è¤¦¤È¡¢µìÆüËÜ·³¤¬²ÆìËÜÅçÆîÉô¤ËÅ±Âà¤·¤Ê¤¬¤éÄñ¹³¤òÂ³¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½»Ì±¤ÎÈï³²¤¬ÁýÂç¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á²Æì¸©Ì±¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅÚ¤Î¤¿¤á¤Ëµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢ºßÆüÊÆ·³»ÜÀß¤Î£·³ä¤¬º£¤â²Æì¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÊÆ³¤Ê¼Ââ¤Ê¤É¡¢ÆîÀ¾½ôÅç¤ÎËÉ±Ò¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÉôÂâ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÆüËÜÁ´ÅÚ¤ÎÌÌÀÑ¤Î£°¡¦£¶¡ó¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤²Æì¤Ë¡¢£·³ä¤â¤Î´ðÃÏ¤¬¤¢¤ë¾õ¶·¤Ï²þÁ±¤»¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡À¯ÉÜ¤Ï¡¢ÊÆ·³´ðÃÏ¤Î½Ì¾®¤ä·±Îý¤Î¸©³°°ÜÅ¾¤òÃå¼Â¤Ë¿Ê¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£²Æì¤Î»×¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÉéÃ´·Ú¸º¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢²Æì¼þÊÕ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤¬µÞÂ®¤Ë°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ë¤â¸þ¤¹ç¤ï¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤ÏÂæÏÑ¤Ø¤Î·³»öÅª°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£²Æì¤ÎÀí³Õ½ôÅç¼þÊÕ¤ÇÎÎ³¤¿¯Æþ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ê¤É¡¢ÎÏ¤Ç¸½¾õÊÑ¹¹¤ò¿Þ¤ëÌî¿´¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡²Æì¤òºÆ¤ÓÀï¾ì¤È¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÆîÀ¾½ôÅç¤ÎËÉ±ÒÎÏ¤ò¶¯²½¤·¤ÆÍ»ö¤ËÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£
¡¡À¯ÉÜ¤ÏÀÐ³ÀÅç¤Î¶õ¹Á¤ò¶ÛµÞ»þ¤Ë¼«±ÒÂâ¤¬³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢³êÁöÏ©±ä¿¤Ê¤É¤Î²þ½¤¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¶õ¹Á¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¸©¤¬È¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢·×²è¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¶Ì¾ë¥Ç¥Ë¡¼ÃÎ»ö¤Ï¡¢ºßÆüÊÆ·³´ðÃÏ¤ä¼«±ÒÂâ¤ÎÃóÆÖÃÏ¤Ï¹¶·âÂÐ¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ËÉ±ÒÎÏ¤Î¶¯²½¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¡Ö´¬¤¹þ¤Þ¤ìÏÀ¡×¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¸©Ì±¤Î°ÂÁ´¤Ï¼é¤ì¤Þ¤¤¡£
¡¡À¯ÉÜ¤â¡¢¸©¤ÈÂÐÏÃ¤¹¤ë»ÑÀª¤¬½½Ê¬¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£ÍÞ»ßÎÏ¤Î¶¯²½¤Ï²Æì¤Î¤¿¤á¤Ç¤â¤¢¤ë¤ÈÇ´¤ê¶¯¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¡£