ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿·¿Í¥¢¥Ê3¿Í¤ªÈäÏªÌÜ¡¡¡Ø¤¹¡¦¤Þ¤¿¤ó¡ª¡Ù¸×Ã«²¹»Ò&Î©ÅÄ¶³»°¥¢¥Ê¤¬¡È¶µ°é·¸¡É¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤¢¤ê¡Û
¡¡ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Ï23Æü¡¢º£½ÕÆþ¼Ò¤·¤¿¿·¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼3¿Í¤Î¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¸«¤òÂçºå»ÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤Ç³«¤¤¤¿¡£µÈß·¿¿ºÌ¥¢¥Ê¡¢ÁýÅÄÍÛÌ¾¥¢¥Ê¡¢Æ£²¬½¡²æ¥¢¥Ê¤Î3¿Í¤¬°ìµó¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¶µ°é·¸¤Î¸×Ã«²¹»Ò¥¢¥Ê¤ÈÎ©ÅÄ¶³»°¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÎÏÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡ÛÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó2025Ç¯¿·¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡õ¼«¸Ê¾Ò²ð¤ÎÍÍ»Ò
¡¡Æ±¶É¤¬¡È¿ä¤¹¡É¿·¿Í¥¢¥Ê3¿Í¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼Ë¤«¤Ê´é¤Ö¤ì¡£µÈß·¥¢¥Ê¤Ï¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ë¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Éô¤Ç¡¢´Ç¸î»ÕÌÈµö¤ò»ý¤Ä¡£ÁýÅÄ¥¢¥Ê¤ÏÊóÆ»ÈÖÁÈ»ÖË¾¤Ç¤¢¤ê¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ£²¬¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤ª¶µ¤¬ÆÉ¤á¤Æ¡¢Íî¸ì¤ÈÌîµå¤¬¤Ç¤¤ëÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥¡¥ó¡×¤ÈÄ¶¥ì¥¢¤Ê¼«¸Ê¾Ò²ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£²¬¥¢¥Ê¤Ï¡¢Âç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦JO1¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤È¶¦¤Ë¡Ö¡È¿ä¤·³è¡É¤ò»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È¶¦Í¤¹¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¡×¤È¥¤¥Þ¥É¥¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¡£¤¢¤³¤¬¤ì¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡Ø¤¹¡¦¤Þ¤¿¤ó¡ª¡Ù¤¬Ê£¿ôµó¤¬¤ê¡¢Æ±ÈÖÁÈMC¤Î¸×Ã«¥¢¥Ê¤ÈÎ©ÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö²æ¡¹2¿Í¤Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤¸åÇÚ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡3¿Í¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¡È½éÌÄ¤¡É¡ÊÆþ¼Ò¸å½é¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÉ¤ß¡Ë¤ò½ª¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£µÈß·¿¿ºÌ¡Ê¤è¤·¤¶¤ï¡¦¤Þ¤ä¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
½Ð¿ÈÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô
½Ð¿ÈÂç³Ø¡§¾åÃÒÂç³Ø Áí¹ç¿Í´Ö²Ê³ØÉô ´Ç¸î³Ø²Ê
¼ñÌ£¡§¥´¥ë¥Õ¡¢Í¼¾Æ¤±¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤³¤È¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Ñ¥óÃµ¤·
ÆÃµ»¡§¥À¥ó¥¹¡¢1¿Í¥Ï¥ê¡¼¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÂÎÆÀ
Ã´Åö¤·¤¿¤¤ÈÖÁÈ¡§¡Ø¤¹¡¦¤Þ¤¿¤ó¡ª¡Ù¤ä¡Ø¤«¤ó¤µ¤¤¾ðÊó¥Í¥Ã¥Èten.¡Ù¤Ç¤ÎÃæ·Ñ¥ê¥Ý¡¼¥È
¾Íè¤ÎÌÜÉ¸¡§Á´ÎÏ¤ÇÊª¤ä¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¹ÔÆ°¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¤½¤ÎÂ¾MEMO¡§³ØÀ¸»þÂå¤Ëº£µÜ½¿¿À¼Ò¤ÇÊ¡Ì¼ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤¿¡£3·î¤Ë¤Ï´Ç¸î»Õ¤Î¹ñ²È»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢´Ç¸î»ÕÌÈµö¤ò¼èÆÀ
¢£ÁýÅÄÍÛÌ¾¡Ê¤Þ¤¹¤À¡¦¤Ò¤Ê¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
½Ð¿ÈÃÏ¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô
½Ð¿ÈÂç³Ø¡§¾åÃÒÂç³ØÊ¸³ØÉô ¥É¥¤¥ÄÊ¸³Ø²Ê
¼ñÌ£¡§Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó´Õ¾Þ¡¢³è»ú¤ò½ñ¤¯¤³¤È¡¦ÆÉ¤à¤³¤È¡¢¥Ñ¥ó²°½ä¤ê¡ÊÆÃ¤Ë¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡Ë
ÆÃµ»¡§¥É¥¤¥Ä¸ì¡¢»Ò¶¡¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¡¢¤ª¤¨¤«¤¡Ê¿¿»÷³¨¡Ë
Ã´Åö¤·¤¿¤¤ÈÖÁÈ¡§¡Ø¤«¤ó¤µ¤¤¾ðÊó¥Í¥Ã¥Èten.¡Ù¡Ø¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ°Ñ°÷²ñNP¡Ù
¾Íè¤ÎÌÜÉ¸¡§ ¡ÖÁýÅÄ¥¢¥Ê¤Î¸ÀÍÕ¤Ê¤é¿®Íê¤Ç¤¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¤½¤ÎÂ¾MEMO¡§Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¡£·à¾ìÈÇ¤Ï¿¼Ìë¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëºÇÂ®¾å±Ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë»ö¤âÂ¿¡¹¡£ÊóÆ»¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Ì´
¢£Æ£²¬½¡²æ¡Ê¤Õ¤¸¤ª¤«¡¦¤·¤å¤¦¤¬¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
½Ð¿ÈÃÏ¡§»³¸ý¸©±§Éô»Ô
½Ð¿ÈÂç³Ø¡§ÌÀ¼£Âç³Ø Ë¡³ØÉô
¼ñÌ£¡§ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë´Õ¾Þ¡ÊJO1¡¢INI¡¢A¤§! group¡¢Travis Japan¤Ê¤É¡Ë¡¢ÆüËÜ¼ò¤òÆÝ¤à¤³¤È
ÆÃµ»¡§50²»¤ò¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤òÎÏÀâ¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¡¢Áê¼ê¤Î¹¥¤ß¤Ë±è¤Ã¤¿±Ç²è¾Ò²ð¡¢ÆÉ·Ð
Ã´Åö¤·¤¿¤¤ÈÖÁÈ¡§¡Ø¤¹¡¦¤Þ¤¿¤ó¡ª¡Ù¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢¡Ø¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È²ÎÍØº×¡Ù¤Ê¤É¤Î²»³ÚÈÖÁÈ
¾Íè¤ÎÌÜÉ¸¡§²ÏÌî½ã´î¤µ¤ó¡ÊJO1¡Ë¤Î¤è¤¦¤ËÃ¯¤«¤ÎËèÆü¤Î³èÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¤½¤ÎÂ¾MEMO¡§¼Â²È¤Ï¹¾¸ÍÃæ´ü¤«¤éÂ³¤¯»³¸ý¸©¤Î¤ª»û¡£¾®Ãæ¹â¤ÏÌîµåÉô¤ÇÂç³Ø»þÂå¤ÏÍî¸ì¸¦µæ²ñ¤Ë½êÂ°
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡ÛÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó2025Ç¯¿·¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡õ¼«¸Ê¾Ò²ð¤ÎÍÍ»Ò
¡¡Æ±¶É¤¬¡È¿ä¤¹¡É¿·¿Í¥¢¥Ê3¿Í¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼Ë¤«¤Ê´é¤Ö¤ì¡£µÈß·¥¢¥Ê¤Ï¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ë¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Éô¤Ç¡¢´Ç¸î»ÕÌÈµö¤ò»ý¤Ä¡£ÁýÅÄ¥¢¥Ê¤ÏÊóÆ»ÈÖÁÈ»ÖË¾¤Ç¤¢¤ê¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ£²¬¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤ª¶µ¤¬ÆÉ¤á¤Æ¡¢Íî¸ì¤ÈÌîµå¤¬¤Ç¤¤ëÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥¡¥ó¡×¤ÈÄ¶¥ì¥¢¤Ê¼«¸Ê¾Ò²ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡3¿Í¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¡È½éÌÄ¤¡É¡ÊÆþ¼Ò¸å½é¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÉ¤ß¡Ë¤ò½ª¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£µÈß·¿¿ºÌ¡Ê¤è¤·¤¶¤ï¡¦¤Þ¤ä¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
½Ð¿ÈÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô
½Ð¿ÈÂç³Ø¡§¾åÃÒÂç³Ø Áí¹ç¿Í´Ö²Ê³ØÉô ´Ç¸î³Ø²Ê
¼ñÌ£¡§¥´¥ë¥Õ¡¢Í¼¾Æ¤±¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤³¤È¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Ñ¥óÃµ¤·
ÆÃµ»¡§¥À¥ó¥¹¡¢1¿Í¥Ï¥ê¡¼¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÂÎÆÀ
Ã´Åö¤·¤¿¤¤ÈÖÁÈ¡§¡Ø¤¹¡¦¤Þ¤¿¤ó¡ª¡Ù¤ä¡Ø¤«¤ó¤µ¤¤¾ðÊó¥Í¥Ã¥Èten.¡Ù¤Ç¤ÎÃæ·Ñ¥ê¥Ý¡¼¥È
¾Íè¤ÎÌÜÉ¸¡§Á´ÎÏ¤ÇÊª¤ä¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¹ÔÆ°¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¤½¤ÎÂ¾MEMO¡§³ØÀ¸»þÂå¤Ëº£µÜ½¿¿À¼Ò¤ÇÊ¡Ì¼ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤¿¡£3·î¤Ë¤Ï´Ç¸î»Õ¤Î¹ñ²È»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢´Ç¸î»ÕÌÈµö¤ò¼èÆÀ
¢£ÁýÅÄÍÛÌ¾¡Ê¤Þ¤¹¤À¡¦¤Ò¤Ê¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
½Ð¿ÈÃÏ¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô
½Ð¿ÈÂç³Ø¡§¾åÃÒÂç³ØÊ¸³ØÉô ¥É¥¤¥ÄÊ¸³Ø²Ê
¼ñÌ£¡§Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó´Õ¾Þ¡¢³è»ú¤ò½ñ¤¯¤³¤È¡¦ÆÉ¤à¤³¤È¡¢¥Ñ¥ó²°½ä¤ê¡ÊÆÃ¤Ë¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡Ë
ÆÃµ»¡§¥É¥¤¥Ä¸ì¡¢»Ò¶¡¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¡¢¤ª¤¨¤«¤¡Ê¿¿»÷³¨¡Ë
Ã´Åö¤·¤¿¤¤ÈÖÁÈ¡§¡Ø¤«¤ó¤µ¤¤¾ðÊó¥Í¥Ã¥Èten.¡Ù¡Ø¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ°Ñ°÷²ñNP¡Ù
¾Íè¤ÎÌÜÉ¸¡§ ¡ÖÁýÅÄ¥¢¥Ê¤Î¸ÀÍÕ¤Ê¤é¿®Íê¤Ç¤¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¤½¤ÎÂ¾MEMO¡§Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¡£·à¾ìÈÇ¤Ï¿¼Ìë¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëºÇÂ®¾å±Ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë»ö¤âÂ¿¡¹¡£ÊóÆ»¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Ì´
¢£Æ£²¬½¡²æ¡Ê¤Õ¤¸¤ª¤«¡¦¤·¤å¤¦¤¬¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
½Ð¿ÈÃÏ¡§»³¸ý¸©±§Éô»Ô
½Ð¿ÈÂç³Ø¡§ÌÀ¼£Âç³Ø Ë¡³ØÉô
¼ñÌ£¡§ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë´Õ¾Þ¡ÊJO1¡¢INI¡¢A¤§! group¡¢Travis Japan¤Ê¤É¡Ë¡¢ÆüËÜ¼ò¤òÆÝ¤à¤³¤È
ÆÃµ»¡§50²»¤ò¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤òÎÏÀâ¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¡¢Áê¼ê¤Î¹¥¤ß¤Ë±è¤Ã¤¿±Ç²è¾Ò²ð¡¢ÆÉ·Ð
Ã´Åö¤·¤¿¤¤ÈÖÁÈ¡§¡Ø¤¹¡¦¤Þ¤¿¤ó¡ª¡Ù¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢¡Ø¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È²ÎÍØº×¡Ù¤Ê¤É¤Î²»³ÚÈÖÁÈ
¾Íè¤ÎÌÜÉ¸¡§²ÏÌî½ã´î¤µ¤ó¡ÊJO1¡Ë¤Î¤è¤¦¤ËÃ¯¤«¤ÎËèÆü¤Î³èÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¤½¤ÎÂ¾MEMO¡§¼Â²È¤Ï¹¾¸ÍÃæ´ü¤«¤éÂ³¤¯»³¸ý¸©¤Î¤ª»û¡£¾®Ãæ¹â¤ÏÌîµåÉô¤ÇÂç³Ø»þÂå¤ÏÍî¸ì¸¦µæ²ñ¤Ë½êÂ°