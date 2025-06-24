±Ñ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¡¢Ç¯Æâ¤Ë£´¡¥£°¡ó¤Þ¤ÇÄã²¼¤¹¤ë²ÄÇ½À¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¡¡¤¤ç¤¦¤Î°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ï£Î£Ù»þ´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥É¥ë°Â¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï£±¡¥£³£µ¥É¥ëÂæ¤ËÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÆü¤Ï°ì»þ£±¡¥£³£³¥É¥ëÂæ¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¡¢£²£±ÆüÀþ¤ò²¼Êü¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È¤â»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ËÜÆü£±¡¥£³£µ¥É¥ëÂæÁ°È¾¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë£²£±ÆüÀþÉÕ¶á¤ËºÆ¤ÓÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±¡¥£³£³¥É¥ëÂæ¤ËÆþ¤ë¤ÈÇã¤¤¥ªー¥Àー¤â´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡°ìÉô¤«¤é¤Ï¡¢±ÑÃæ¶ä¤¬°ìÃÊ¤ÎÍø²¼¤²¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±Ñ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤ÏÇ¯Æâ¤Ë£´¡¥£°¡ó¤Þ¤ÇÄã²¼¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¤Î±Ñ¸ÛÍÑÅý·×¤È£Ç£Ä£Ð¥Çー¥¿¤Ï·ÐºÑ¤ÎÀÈ¼å¤µ¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬±ÑÃæ¶ä¤Î¤è¤êÂ®¤¤Íø²¼¤²¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢ÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¤½¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤òÍýÍ³¤Ë±ÑÃæ¶ä¤¬Íø²¼¤²¤òÀèÁ÷¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
GBP/USD¡¡1.3520¡¡GBP/JPY¡¡197.62¡¡EUR/GBP¡¡0.8559
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
¡¡°ìÉô¤«¤é¤Ï¡¢±ÑÃæ¶ä¤¬°ìÃÊ¤ÎÍø²¼¤²¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±Ñ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤ÏÇ¯Æâ¤Ë£´¡¥£°¡ó¤Þ¤ÇÄã²¼¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¤Î±Ñ¸ÛÍÑÅý·×¤È£Ç£Ä£Ð¥Çー¥¿¤Ï·ÐºÑ¤ÎÀÈ¼å¤µ¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬±ÑÃæ¶ä¤Î¤è¤êÂ®¤¤Íø²¼¤²¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢ÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¤½¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤òÍýÍ³¤Ë±ÑÃæ¶ä¤¬Íø²¼¤²¤òÀèÁ÷¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
GBP/USD¡¡1.3520¡¡GBP/JPY¡¡197.62¡¡EUR/GBP¡¡0.8559
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ