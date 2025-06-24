ÅÄ¸¶½ÓÉ§¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÆ°¸ú²Ì¤«¡ª¡©¡¡¿·¶Ê¤¬32Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
²Î¼êÅÄ¸¶½ÓÉ§¡Ê64¡Ë¤¬18Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖLIFE IS A CARNIVAL¡×¤¬È¯Çä½é½µ¤Ç5000Ëç¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¤Î½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê30ÆüÉÕ¡Ë¤Ç8°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤³¤È¤¬23Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
92Ç¯8·îÈ¯Çä¤Î¡Ö±«¤¬¶«¤ó¤Ç¤ë¡×°ÊÍè¡¢32Ç¯10¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤Ç¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÊÌ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ëµÏ¿¤Ç¤Ï¡¢¥¶¡¦¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡¢ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¢ËÌÅç»°Ïº¡¢À¾¾ë½¨¼ù¤Ë¼¡¤°ÎòÂå5°Ì¡£
15ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¤ÎÆüÍË¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¤Ç¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÆ°¤ÇÀ¤´Ö¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤¿¤³¤È¤âÍýÍ³¤Î1¤Ä¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£ÅÄ¸¶¤Ï¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆËÍ¤Î¿·¶Ê¤¬³§¤µ¤ó¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÆÏ¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤È¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡²Î»ì¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÉÔÆ°¤Î¥¿¥Þ¥·¥¤¡¢¤³¤Î¿È¤Ä¤é¤Ì¤¤¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤âHAPPY¤Ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ËË½¤ì¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡¡¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
ÅÄ¸¶¤Ï22Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡ÖËÍ¤È¤·¤Æ¤ÏÄÌ¾ï±¿Å¾¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä´»Ò¤Ë¾è¤ê¤¹¤®¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·»³ËÜ¡Ê·ÃÎ¤²À¡Ë¥¢¥Ê¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¡¢²¿¤éÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¡£¡ÖÎáÏÂ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¡¢È¯¸À¤ä¹ÔÆ°¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡£¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£