£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£³»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£²£¹£¹¥É¥ë¹â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï¥×¥é¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü
NY³ô¼°23Æü¡ÊNY»þ´Ö14:25¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö03:25¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡42506.01¡Ê+299.19¡¡+0.71%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡19613.55¡Ê+166.14¡¡+0.85%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡38665¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+265¡¡+0.69%¡Ë
²¤½£³ô¼°23Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 8758.04¡Ê-16.61¡¡-0.19%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 23269.01¡Ê-81.54¡¡-0.35%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7537.57¡Ê-52.09¡¡-0.69%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.827¡Ê-0.080¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.312¡Ê-0.063¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.844¡Ê-0.046¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.313¡Ê-0.028¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.507¡Ê-0.010¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.492¡Ê-0.045¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.241¡Ê-0.062¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.217¡Ê+0.034¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.409¡Ê-0.001¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª8 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á68.35¡Ê-5.49¡¡-7.43%¡Ë
NY¶âÀèÊª8 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á3401.30¡Ê+15.60¡¡+0.46%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á103051.69¡Ê+3490.36¡¡+3.51%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á15049669¡Ê+509697¡¡+3.50%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡42506.01¡Ê+299.19¡¡+0.71%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡19613.55¡Ê+166.14¡¡+0.85%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡38665¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+265¡¡+0.69%¡Ë
²¤½£³ô¼°23Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 8758.04¡Ê-16.61¡¡-0.19%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 23269.01¡Ê-81.54¡¡-0.35%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7537.57¡Ê-52.09¡¡-0.69%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.827¡Ê-0.080¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.312¡Ê-0.063¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.844¡Ê-0.046¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.313¡Ê-0.028¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.507¡Ê-0.010¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.492¡Ê-0.045¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.241¡Ê-0.062¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.217¡Ê+0.034¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.409¡Ê-0.001¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª8 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á68.35¡Ê-5.49¡¡-7.43%¡Ë
NY¶âÀèÊª8 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á3401.30¡Ê+15.60¡¡+0.46%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á103051.69¡Ê+3490.36¡¡+3.51%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á15049669¡Ê+509697¡¡+3.50%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì