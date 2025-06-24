¡ÚÂ®Êó¡Û¥¤¥é¥ó¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤ÎÊÆ·³´ðÃÏ¤Ë¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í¤«
¥¤¥é¥ó¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï23Æü¡¢¥¤¥é¥ó¤Ï¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¥¢¥á¥ê¥«·³´ðÃÏ¤ËÂÐ¤·¡¢¥ß¥µ¥¤¥ëºîÀï¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¼óÅÔ¥É¡¼¥Ï¤Î¾å¶õ¤ÇÊ£¿ô¤ÎÇúÈ¯²»¤¬¤·¤Æ¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤ÎËÉ¶õÉôÂâ¤¬¥¢¥á¥ê¥«·³´ðÃÏ¤Ø¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¹¶·â¤ò·Þ·â¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¢¥¯¥·¥ª¥¹¤Ï23Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÅö¶É¼Ô¤é¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥é¥ó¤¬¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¥¢¥á¥ê¥«·³´ðÃÏ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë6È¯¤òÈ¯¼Í¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¤¥é¥ó¤ÎÊóÆ»´±¤¬¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤È¥¤¥é¥¯¤Î¥¢¥á¥ê¥«·³´ðÃÏ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¾¡Íø¤ÎÀë¸À¡×¤È¾Î¤¹¤ë¥ß¥µ¥¤¥ëºîÀï¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³Åö¶É¼Ô¤Ï¡¢¥«¥¿¡¼¥ë°Ê³°¤Î¥¢¥á¥ê¥«·³´ðÃÏ¤Ç¤Ï¥¤¥é¥ó¤Î¹¶·â¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£