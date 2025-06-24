¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±¡¡¥¤¥é¥óÀ¯¸¢¤ÎÂÎÀ©Å¾´¹¤ÎÉ¬Í×À¤ò¼çÄ¥¡Ö¹ñÌ±¤òÍÞ°µ¤·¤Æ¤¤¿À¯¸¢¤òÇÓ½ü¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡×
¥¢¥á¥ê¥«¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±¤Ï23Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥¤¥é¥ó¤Î¡ÖÂÎÀ©Å¾´¹¡×¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹ñÌ±¤òÍÞ°µ¤·¤Æ¤¤¿À¯¸¢¤òÇÓ½ü¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÂÎÀ©Å¾´¹¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï22Æü¡¢SNS¤Ç¡ÖÂÎÀ©Å¾´¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤Î¤ÏÀ¯¼£Åª¤ËÀµ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¸½ºß¤Î¥¤¥é¥ó¤ÎÂÎÀ©¤¬¥¤¥é¥ó¤òºÆ¤Ó°ÎÂç¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¤Ê¤¼ÂÎÀ©Å¾´¹¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±¤Ï23Æü¡¢FOX¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Ö¥¤¥é¥ó¤ÎÀ¯¸¢¤¬Ê¿ÏÂÅª¤Ê³°¸ò²ò·è¤ËÆ±°Õ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÂçÅýÎÎ¤Ï°ú¤Â³¤´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¹ñÌ±¤ò¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÍÞ°µ¤·¤Æ¤¤¿¶Ë¤á¤ÆË½ÎÏÅª¤ÊÀ¯¸¢¤òÇÓ½ü¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È½Ò¤ÙÂÎÀ©Å¾´¹¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥¤¥é¥ó¤Ë¤¢¤ë3¤Ä¤Î³Ë»ÜÀß¤Ø¤Î¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¤¥é¥ó¤¬³ËÊ¼´ï¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤¢¤È¿ô½µ´Ö¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤¬³ËÀïÁè¤òËÉ¤®¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ±¤ò¶¼¤«¤¹¤³¤È¤òÁË»ß¤·¤¿¡×¤È¹¶·â¤ÎÀµÅöÀ¤ò¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£