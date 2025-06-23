º£µ¨¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ëÀï¤Ç¤Ï¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê³èÌö¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä ¥ß¥é¥ó¤Ï¥è¥Ó¥Ã¥Á¤ò»ÄÎ±¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤«
²ø²æ¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ê¡¢¥ß¥é¥óFW¥ë¥«¡¦¥è¥Ó¥Ã¥Á¤Ïº£µ¨¤â¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤Ï¹½ÁÛ³°¤«¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾Àï¤Ë¥è¥Ó¥Ã¥Á¤Ï°õ¾ÝÅª¤Ê³èÌö¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÏÂè30Àá¤Î¥Ê¥Ý¥êÀï¡¢Â³¤¯¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥ÊÀï¤È2»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢4·î¤Ë¤Ï¥³¥Ã¥Ñ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢½à·è¾¡2nd¥ì¥°¤Ç½ÉÅ¨¥¤¥ó¥Æ¥ë¤òÁê¼ê¤Ë2¥´¡¼¥ë¤ÎÂç³èÌö¤òÈäÏª¡£¤³¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ëÀï¤Ç¤Î¥è¥Ó¥Ã¥Á¤Ï¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥²¡¼¥à¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢¥´¡¼¥ëÉôÊ¬°Ê³°¤Ë¤â¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¥¤¤Ê¤ÉÁ´¤Æ¤¬¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
°Ë¡ØGazzetta dello Sport¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¥è¥Ó¥Ã¥Á¤Î·ÀÌó¤Ï¤³¤Î6·îËö¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯¤Þ¤Ç1Ç¯´Ö·ÀÌó¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¥ß¥é¥ó¤Ï¤³¤ì¤ò¹Ô»È¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤¿¤á¡¢¥è¥Ó¥Ã¥Á¤Ï¤³¤Î²Æ¤Ë¥¯¥é¥Ö¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥è¥Ó¥Ã¥Á¤Ë¤Ï¥á¥¥·¥³¤ä¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ê¤É²¤½£°Ê³°¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ëÁªÂò»è¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢º£µ¨½ªÈ×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥ß¥é¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤Æ°¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£