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ANDY CARROLL BALLON D'OR !!!! 3 MATCHS, ET DÉJÀ 5 BUTS !— Free FOOT (@FreeFoot) October 19, 2024
Les @girondins ouvrent le score face à Avranches !#FCGB #Girondins @tv7_sudouest pic.twitter.com/f9g2YJPV2Y
ANDY CARROLL EGALISE ! Les @girondins reviennent au score avant la pause !#SPSHFCGB 1-1 #Girondins @tv7_sudouest pic.twitter.com/24XAJpYjhC— Free FOOT (@FreeFoot) April 5, 2025
ANDY CARROOOOOOOLL ! L'international anglais retrouve le chemin des filets et permet à Bordeaux d'ouvrir le score à la 85e minute de jeu ! Son 8e but avec le maillot des @girondins !#FCGB #Girondins @tv7_sudouest pic.twitter.com/8NbfJvDgMR— Free FOOT (@FreeFoot) January 11, 2025