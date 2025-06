東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「ブライトンホテル東京ベイ」最上階のバー「マートレット」では、眺望と美食を満喫できる特別なプラン『Night View Hour』を提供中。

夜景が見える幻想的な空間で、フリーフロースタイルのカクテルやこだわりの料理を楽しめる、大人のための優雅なひととき!

グループ利用や女子会にもおすすめな、夏限定の贅沢体験が楽しめるプランを紹介していきます。

浦安ブライトンホテル東京ベイ/マートレット『Night View Hour』

料金:7,000円(フリーフロー)

シャンパン付きプラン:8,500円(〜6/30)、10,000円(7/1〜)

唯一無二の眺望を楽しみながら、バーテンダーが腕を振るう本格カクテルとホテルレストランこだわりの料理を味わえるプラン。

料理付きのフリーフロープランは、2025年3月の販売開始以来、毎月100組以上が利用する人気企画となっており、この夏に向けて内容を一新。

グループ利用や大人の女子会にもぴったりな個室プランもあり、4名以上の予約で個室料3,000円が無料になる特典も!

提供時間は17:00〜、ママ友同士でのワンランク上の集まりにもおすすめです。

お出迎えの逸品

まず最初に提供されるのは、「桃とフルーツトマトのヴェリーヌ カプレーゼ仕立て」

甘みの強いトマトとバジルのソース、コンソメのジュレを合わせた小さな一品。

モッツァレラチーズと桃の果肉ともよく合います☆

和洋中オードブル セレクション

ホテル内の人気レストラン「カシュカシュ」「花かん」「季布や」それぞれの名物料理を一皿で味わえる贅沢な前菜プレート。

アミューズ・オードブルにおすすめのペアリングカクテルは「アメリカンレモネード」

赤ワインとレモネードを合わせた、スッキリとした味わいは始まりの一杯にぴったりです。

スパイス香る鴨肉と甘夏のコンフィチュール(カシュカシュ)

鴨肉をクミンを使って仕上げた、程よいスモーク感とジューシーさを感じられる逸品。

枝豆のピューレを添え、夏らしさをプラスしています。

海老とくらげの鎮江黒酢漬け(花かん)

花輭こだわりの鎮江黒酢のピリッとしたアクセントが印象的。

くらげのコリコリした食感も楽しい!

とうもろこしの冷製茶碗蒸し(季布や)

季布や自慢の出汁と贅沢にいくらと雲丹を添えた冷たい茶碗蒸し。

プラ プランシパル

メインディッシュは2皿。

メインディッシュにおすすめのペアリングカクテルは「サンセット・ベルベット」

こちらも赤ワインを使用していて、メインディッシュのお肉料理と好相性です。

仔羊肉の煮込み〜ナバラン・アマファソン〜

メインディッシュは「仔羊肉の煮込み〜ナバラン・アマファソン〜」

白ワインとブイヨンで煮込んだ仔羊の旨味が際立つ一品。

蕪のピューレがコクとまろやかさをプラスし、シェフのこだわりが光るメインディッシュです。

ほろほろとくずして、ソースをたっぷり絡ませていただくのがおすすめです。

フロマージュwith生ハム ピンチョス、魚介のライスペーパー包み揚げ、ポテトフリットが添えられています。

チャーム

メインディッシュの提供の合間につまめるスナックとチョコレート。

フレンチシェフが作る、南仏風ハンバーガー〜目の前で仕上げる削りたてチーズの芳香〜

スタッフが目の前でチーズを削るパフォーマンスが楽しめる「南仏風チーズバーガー」

肉粒感のあるハンバーグに、ごろっとした具材が嬉しいソースをトッピング。

ふわふわのブリオッシュバンズが肉汁を受け止めてくれるので、そのままかぶりつくのがおすすめ!

プティフル

ソルトレモンクッキーマンゴーマドレーヌココナッツガトーショコラフルーツジュレ

デザートは4種類の盛り合わせ。

ジュレから焼き菓子、チョコレートまでバラエティ豊かな味わいが楽しめます。

デザートにおすすめペアリングカクテルは「ルビーローズ」

ほのかな炭酸がお口をリフレッシュさせてくれます。

ノンアルコールカクテル

料理との相性を追求したマートレットオリジナルのカクテル。

夏らしい彩りと爽やかな味わいのノンアルコール3種類がラインナップされています。

アイスバーグ

氷山をイメージした白と青の二層のフローズンカクテル(カルピス/グレープフルーツジュース/ライチ/ブルーシロップ)

夏風

青色とレモンシャーベットで海と太陽を表現した清涼感あるカクテル(トニックウォーター/ブルーシロップ/レモンシャーベット/ドライオレンジ)

クリスタルバブルス

グラスの中に宝石を閉じ込めたような華やかな見た目が特徴(トニックウォーター/ブルーシロップ/ストロベリーシロップ)

そのほかにも、毎月変わる「誕生石カクテル」(各1,500円)など、バリエーション豊富なドリンクメニューがそろっています。

夜色に染まる空間で、自分だけの「ヨルイロ」に出会える上質なひとときを体験してみてください。

料理付きのフリーフローで夏限定の贅沢体験!

浦安ブライトンホテル東京ベイ/マートレット『Night View Hour』の紹介でした。

