TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸á¸å11»þ6Ê¬¤Ë¡¢Âç±«·ÙÊó¡Ê¿»¿å³²¡Ë¤òÅÄÊÕ»ÔÅÄÊÕ¡¢ÇòÉÍÄ®¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡ÚÂç±«·ÙÊó¡ÛÏÂ²Î»³¸©¡¦ÅÄÊÕ»ÔÅÄÊÕ¡¢ÇòÉÍÄ®¤ËÈ¯É½ 23Æü23:06»þÅÀ

ÆîÉô¤Ç¤Ï¡¢24ÆüÌÀ¤±Êý¤Þ¤ÇÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û
¢£ÅÄÊÕ»ÔÅÄÊÕ
¢¢Âç±«·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¦¿»¿å
¡¡24ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡40mm
¡¡¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö¡¡23ÆüÌëÃÙ¤¯

¢£ÇòÉÍÄ®
¢¢Âç±«·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¦¿»¿å
¡¡24ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡40mm
¡¡¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö¡¡23ÆüÌëÃÙ¤¯