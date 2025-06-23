Î¦¼«¥Ø¥ê¤¬Ä¾·ÂÌó5mm¤ÎÉôÉÊÊ¶¼º »°½Å¤ä°¦ÃÎ¤òÈô¹Ô¤âÈï³²¤Î³ÎÇ§¤Ê¤· ÌÀÌîÃóÆÖÃÏ¤¬È¯É½
»°½Å¸©°ËÀª»Ô¤ÎÎ¦¾å¼«±ÒÂâÌÀÌîÃóÆÖÃÏ¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤ÎÉôÉÊ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀÌîÃóÆÖÃÏ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¸áÁ°9»þ¤¹¤®¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâÂè10»ÕÃÄÂè10Èô¹ÔÂâ¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¡Ö£Õ£È－1£Ê¡×¤ÎÈô¹Ô·±ÎýÁ°¤ÎÅÀ¸¡¤ÇÉôÉÊ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¾·ÂÌó5mm¡¢¸ü¤ßÌó1mm¡¢½Å¤µÌó0.1g¡£
¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½¤Ç¡¢¥ï¥¤¥Ñー¤Î¤Í¤¸¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ëÉôÉÊ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö£Õ£È－1£Ê¡×¤Ï¡¢16Æü¤«¤é20Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢»°½Å¸©¡¢°¦ÃÎ¸©¡¢²¬»³¸©¤Ê¤É¤òÈô¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Âè10Èô¹ÔÂâÄ¹¤Î²®¸¶·ÃÂÀ2ÅùÎ¦º´¤Ï¡ÖÁáµÞ¤Ë¸¶°ø¤òµæÌÀ¤·ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£