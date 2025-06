◆「あなたを奪ったその日から」美海役・一色香澄って?

【モデルプレス=2025/06/23】“いま”見逃せない人物を、モデルプレス編集部がピックアップして紹介していく【注目の人物】シリーズ。今回は、カンテレ・フジテレビ系ドラマ「あなたを奪ったその日から」(毎週月曜よる10時〜)に出演中の女優・一色香澄(いっしき・かすみ/14)にフィーチャーする。「あなたを奪ったその日から」は、食品事故で子どもを亡くした母・紘海(北川景子)が、その原因となった惣菜店の社長・旭(大森南朋)の娘・美海(誘拐前の名前は萌子)を図らずも誘拐してしまうところから始まるサスペンスフルな親子愛の物語。

◆一色香澄「すごくすごく辛くなりました」美海としての想い

◆一色香澄、北川景子から学んだこと「もっと上を目指せる」

◆一色香澄、井川遥の中学時代演じるための準備

◆一色香澄をもっと知る一問一答

◆一色香澄(いっしき・かすみ)プロフィール

一色は、紘海と血が繋がっていないとはつゆ知らず、11年間にわたって親子として暮らす美海を熱演。しかし、23日に放送された第10話ではついに真実を知ることに。複雑な感情を繊細に表現し、圧倒的な存在感を放った。2024年に「柚木さんちの四兄弟。」(NHK)でドラマデビューを果たした彼女。11月14日に公開予定の映画「平場の月」では、ヒロイン・井川遥の中学時代を演じる。― 「あなたを奪ったその日から」の役作りで意識したこと、難しかった点を教えてください。一色:美海ちゃんは、明るく元気で天真爛漫な女の子です。観た人が、美海ちゃんを応援したくなってもらえるように演じました。難しかったところは、思春期を迎えた美海ちゃんの行動やお母さんへの接し方の表現です。少し反抗してしまうときもあるけど、やりすぎると誤った印象を持たれかねないなと思い、丁寧に演じました。― 第10話では、紘海が本当の母親ではないことを知るという緊迫した展開を迎えましたが、どのような気持ちを持って撮影に臨まれましたか?一色:美海ちゃんはお母さんに「血は繋がっていない」「お母さんでもない」と急に言われて、すごくショックを受けます。最後には、突き放されるような感じだったんですけど、やっぱり本当の娘のように愛情を持って育ててくれたことにすごく感謝しているし、血は繋がっていなくても大好きな気持ちは変わらないと思います。演じながらも美海ちゃんの気持ちを想像するとすごくすごく辛くなりました。だからこそ、撮影ではそういう気持ちをとても大切にして演じました。― 北川さんとは初共演にして濃い関係性の役を演じられましたが、初対面のときと現在で印象の変化はありましたか?一色:初めてお会いしたときから綺麗な方だなという印象は変わらないのですが、すごく面白い方でもあります。撮影の合間にスタッフさんとお話しされているときもポツリと発するひと言が面白くて。楽しくご一緒させていただきました。― 北川さんとはどのような会話をして紘海と美海の関係性を作り上げていきましたか?印象的なエピソードや刺激を受けたことなどがあれば教えてください。一色:北川さんから1番学んだことは、役・お芝居への向き合い方です。北川さんのお芝居や、現場で監督とお話しされている様子を見ていると、私の役づくりではまだ足りない、もっと上を目指せるということを実感する場面がたくさんありました。また、カメラが回り、北川さんの隣で美海ちゃんとして立っているだけで、準備してきたものとはまた違うお芝居になったり、勝手に感情が溢れることもあって。そういうときに改めて北川さんの凄さを感じました。― 「平場の月」ではオーディションで抜擢され映画初出演となりますが、出演が決まったときのお気持ちはいかがでしたか?一色:このお仕事を始めたときから、いつか映画に出て、自分がスクリーンに映っている姿を観るのが夢だったのでとっても嬉しかったです!原作・脚本もすごく素敵で、誰かを想う、想われることの喜び、嬉しさと同時に切なさを感じる作品だなと思っています。また、これが映像化されるとどうなるのだろうとドキドキ、ワクワクしています。― 井川遥さんが務めるヒロインの中学時代を演じられるということで、井川さんの姿を見て学んだこと・役作りに活かしたことがあれば教えてください。一色:この映画は、先に中学時代を撮影して、あとから大人の時代を撮影するという感じでした。井川さんとは撮影期間中、一度しかお会いできていないんですけど、すごく優しくて素敵な方です。撮影に入る前に、井川さんが出られている過去の作品をいくつか見させていただいて、井川さんの雰囲気などを感じて撮影に参加しました。Q1.デビューのきっかけは?小学6年生の頃、アミューズの今のマネージャーさんにお会いする機会があり、声を掛けていただきました。Q2.好きな食べ物/嫌いな食べ物好きな食べ物は、じゃがいも料理全般で、餃子と茶碗蒸しも大好きです。嫌いな食べ物はありません。基本なんでも食べます!Q3.好きな言葉(座右の銘)「私はできる」自信を持つためによく自分に言い聞かせている言葉です。Q4.これだけは他の人に負けない!髪が伸びる早さ。Q5.自分にキャッチコピーをつけるとしたら?その理由は?マイペースなお調子者。意味はそのままで、マイペースだし褒められるとすぐに調子に乗ってしまうので(笑)。Q6.スタイルキープ(もしくは体作り or 健康維持)のためにやっていること寝る前に白湯を飲んでいます。あとは、サプリやドリンクでビタミンCを積極的に摂るようにしています。Q7.最近ハマっていることは?マインドノートを書くことです。日記だったり、映画やドラマを観ての感想を書いています。3日坊主だからすぐにやめてしまうと思っていたけど、書きたいときだけ書くようにしたら結構続いています。Q8.最近した初体験1人カラオケ。自分のペースで好きな歌を歌えるので最高です!音を外してしまっても、1人なら全然恥ずかしくない!Q9.今、一番会いたい人(もしくは憧れ or 尊敬している人)宮崎にいる友達です。中3に上がるタイミングで関東に転校をして、しばらく会えていないので会ってたくさん話したいです!Q10.今、最も情熱を注いでいることお芝居です。色々な経験をさせていただけて、本当に楽しいです!Q11.今、悩んでいることお菓子を食べすぎてしまうこと。私は寝たら忘れるタイプなので、ずっと悲しむことはないのですが、とにかく好きなことをして自分の機嫌をとります。私は食べることが大好きなので沢山食べて、沢山寝てあまり考えすぎないようにしています。Q12.今の夢(もしくは今後の目標 or 今後チャレンジしたいこと)今の夢は、ドラマや映画にたくさん出演して、1人でも多くの方に「一色香澄」を知っていただけるように頑張ることです。また、体を動かすことが好きなので、アクションにも挑戦してみたいです!Q13.夢を叶える秘訣私はまだ夢を叶えるために挑戦を続けている段階なので、色々言える立場ではありませんが…目標を達成させるためにどれだけの努力ができるかが大切なのかなと思います。私自身、オーディションで役を勝ち取るためにたくさん準備をしていきます。しかし、オーディションにいっても、実際にお芝居ができるのは1、2回。その1回で合否が決まると思うと、とても緊張します。でもその緊張を「あんなに頑張ったんだから私なら大丈夫!」と自信に変えられると、何か結果が変わるんじゃないのかなと。その気持ちを大事にしてこれからも頑張りたいです。(modelpress編集部)2010年10月3日生まれ、宮崎県出身。小学校6年生のときに事務所に所属し芸能界へ。「柚木さんちの四兄弟。」でドラマデビュー。「あなたを奪ったその日から」で2本目の連続ドラマ出演を果たす。映画デビュー作となる堺雅人主演「平場の月」(11月14日公開)では井川遥の中学時代を演じる。一色香澄Instagram:@kasumiisshiki_officialhttps://www.instagram.com/kasumiisshiki_official/?locale=ja_JP【Not Sponsored 記事】