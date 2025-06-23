¡Ú¹âÎÂÀî¿å·Ï¡¦¥À¥àÊüÎ®¡Û²ÏËÜ¥À¥à¡Ê¿·¸«»Ô¶âÃ«¡Ë¸á¸å10»þÈ¾¤«¤éÊüÎ®ÎÌ¤¬ËèÉÃ100㎥¤òÄ¶¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¡Ö²¼Î®¤Ç¤Ï²ÏÀîÉß¤«¤éÄ¾¤Á¤ËÎ¥¤ì¡¢Î©¤ÁÆþ¤é¤Ê¤¤¤Ç¡×¡Ú²¬»³¡¦23Æü¸á¸å10»þ25Ê¬¸½ºß¡Û
²¬»³¸©²ÏÀî²Ý¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹âÎÂÀî¿å·Ï¤Î²ÏËÜ¥À¥à¡Ê¿·¸«»Ô¶âÃ«¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¡Ê23Æü¡Ë¸á¸å9»þ25Ê¬¸½ºß¡¢ËèÉÃ160.3㎥¤ÎÎ®Æþ¤¬¤¢¤ê¡¢ËèÉÃ22.4㎥¤ÎÊüÎ®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¾åÎ®°è¤Î¹ß±«¤Ë¤è¤ê¥À¥à¤Ø¤ÎÎ®Æþ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢¸á¸å10»þÈ¾¤«¤éÊüÎ®ÎÌ¤¬ËèÉÃ100㎥¤òÄ¶¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¬»³¸©²ÏÀî²Ý¤Ï
¡¦²ÏËÜ¥À¥à²¼Î®¤ÎÀ¾Àî¤ä¹âÎÂÀî¤ÎÁý¿å¤ËÃí°Õ
¡¦Ãæ½£¤ä²Ï¸¶¤ò´Þ¤á¡¢²ÏÀîÉß¤«¤éÄ¾¤Á¤ËÎ¥¤ì¡¢Î©¤ÁÆþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
¡¦Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¦Æ»Ï©¤Î´§¿å¤ËÃí°Õ
¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£