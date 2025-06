umbrellaが、10月11日に新曲「レヴ」をデジタルリリースすることを発表した。 1年4ヶ月ぶりの新曲となる本作「レヴ」は、近年のumbrellaの勢いを体現するかのようなアグレッシブなサウンドに、彼らの代名詞とも言えるハイトーンボーカルが響くサビが印象的な一曲。唯(Vo,G)がデザインしたジャケットも含め従来のスタイルを踏襲しつつも、その殻を打ち破るような新たな側面を見せた作品となっている。 リリースに伴いイベント開催も決定。15周年イヤーを力強く進むメンバー達からもコメントが到着した。 ◆ ◆ ◆ ■メンバーコメント umbrella、久しぶりのリリースとなりますね。15周年、そのスタートに選んだ曲はとても強いということ。全貌はまだ秘密ですが今のumbrellaとして、ひとつの「革命」かもしれませんね。唯(Vo&G) 新曲のリリースが決まりました。ここ最近今までよりもさらに幅を広げさまざまなイベントに出演したり、自分たちでも今までとは違ったイベントを開催しています。15周年を迎えた今でもumbrellaというものを自分たちでも模索しているんだと思います。そんな中での新曲リリース。リリースのたびに最高傑作を出す、と思い続けています。なので前回の「傘はいらない。」からまた進化した楽曲をぜひ体感して欲しい。umbrellaらしいと感じるのか、それとも新しいumbrellaを感じるのか。自分たちでもまだ分からない部分があります。バンドと共に曲が成長していった時に見えてくるものもあるでしょう。聞いてくれた人たちがどんな思いを持ってくれるのか、これからの活動を通じて肌で感じていきたいと思います。柊(G) umbrella久々の新曲です。umbrellaがもっと力のあるバンドになれるように力強い曲を皆で選びました。新曲「レヴ」を皆の前で披露するのが楽しみです!春(B) リリースが決まりました!レヴという曲です。まだタイトルとジャケットしか情報がないと思いますが、どんな曲になるか想像しながら楽しんでみてください。将(Dr) ◆ ◆ ◆ デジタルシングル「レヴ」 2025年10月11日より各配信サイト、サブスクリプションサービスにて配信開始 LIVE DVD『2025.03.14 味園ユニバース umbrella 15th Anniversary oneman【アンブレラ】』 2025年7月4日 Release価格 6500円(税込)<収録曲> 1.「月」2.ヨルノカーテン 3.Frontier 4.リビドー 5.モノクローム 6.傘はいらない。 7.anima 8.軽薄ナヒト 9.「管」 10.愚問11.「群」12.五月雨 13.solitude 14.dilemma 15.Powdery Snow 16.Door 17.レッドシグナルデイ 18.orbit 19.アメイジング 20.HALO 21.アラン en22.Witch? umbrellaライブ会場、umbrella official STORES 、Like an Edison各店、名古屋fiveStarsにて販売umbrella official STORES https://x.gd/5U7Hh ライブ・イベント情報 ■LIVE DVD「2025.03.14 味園ユニバース umbrella 15th Anniversary oneman【アンブレラ】」リリース記念インストアイベント 2025年7月4日(金) 名古屋fiveStars START: 18:00<イベント内容>・umbrellaの15年を振り返るメンバートーク【2010〜2014編】・サイン&撮影会 2025年7月5日(土) Like an Edison大阪店 START: 17:00<イベント内容>・umbrellaの15年を振り返るメンバートーク【2015〜2019編】・握手&撮影会 2025年7月13日(日) イベントスペースStadium(住友不動産原宿ビル9階 THECOO内)START: 17:00<イベント内容>・umbrellaの15年を振り返るメンバートーク【2020〜2025編】・サイン&撮影会 イベント詳細 https://xxumbrellaxx.com/news/356152 ■<umbrella 柊 生誕祭ONE MAN【アマヤドリ−【Arcadia】−】>2025年7月24日(木)目黒鹿鳴館OPEN 18:00 / START 18:30【チケット料金 】前売4000円 当日4500円 (税込・ドリンク代別)【チケット発売中】 https://eplus.jp/sf/detail/4312170001-P0030001 […]

The post umbrella、1年4ヶ月ぶりとなる新曲「レヴ」配信決定 first appeared on BARKS.