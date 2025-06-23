±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤â½Ð¾ìÃæ¤Î¥¯¥é¥ÖWÇÕ¡¢¤³¤³¤«¤é¥Ö¥ì¥¤¥¯É¬»ê¤Î¡ÖÆîÊÆ¤ÎºÇ¶¯¼ã¼ê¡×7Ì¾
¸½ºß¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àá¤Þ¤Ç¤¬½ªÎ»¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡£¿·¤¿¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç²ñ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤òÉñÂæ¤ËÈó¾ï¤Ë²Ú¤ä¤«¤Êµ¬ÌÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡ØPlanet Football¡Ù¤«¤é¡Ö¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤½¤¦¤ÊÆîÊÆ¤Î¥ï¥ó¥À¡¼¥¥Ã¥º7Ì¾¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó
¥¯¥é¥Ö¡§¥Ð¥¦¥á¥¤¥é¥¹¡Ê¢¨¥Á¥§¥ë¥·¡¼°ÜÀÒÍ½Äê¡Ë
¹ñÀÒ¡§¥Ö¥é¥¸¥ë
Ç¯Îð¡§18ºÐ
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§FW
¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë°ÊÍè¤Î°ïºà¡×¤È¤â´üÂÔ¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ·ºÍ¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¡£¿ô¡¹¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤¬ÁèÃ¥Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿Ëö¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬³ÍÆÀ¤ËÁæ¤®Ãå¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Âç²ñ¤Ï¥Ñ¥¦¥á¥¤¥é¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ÆÍÇË¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤ÆÈó¾ï¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ó°Ì¤ÇÂè3Àá¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤À¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î2»î¹ç¤Ç¥´¡¼¥ë¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ»þ´Ö24Æü¤Î10»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ßÀï¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¥¢¥ì¥ó¡¦¥ª¥Ð¥ó¥É
¥¯¥é¥Ö¡§¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊSC¤«¤é¤Î¥í¡¼¥ó¡Ë
¹ñÀÒ¡§¥¨¥¯¥¢¥É¥ë
Ç¯Îð¡§19ºÐ
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§FW
¥¢¥ì¥ó¡¦¥ª¥Ð¥ó¥É¤Ï¡¢¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¤ÎÌ¾Ìç¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊSC¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¼ã¼ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ë¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤¬½é¤á¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¤¿Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿19ºÐ¤Ç¤¢¤ë¡£
MLS¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç6»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ1¥´¡¼¥ë¡£¤Þ¤À¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Èà¤Ï¤³¤ì¤«¤éÉ¬¤º¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ëºÍÇ½Ë¤«¤ÊÁª¼ê¤À¡£
¤¹¤Ç¤Ë¥¨¥¯¥¢¥É¥ëÂåÉ½¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢187cm¤È¤¤¤¦·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Îº£¸å¤Ë¤ÏÈÝ¤¬±þ¤Ç¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥¸¥§¥º¥¹
¥¯¥é¥Ö¡§¥Ü¥¿¥Õ¥©¥´
¹ñÀÒ¡§¥Ö¥é¥¸¥ë
Ç¯Îð¡§24ºÐ
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§FW
¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤Ï¡¢PC¥²¡¼¥à¤Î¡ÖFootball Manager¡×¤ò¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë°¦¹¥²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤¢¤ë¡£
24ºÐ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤¦¼ã¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Èà¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇUAE¥ê¡¼¥°¤Ç4Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤éÉ¾²Á¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£
ºòÇ¯¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÀÅÀÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ü¡¼¥ë¥¡¼¥×¤ä¸¥¿ÈÅª¼éÈ÷¤â¤Ç¤¤ëËüÇ½·¿¡£¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤â¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥À¡¼¥ºÀï¤ÈPSGÀï¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥Þ¥¹¥¿¥ó¥È¥¥¥ª¡¼¥Î
¥¯¥é¥Ö¡§¥ê¡¼¥Ù¥ë¡¦¥×¥ì¡¼¥È¡Ê¢¨¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ë°ÜÀÒÍ½Äê¡Ë
¹ñÀÒ¡§¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó
Ç¯Îð¡§17ºÐ
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§MF
¤³¤Î8·î¤Ë18ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥Þ¥¹¥¿¥ó¥È¥¥¥ª¡¼¥Î¡£º£Âç²ñ¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¼ã¼ê¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£¥ë¥À¡¼¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
17ºÐ¤Ç¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Èà¤Ï¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ü¡¼¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ä¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÀÚ¤êÎö¤¯¥Ñ¥¹¡¢¤½¤·¤ÆÁê¼ê¤òÏÇ¤ï¤¹¤è¤¦¤Ê¥É¥ê¥Ö¥ë¤ä¥¥Ã¥¯¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà¤¬²¤½£¤ËÅÏ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥óÃ¯¤â¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥¢¥ó¡¦¥¹¥Ó¥¢¥Ö¥ì
¥¯¥é¥Ö¡§¥ê¡¼¥Ù¥ë¡¦¥×¥ì¡¼¥È
¹ñÀÒ¡§¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó
Ç¯Îð¡§18ºÐ
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§MF
¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥Þ¥¹¥¿¥ó¥È¥¥¥ª¡¼¥Î¤Î±Æ¤Ë±£¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ê¡¼¥Ù¥ë¡¦¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ï18ºÐ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¤¥¢¥ó¡¦¥¹¥Ó¥¢¥Ö¥ì¤â¤¤¤ë¡£
2007Ç¯¤Î¸µÃ¶¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Èà¤Ï¡¢¤¤¤Þ¥¯¥é¥Ö¤Ç½ù¡¹¤ËÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÁª¼ê¡£171cm¤È¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¡ÖËÍ¤Ï¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÇÆÀÅÀÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼«¾Î¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥ê¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤È¤âÈæ³Ó¤µ¤ì¤ë¿·À±¤Ç¡¢¥Þ¥¹¥¿¥ó¥È¥¥¥ª¡¼¥Î¤¬È´¤±¤¿¤¢¤È¤Î¥ê¡¼¥Ù¥ë¡¦¥×¥ì¡¼¥È¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥â¥ó¥È¥í
¥¯¥é¥Ö¡§¥Ü¥¿¥Õ¥©¥´
¹ñÀÒ¡§¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó
Ç¯Îð¡§18ºÐ
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§MF
¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥â¥ó¥È¥í¤Ï¡¢ºòµ¨¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¥ê¡¼¥°¤Î¥Ù¥ì¥¹¡¦¥µ¥ë¥¹¥Õ¥£¥¨¥ë¥É¤ÇÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤¿¹¶·âÅª¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£¥ë¥À¡¼¤À¡£
¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÁ°¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÌ¾Ìç¥Ü¥¿¥Õ¥©¥´¤Ø¤È°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿PSGÀï¤Ç¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÈÈ½ÃÇÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤¿Áª¼ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥Ñ¡¦¥ê¥Ù¥ë¥¿¥É¡¼¥ì¥¹¤Ç¤Ï17ºÐ¤È11¥ö·î¤È¤¤¤¦Îò»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¥´¡¼¥ëµÏ¿¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥À¥Ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹
¥¯¥é¥Ö¡§¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹FC
¹ñÀÒ¡§¥Ù¥Í¥º¥¨¥é
Ç¯Îð¡§19ºÐ
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§FW
¥À¥Ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï¿ôÇ¯Á°¤ÎÆîÊÆU-17Áª¼ê¸¢¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ç¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é½Ð¿È¤Î19ºÐ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥â¥Ê¥¬¥¹SC¤«¤éºòÇ¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹FC¤Ø¤È²ÃÆþ¤·¡¢º£µ¨¤ÎMLS¤Ç¤Ï13»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ3¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¼ã¤¯¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º»²Àï¤Î¥¯¥é¥ÖWÇÕ¡¢¡ÖºÇ¤â¹â³Û¤ÊµëÎÁ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×5Ì¾
¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤â¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¡¢¥¨¥¹¥Ú¥é¥ó¥¹Àï¤ÇÀèÈ¯¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤«¤é¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£