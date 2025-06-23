ÌÜ¹õÏ¡¡Ö¼Ì¿¿¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤é¤½¤ÎÆ°²è¤ò»ß¤á¤Æ¡×¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¤³¤À¤ï¤êÌÀ¤«¤¹
Snow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¿··¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¿·CM¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥â¥È¥í¡¼¥é¤Î¿·CM¡ØGoogle Gemini¤ÈÌÏÍÍÂØ¤¨¡ÙÊÓ¡Ê7·î11Æü¤«¤éÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤¹¡£ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÁàºî¤·¤Ê¤¬¤éÉô²°¤ÎÌÏÍÍÂØ¤¨¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¤ò½ª¤¨¤¿ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤ºÏ¢Íí¤¹¤ë»þ¥á¡¼¥ë¡¦¥Á¥ã¥Ã¥ÈÇÉ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅÅÏÃÇÉ¤Î¤É¤Á¤é¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÌÂ¤¦¤±¤É¡ÄÅÅÏÃÇÉ¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¥á¡¼¥ë¤â¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡ÄÅÅÏÃÇÉ¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥á¡¼¥ë¤ä¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¡¢´é¤Î³¨Ê¸»ú¤È¼ê¤Î³¨Ê¸»ú¤Î¤É¤Á¤é¤ò»È¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â»È¤¦µ¤¤¬¤¹¤ë¤±¤É¡Ä´é¤Î³¨Ê¸»ú¤Ç¤¹¡£¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Î´é¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Î¹Àè¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤Î¤É¤Á¤é¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÆ°²è¤Ç¤¹¤Í¡£Æ°¤¤¤Æ¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤Ê¡Á¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¼Ì¿¿¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ÄÆ°²è¤ÎÊý¤¬¸«ÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤é¤½¤ÎÆ°²è¤ò»ß¤á¤Æ¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£²óCM¤ÇÉô²°¤ÎÌÏÍÍÂØ¤¨¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼«Âð¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¥½¥Õ¥¡¤Î¾å¤Ç¤¹¡£¥½¥Õ¥¡¤¬¤±¤Ã¤³¤¦Âç¤¤¯¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤ÈL»ú¤À¤Ã¤¿ÇÛÃÖ¤òÊÑ¤¨¤Æ¥Ù¥Ã¥É¤ß¤¿¤¤¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¹¥¤¤Ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç±Ç²è¤È¤«¸«¤ë»þ´Ö¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£