¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Á¤ã¤¤¤«¤ó¡×ÎëÌÚÍ¥Ëá¤Î¡ÈÌµÍý¤ä¤ê°ú¤µ¯¤³¤·¡É¤Ë¼¯Åç¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡ª¡Ö¥«¡¼¥É½Ð¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¡×ÅÝ¤ì¤¿Áê¼ê¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÄÏ¤ó¤ÇÎ¥¤·¤¿½Ö´Ö
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡ÛFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢ 2¡Ý1 ¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ê6·î21Æü¡¿Ä®ÅÄGION¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¢ªµÞ¤ËÎ¥¤·¤¿°ìÉô»Ï½ª
¡¡¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÎFWÎëÌÚÍ¥Ëá¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤¿¡£ÀÜ¿¨¥×¥ì¡¼¤ÇÅÝ¤ì¹þ¤ó¤ÀFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ÎMFÁ°´²Ç·¤òÌµÍý¤ä¤ê°ú¤ÃÄ¥¤êµ¯¤³¤½¤¦¤·¤¿¤¦¤¨¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼ê¤òÎ¥¤·¤¿¤Î¤À¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¼¯Åç¥Õ¥¡¥ó¤âÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¯Åç¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè21Àá¤ÇÄ®ÅÄ¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡£6Ê¬¤ËMFÁêÇÏÍ¦µª¡¢34Ê¬¤ËDF²¬Â¼ÂçÈ¬¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹¤È¡¢60Ê¬¤ËÌäÂê¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
¡¡º¸¥µ¥¤¥É¤Î¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤«¤éDF¾®ÀîÎÊÌé¤¬Åê¤²Æþ¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÎëÌÚ¤¬¼õ¤±¤ë¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÄ®ÅÄ¤ÎÁ°¤Ë·ã¤·¤¯¥×¥ì¥¹¤ò»Å³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¶¥¤ê¹ç¤¤¤ÎÃæ¤ÇÎëÌÚ¤ÎÉª¤¬Áê¼ê¤Î´é¤ËÄ¾·â¡£Á°¤Ï´é¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤½¤Î¾ì¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¦¥ëÈ½Äê¤Ç¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤¬¿á¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ¤ÏÎ¾¼ê¤òÃ¡¤¤¤Æ²¿¤«¤òÁÊ¤¨¤ë¡£¤¹¤ë¤È¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁ°¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÎ¾¼ê¤ÇÄÏ¤ß¡¢ÌµÍý¤ä¤êÎ©¤¿¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤ÐÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¼ê¤òÎ¥¤·¤¿¤Î¤À¡£¾åÂÎ¤¬¶õÃæ¤Ë»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿Á°¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÃÏÌÌ¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Ä®ÅÄ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤«¤é¤ÏÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÎëÌÚ¤ÏÄ®ÅÄ¤Î¸·¤·¤¤¥Þ¡¼¥¯¤ËÁø¤¤¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤º¡£»þ·×¤Î¿Ë¤¬¿Ê¤à¤´¤È¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤òÊç¤é¤»¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ÎÄ¾¸å¤À¤Ã¤¿62Ê¬¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÅ¾ÅÝ¤¹¤ë¤È¡¢µ´¤Î·ÁÁê¤ÇÁê¼ê¤ËµÍ¤á´ó¤ë¥·¡¼¥ó¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¼¯Åç¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Î¥¤¥é¥¤¥é¤Ö¤ê¤ò¿´ÇÛ¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÍ¥Ëá¤½¤ì¤Ï¤¨¤°¤¤¡×¡Ö¤½¤ê¤ã¤¤¤«¤ó¡×¡Ö¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤Í¥Ëá¡×¡ÖÍ¥Ëá¤½¤ì¤Ï¥«¡¼¥É½Ð¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¡×¡ÖÎëÌÚÍ¥Ëá¡¢º£¤Î¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Á¤ã¤¤¤«¤ó¡×¡ÖÉé¤±¤Æ¤ë¤«¤é¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤Ï¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¡×¡ÖÍ¥Ëá¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¯¤ì¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¼¯Åç¤Ï85Ê¬¡¢ÎëÌÚ¤¬¼«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿PK¤ò·è¤á¤Æ°ìÌðÊó¤¤¤ë¤â1¡¼2¤ÇÇÔÀï¡£¼ó°Ì¤ÎºÂ¤Ï¥¡¼¥×¤·¤¿¤¬¡¢2°Ì¤ÎÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤È¤Î¾¡ÅÀº¹¤Ï3¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡Ë