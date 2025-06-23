¥»¥ê¥¨A¤ÎMVP¤Ë¥µ¥¦¥¸¤ÎËâ¤Î¼ê¤â¡Ä¡Ä¡¡¥Ê¥Ý¥ê¤Ï¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤¤ËÂÐ¤¹¤ë¹â³Û¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÃÇ¸ÇµñÈÝ
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤Ï½ÐÈÖ¤ò¼º¤¤¡¢¥»¥ê¥¨A¤Î¥Ê¥Ý¥ê¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤ÎMF¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤¡£¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥³¥ó¥Æ´ÆÆÄ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬Èà¤ÎÅ¾µ¡¤È¤Ê¤ê¡¢ºòµ¨¤Ï13¥´¡¼¥ë6¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¥»¥ê¥¨A¤Ç¤Ï¥·¡¼¥º¥óMVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¿·¥·¡¼¥º¥ó¤âÆ±ÍÍ¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤¤À¤¬¡¢¡ØTHE Sun¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥µ¥¦¥¸¡¦¥×¥í¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤Ï¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤¤ò¼êÊü¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥µ¥¦¥¸¤«¤é¤Î¹â³Û¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÃÇ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£CF¤Ç¤Ï¥ô¥£¥¯¥¿¡¼¡¦¥ª¥·¥à¥Ø¥ó¤¬º£²ÆÇäµÑÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ñ¶â¤Ï¤½¤Á¤é¤Ç³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£