¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½DF¥³¥Ê¥Æ¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¸ò¾Ä¤¬Æñ¹Ò¡ÄÂåÍý¿Í¤Ï´ðËÜµë¥¢¥Ã¥×¤òÍ×µá¤«
¡¡¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½DF¥¤¥Ö¥é¥¤¥Þ¡¦¥³¥Ê¥Æ¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¸ò¾Ä¤¬¹Ô¤µÍ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£23Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡Ø¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß26ºÐ¤Î¥³¥Ê¥Æ¤Ï¡¢¥½¥·¥ç¡¼¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¸å¡¢2017Ç¯¤Ë¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Ø°ÜÀÒ¡£¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Î4¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢2021Ç¯²Æ¤Ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿¡£°Ê¹ß¤Ï¸ø¼°Àï132»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Õ¥£¥ë¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤È¤È¤â¤Ë¼éÈ÷¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¡¡¤½¤ó¤Ê¥³¥Ê¥Æ¤Ï¡¢¸½¹Ô·ÀÌó¤¬2026Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤¬·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤È¤Ê¤ë¡£¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë·ÀÌó±äÄ¹¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄó¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ±Áª¼ê¤Ï¤³¤ì¤òµñÈÝ¤·¤¿ÌÏÍÍ¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¾ò·ï¤ÏÆÃÄê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ã£À®¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥³¥Ê¥ÆÂ¦¤Ï¤½¤Î¹½À®¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÂåÍý¿Í¤Ï¡¢¤è¤ê¹â³Û¤Ê´ðËÜµë¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¸ò¾Ä¤ÏÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢·ÀÌó±äÄ¹¸ò¾Ä¤Ïº£²Æ¸åÈ¾¤ËºÆ³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï¸½ÃÊ³¬¤Ç¹â³Û¤ÊµëÍ¿¤òÄó¼¨¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²Æ¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤Ï·ì¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤«¤é¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½DF¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥ß¥í¥·¥å¡¦¥±¥ë¥±¥º¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤â¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¥¸¥ã¥ì¥ë¡¦¥¯¥¢¥ó¥µ¡¼¤Î¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó°ÜÀÒ¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹½êÂ°¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¥Þ¥ë¥¯¡¦¥°¥¨¥¤¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß26ºÐ¤Î¥³¥Ê¥Æ¤Ï¡¢¥½¥·¥ç¡¼¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¸å¡¢2017Ç¯¤Ë¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Ø°ÜÀÒ¡£¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Î4¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢2021Ç¯²Æ¤Ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿¡£°Ê¹ß¤Ï¸ø¼°Àï132»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Õ¥£¥ë¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤È¤È¤â¤Ë¼éÈ÷¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¡¡¤Ê¤ª¡¢·ÀÌó±äÄ¹¸ò¾Ä¤Ïº£²Æ¸åÈ¾¤ËºÆ³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï¸½ÃÊ³¬¤Ç¹â³Û¤ÊµëÍ¿¤òÄó¼¨¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²Æ¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤Ï·ì¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤«¤é¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½DF¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥ß¥í¥·¥å¡¦¥±¥ë¥±¥º¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤â¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¥¸¥ã¥ì¥ë¡¦¥¯¥¢¥ó¥µ¡¼¤Î¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó°ÜÀÒ¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹½êÂ°¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¥Þ¥ë¥¯¡¦¥°¥¨¥¤¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£