ÊÆ¹ñ¤Î¥¤¥é¥ó¹¶·â¡¢¹ñºÝË¡¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉ¾²Á¤¢¤êÆÀ¤ë¤«¸¡Æ¤É¬Í×¡áÀÐÇË¼óÁê
Yoshifumi Takemoto¡¡Kentaro Sugiyama
¡ÎÅìµþ¡¡£²£³Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï£²£³ÆüÌë¡¢ÄÌ¾ï¹ñ²ñÊÄ²ñ¤ò¼õ¤±¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¹¶·â¤Ï¹ñºÝË¡¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÂÅÅö¤À¤Ã¤¿¤«Ìä¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï¾ÜºÙ¤Ê»ö¼Â´Ø·¸¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á³ÎÄêÅª¤ÊË¡ÅªÉ¾²Á¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¸½»þÅÀ¤Çº¤Æñ¤À¤¬¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉ¾²Á¤¬¤¢¤êÆÀ¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¾ï¤Ë¾ï¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤«¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤ÎÊÆ¹ñ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»öÂÖ¤ÎÁá´üÄÀÀÅ²½¤òµá¤á¤Ä¤Ä¡¢¥¤¥é¥ó¤Î³ËÊ¼´ïÊÝÍ¤òÁË»ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¡¢¤È¤Î¸«²ò¤â¼¨¤·¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¹¶·â¤Ø¤ÎÊóÉü¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥é¥ó¤¬¸¶ÌýÍ¢Á÷¤ÎÍ×¾×¤Ç¤¢¤ë¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤òÉõº¿¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºÇÂç¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ò¤â¤Ã¤ÆÃí»ë¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÉõº¿¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤Î¹Ô»È¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¡¢½¾Íè¤Î»ÑÀª¤òÆ§½±¤·¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¶·â¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤ÊÈ½ÃÇºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ãËÉ±ÒÈñ¡¢ÆüËÜ¤ÎÈ½ÃÇ¤ÇÀÑ¤ßÁý¤·¡ä
¼óÁê¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¥¢¥¸¥¢¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤ËËÉ±ÒÈñ¤ÎÂÐ£Ç£Ä£ÐÈæ£µ¡ó¤Ø¤Î°ú¤¾å¤²¤òÍ×ÀÁ¤·»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢ÆüËÜ¤ÏÀï¸åºÇ¤â¸·¤·¤¤°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤Ë¤¢¤ê¡¢ËÉ±ÒÎÏ¤Î¶¯²½¤ÏÆÈÎ©¹ñ²È¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¿ô»ú¤¢¤ê¤¤Ç¤Ê¤¯¡¢É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¼«¤é¤ÎÈ½ÃÇ¤È¤·¤ÆÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤Ç¤¢¤ëÊÆ¹ñ¤ÈÌÊÌ©¤Ë°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡ãÏ¢Î©À¯¸¢¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀ¯ºö¤Ç¹ç°ÕÉ¬Í×¡ä
»²±¡Áª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¶¯¤¤·ÐºÑ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¶¯¤¤·ÐºÑ¡¢Ë¤«¤ÊÊë¤é¤·¡¢ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤ÆüËÜ¡¢¤³¤Î»°¤Ä¤ÎÃì¤ò¼Â¸½¤¹¤Ù¤¯ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¾¡ÇÔ¥é¥¤¥ó¤ÏÈó²þÁª¤ò´Þ¤á¤Æ²áÈ¾¿ô¤ËÀßÄê¤·¤¿¡£
¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ë¤è¤ë¸·¤·¤¤À¯¸¢±¿±Ä¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÏ¢Î©³ÈÂç¤Î²ÄÇ½À¤Ç¤Ï¡ÖÏ¢Î©À¯¸¢¤Ï°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤À¤±¤ÎÏ¢Î©¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£¤¢¤é¤æ¤ëÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ç°Õ¤Ç¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¾ÃÈñÀÇ¤Ï°åÎÅ¤ä¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ò»Ù¤¨¤ëÂçÀÚ¤Êºâ¸»¤À¤È¤·¤Æ¡¢°ÂÄêºâ¸»¤Ê¤·¤ÎÌµÀÕÇ¤¤Ê¸ºÀÇ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Î¸«²ò¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤¿¡£
ºÆ³«¤ò·è¤á¤¿ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹Êä½õ¶â¤ÏÉ¸½à²ÈÄí¤Ç£³£°£°£°±ß¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨°ú¤²¼¤²¤Ï°ÂÄêºâ¸»¤Î³ÎÊÝ¤È¤È¤â¤Ë¿Ê¤á¤ë¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡ãÂÐÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¡¢¹ñ±×¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¡ä
¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤Ï¼«Æ°¼Ö¡¦ÉôÉÊ¤Ë£²£µ¡ó¡¢Å´¹Ý¡¦¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤Ë£µ£°¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¡¢¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤È¤·¤Æ´ðËÜ´ØÀÇ£±£°¡ó¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Í±Í½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁê¸ß´ØÀÇ¤Î¾å¾è¤»Ê¬£±£´¡ó¤â£··î£¹Æü¤ËÈ¯Æ°Í±Í½´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ò½ä¤ëÂÐ±þ¤Ç¤Ï¡¢ÆüÊÆ¤ÎÁÐÊý¤ÎÍø±×¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¶¨µÄ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¼óÁê¤Ï¡¢Áá´ü¤Î¹ç°Õ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¹ñ±×¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¡£¡Ö²¿¤¬¸ú²ÌÅª¤«¡¢²¿¤¬ºÇ¤â¹ñ±×¤Ë»ñ¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£