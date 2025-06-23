ÅÏÊÕÄ¾Èþ¡¢13Ç¯¤Ö¤êÆüËÜ¤Ç¥³¥ó¥È¥é¥¤¥Ö¡¡6ËÜ¤Î¿·ºî¥³¥ó¥È¤òÈäÏª¡¡ÍèÇ¯¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤âÈ¯É½
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕÄ¾Èþ¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤¬¡¢18Æü¤«¤é22Æü¤Î5Æü´Ö¡¢ÆüËÜ¤Ç13Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡ØÅÏÊÕÄ¾Èþ¥³¥ó¥È¥é¥¤¥Ö¡Ù¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£6ËÜ¤Î¿·ºî¥³¥ó¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÅÏÊÕ¤µ¤ó¡£Ã±ÆÈ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¼«¤é¤¬¥¤¥Á¤«¤é½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¥³¥ó¥È¤òÈäÏª¡£¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤·¤º¤ë¤ÎÃÓÅÄ°ì¿¿¤µ¤ó¤ä¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¤ª¤¿¤±¤µ¤ó¤ÈÂÀÅÄÇîµ×¤µ¤ó¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Î¾¾±º»ÖÊæ¤µ¤ó¤È¾®ÀîÃÈÆà¤µ¤ó¡¢²£ß·²Æ»Ò¤µ¤ó¤é¤¬½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø±é¤ÎËë¤¬¾å¤¬¤ë¤ÈÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È·ÝÎò35Ç¯¤ÎÂç¸æ½êÀ¼Í¥¡É¤Ë¤Õ¤ó¤·¡¢±éµ»ÎÏ¤ÇÌ¥¤»¤ë¥Ô¥ó¥³¥ó¥È¤òÈäÏª¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Î¾®Àî¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌò¤ËÄ©Àï¡£¾ðÊóÈÖÁÈ¤Î¥»¥Ã¥È¤òÉñÂæ¤Ë¡È±ê¾å¤ò¶²¤ì¤ëÀ¶½ãÇÉ½÷Í¥¡É¤ä¡È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ²ÚÎÁÍý¿Í¡É¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÈÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡É¤ä¡ÈÁ´ÆüËÜ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¼Ì¿¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¼ø¾Þ¼°¡É ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óË¤«¤Ê¥Í¥¿¤òÅ¸³«¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¡¢¥²¥¹¥È·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬Á´°÷½¸¹ç¤·¡¢Ìó50Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤ê³Ø±à¥³¥ó¥È¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÍèÇ¯·ÝÎò20Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÅÏÊÕ¤µ¤ó¡£ÍèÇ¯2·î11Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¡ØÅÏÊÕÄ¾Èþ (20) in Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ù³«ºÅ·èÄê¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£