ケツメイシが本日6月23日に配信開始となったデジタルシングル「君とレゲエにテキられて / 海岸線サイダー」の2曲のミュージックビデオを公開した。 ◆ミュージックビデオ 「君とレゲエにテキられて」は、レゲエとテキーラに捧ぐ、弄んでいたつもりが弄ばれていた夜を描いた新たなパーティーソング。ミュージックビデオは、ナイトプールで開催される底抜けに楽しいテキーラパーティーを描き、メンバーもパーティーの出席者として全員出演する。 「海岸線サイダー」は、“あの頃の夏”を思い出し少しセンチメンタルな気持ちを抱えながらも、この夏をポジティブに過ごしていく、今のケツメイシだからこそ生まれた夏曲。ミュージックビデオは、RYOが主演を務め、海沿いを舞台に楽曲の世界観を表現しつつも、思わずクスッとしてしまう内容に仕上がっている。 サブスクリプション配信特典、ダウンロード特典も2曲の楽曲やMV内容をモチーフにした内容となっている。サブスクリプション配信特典は、2曲を同時にライブラリ追加すると、大蔵が「君とレゲエにテキられて」の楽曲とMVの世界観をベースにしてイラストを描いた待ち受け画像をプレゼント。 楽曲ダウンロードの特典は、2曲を同時にダウンロードすると抽選で100名に2曲のタイトルにちなんでテキーラとサイダーがそれぞれデザインされたオリジナルアクリルキーホルダーがプレゼントされる。 「君とレゲエにテキられて / 海岸線サイダー」 https://ketsumeishi.lnk.to/Tequila_Cider 【キャンペーンその 曠ャンペーン期間内にApple Music / Spotifyで、ライブラリ追加の事前予約「Pre-add」 / 「Pre-save」または配信開始後のライブラリ追加していただいた方全員に大蔵がイラストを手掛けた「君とレゲエにテキられて」待ち受け画像をプレゼント 実施期間:2025年6月16日(月)18:00〜7月7日(月)23:59▶Pre-add/Pre-save(ライブラリ追加)https://avex.ffm.to/tequila_cider 【キャンペーンその◆曠ャンペーン期間内に「君とレゲエにテキられて / 海岸線サイダー」の2曲を各音楽サービスでダウンロードし、専用応募フォームよりご応募いただいた方の中から抽選で最大100名様に2曲のタイトルにちなんだオリジナルアクリルキーホルダーをプレゼント 実施期間: 6月23日(月)00:00〜6月30日(月)23:59▶ダウンロード・iTuneshttps://itunes.apple.com/jp/album/1815648520?app=itunes&ls=1・レコチョクhttps://recochoku.jp/album/A1042281290・morahttps://mora.jp/package/43000002/ANTCD-A0000016931/ ▶応募フォームhttps://form.run/@ketsume-kk-dlcp

The post ケツメイシ、本日配信「君とレゲエにテキられて / 海岸線サイダー」2曲同時MV解禁 first appeared on BARKS.