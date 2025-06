ExWHYZが、6月20日に先行配信した新曲「iD」のミュージックビデオを公開した。 ◆「iD」MV 今作は、公式MVとしては2024年6月公開の「Sweet & Sour」以来1年ぶりとなる作品。MVディレクションは舐達磨、King Gnu、ELLEGARDENや海外アーティスト、映画まで手がける映像作家の木村太一が担当した。ExWHYZとは「Obsession」「ANSWER」以来のタッグとなり、1年で大きな成長を遂げたグループのスタイリッシュな魅力を徹底的に引き出した映像になっている。 ExWHYZは現在、「iD」リリース、#ExWHYZ3周年 を記念して参加型プレイリスト企画「#俺とお前のイクスワイズ」を開催中。こちらは「iD」を含むこれまでExWHYZがリリースしてきた楽曲を5曲セレクトしたプレイリストをSNSに投稿するキャンペーンとなっている。応募者全員にプレゼントされる「iD証明写真スマホ待受画像」もこのたび公開された。 ExWHYZは、現在、全国11都市にてワンマンツアー<ExWHYZ TOUR 2025 ‘(unfinished) odds and ends’>を開催中。8月2日にはLINE CUBE SHIBUYAにて3周年記念特別公演<ExWHYZ 3rd Anniversary Special Live ‘Our Step→Future>を開催する。 ◆ ◆ ◆ ■yu-ki [ExWHYZ] コメントいつもかっこよく撮ってくださる絶対的信頼の太一監督に撮っていただきました!ほとんどフリースタイルというスタイルで撮ったのでスタイリッシュな中にもメンバーそれぞれの個性が色濃く出たMVになりました。こんな表現もできるの!?ってメンバー間でも驚かされることばかりだったので、進化し続ける今のExWHYZをみんなに見てもらえるのがとっても嬉しいです!ぜひたくさん見てください!! ◆ ◆ ◆ 「iD」先行配信 2025年6月20日 配信スタートhttps://lnk.to/ExWHYZ_iD 1st Single「iD」 2025年7月30日発売 CD予約:https://lnk.to/ExWHYZ_iD_ec 【初回生産限定盤】[CD+Blu-ray+PHOTOBOOK] ¥9,091+税 (税込¥10,000) 品番:UPCH-89606 【DVD 盤】[CD+DVD] ¥4,545+税 (税込¥5,000) 品番:UPCH-89607 【通常盤】[CD] ¥1,363+税 (税込¥1,500) 品番:UPCH-80624 <収録内容> ■CD(全形態共通): 「iD」「SHOWTIME」含む全4曲収録予定 ■Blu-ray収録内容 (初回生産限定盤) _Live Movie ExWHYZ […]

