¡ÚÇµÌÚºä46¡¦¶âÀî¼ÓÌí¡ÛºÙ¸«¤¨¤âÁÀ¤¨¤ë¡ª½÷»ÒÎÏ¹â¤á¤Ê¡Ö¥ì¡¼¥¹¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡×Ãå²ó¤·4Áª
¤³¤Î²Æ¤Ï¥ª¥È¥Ê¤Ã¤Ý¤¤Éþ¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ã¤Æ¥³É¬¸«¡ªº£²ó¤Ï¡¢ÇµÌÚºä46¡¦¶âÀî¼ÓÌí¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥ì¡¼¥¹¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡×Ãå²ó¤·¤ò4¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥ì¡¼¥¹ÁÇºà¤ÇºÙ¸«¤¨¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¡ª¥ì¥È¥í¥³¡¼¥Ç¤«¤é¤ª¤á¤«¤·¥³¡¼¥Ç¤Þ¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Í♡
Item Ãå²ó¤¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤³¤Á¤é♡
¥ì¡¼¥¹¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×
¥ì¡¼¥¹ÁÇºà¤ÈÇö¥Ô¥ó¥¯¤Î¥³¥ó¥µ¥Ð¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡£¥¦¥¨¥¹¥ÈÉôÊ¬¤Î¤¯¤Ó¤ì¤ÇºÙ¸«¤¨¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
Cordinate ¥Ô¥ó¥¯¡ß¥Ç¥Ë¥à¥³¡¼¥Ç
¥Ô¥ó¥¯¡ß¥Ç¥Ë¥à¤ÏÃË½÷¥â¥ÆÈ´·²¡ª¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¤òÁª¤ó¤À¤ê¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¾®Êª¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Èº¹¤¬¤Ä¤¯¤ª¤·¤ã¤ì¥³¡¼¥Ç¤Ë¡£
Cordinate Âç¿Í¤Ã¤Ý½÷¤ß¥³¡¼¥Ç
¥Ô¥¿¥Ã¤È¤·¤¿¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ½÷¤ß¥Þ¥·¥Þ¥·♡ ¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ð¥é¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥Ñ¥ó¥×¥¹¤ÇÍ·¤Ó¿´¤â¥×¥é¥¹¤·¤¿Âç¿Í¤Ã¤Ý¥³¡¼¥Ç¤Î´°À®¡£
Cordinate ³Ú¤Á¤ó¥ì¥È¥í¥³¡¼¥Ç
¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤È¥µ¥ó¥À¥ë¤Ç³Ú¤Á¤ó¥³¡¼¥Ç¡£¾®Êª¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¥é¥Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¡ý¡£
Cordinate ½÷»ÒÎÏ¹â¤á¤Ê¤ª¤á¤«¤·¥³¡¼¥Ç
½÷»ÒÎÏ¹â¤á¤Ê¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê♡ Á´¿È¤ò¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤ÇÅý°ì¤·¤Æ¥ª¥È¥Ê¤Ã¤Ý¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê¤ª¤á¤«¤·¥³¡¼¥Ç¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¡£
»£±Æ¡¿Íè²ÈÍ´²ð¡Êaosora¡Ë¡¢ÎÓ¿¿Æà¡ÊÀÅÊª¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¾ëÅÄË¾¡ÊKIND¡Ë¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿¼¼¶¶Í¤µª¡ÊROI¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¿¶âÀî¼ÓÌí¡ÊËÜ»ïÀìÂ°¡ËÊ¸¡¿Å·°æ¶êÎÜ³¤¡¢ÁðÌîºéÍè »£±Æ¶¨ÎÏ¡¿iU ¾ðÊó·Ð±Ä¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÀìÌç¿¦Âç³Ø
¶âÀî¼ÓÌí