SUPER★DRAGONが、6月11日に発売のメジャー1stアルバム『SUPER X』より「NPC」のMVを公開した。 ◆「NPC」MV 同楽曲は、ゲーム内でプレイヤーが操作しないアバターを指すノンプレイヤーキャラクターの通称“NPC”に恋をした少年の淡い恋心を歌った恋愛ソング。MVではそんなNPCに恋をしたメンバーがゲーム内のアバターに変身。現実とゲームを行き来するストーリー仕立てとなっている。 5月12日に公開された同アルバムのリード楽曲「Dark Heroes」のMVから打って変わって、SUPER★DRAGONの生み出す可愛らしい世界観だ。 SUPER★DRAGONは6月28日から『SUPER X』をタイトルに掲げ、東京のKanadevia Hallを皮切りに9都市10公演を周るツアーを開催する。結成日9月27日に行われるパシフィコ横浜公演まで、全国のBLUE(ファンの呼称)と駆け抜ける。 ◆ ◆ ◆ ◼︎楽曲制作 ジャン海渡 コメントSUPER★DRAGONのメンバーがゲームの世界に入り込み、“NPC”という知能と自我のない存在に恋をしてしまう。というテーマの楽曲を作りたいと思い僕の大好きなアーティストSnail’s Houseさんと共にキャッチーでメルヘンな楽曲を制作しました。 叶わない恋とわかっていながらこの世界に入り込んでしまったからこそ起きた奇跡の恋。 二度と経験できないからこそ”悲しみ”ではなく”思い出”としてハッピーエンディングに仕上げました。かわいいフューチャーベースとハイパーポップに、シネマサウンドを融合させた面白い楽曲だと思うので、是非この世界に浸って欲しいです。 叶わない恋も考え方を変えればマイナスではなくプラスだと思います。 皆さんの日常をこの楽曲でメルヘンにできたら本望です。 ◆ ◆ ◆ メジャー1stアルバム『SUPER X』2025年6月11日(水)発売▼CDのご購入はコチラからhttps://lnk.to/SD_SUPERX ■初回限定盤(CD+Blu-ray)[価格] 8,800円 (税込)[品番] PCCA-06387 [仕様] 三方背ケース / デジパック[封入特典] トレカ初回限定盤ver. 1枚封入(集合1種、ソロ9種 全10種のうちランダム1種)[CD収録内容] [Blu-ray収録内容]『SUPER★DRAGON LIVE TOUR 2024「MIXTURE」』2024年6月30日 TOKYO DOME CITY HALL公演 ディレクターズカット版 Overture ■通常盤(CD only)[価格]3,520円 (税込)[品番] PCCA-06388[封入特典](初回製造分のみ)トレカ通常盤ver. 1枚封入(集合1種、ソロ9種 全10種のうちランダム1種)[CD収録内容]初回限定盤と同内容 <SUPER★DRAGON DRA FES 2025>神奈川:パシフィコ横浜 国立大ホール2025年09月28日(日)※詳細は後日発表 <SUPER★DRAGON LIVE TOUR […]

