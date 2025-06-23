¡ã²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡ä¼Â²È¤¬±ó¤¯¤Æ¼ã¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇË«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Þ¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¡£»ä¤ÏË«¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä
»Ò°é¤Æ¤ÏÃ¯¤Ë¤âË«¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ç»º¤ó¤Ç¹¥¤¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í´Ö¤Ç¤¹¤«¤éÃ¯¤«¤ËË«¤á¤é¤ì¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¡£¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤Ï¤³¤ó¤ÊÅê¹Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¼Â²È±ó¤¯¤Æ¼ã¤¤¥Þ¥Þ¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¶á½ê¤Î¿Í¤¬¤¤¤Ä¤âË«¤á¤Æ¤ë¡£¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Æ°Î¤¤¤è¡×¤È¤«¡Ö¼ã¤¤¤Î¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¡£»ä¤ÏÃÏ¸µ¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¤«¤é¤«Ë«¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Î°ã¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¡©¡Ù
Â¾¿Í¤¬Ë«¤á¤é¤ì¤Æ¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¡©¿´¤¬¶¹¤¹¤®¤Ê¤¤¡©
¡Ø¤¨¡¢¤Ê¤¼¡©¡¡¿Í¤¬Ë«¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¤ÎÊ¹¤¤¤Æ¥â¥ä¥â¥ä¤È¤«¿´¶¹¤¹¤®¤ë¤·Á´¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¤½¤¦¤À¤è¤Í¡¢¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡¢°Î¤¤¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡ÃÏ¸µ¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¶á½ê¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆË«¤á¤ë¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤ó¡©¡¡Â¾¿Í¤Î¤â¤Î¤µ¤·¤Ë¼«¤é¥Ï¥Þ¤ê¤Ë¤¤¤¯¤Ê¤ó¤ÆÌµÂÌ¤À¤è¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î´¶³Ð¤ËÂÐ¤·¤Æµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤è¤ê¤âÇ¯²¼¤Ç¡¢¼Â²È¤Ë¤âÍê¤é¤º¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Þ¤¬Ë«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¼»ÅÊ¤äÁ¢Ë¾¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¡£¤¤Ã¤È¤´¶á½ê¤µ¤ó¤È¤ÎÀ¤´ÖÏÃ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö¤¢¤Î¼ã¤¤¥Þ¥Þ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÆ±Ä´¤¹¤ë¤Û¤É¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¿´¤¬¶¹¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈÈÝÄêÅª¤Ê¸«Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Þ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤½¤Î¤´¶á½ê¤µ¤ó¤ÎË«¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬°ú¤Ã³Ý¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡ÖÂ¾¿Í¤Î¤â¤Î¤µ¤·¤Ë¥Ï¥Þ¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¡£
¡Ø¤Þ¤¢¡¢³Î¤«¤Ë¼ã¤¤º¢¤Ëº£¤ä¤Ã¤Æ¤ë»Ò°é¤Æ¤ä¤ì¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡£ÂÎÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¤µ¡¢Í×ÎÎ¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤ÍÇ¯¼è¤ë¤È¡Ù
¤¿¤È¤¨¤Ð20ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î¥Þ¥Þ¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é½ã¿è¤Ë¡¢¡Ö¼ã¤¤¤Î¤Ë°Î¤¤¤Ê¤¢¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Æ±Ç¯Âå¤ÎÍ§Ã£¤¬Í·¤ó¤À¤ê¼«Í³¤Ë²á¤´¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¤¤í¤¤¤í²æËý¤·¤Ê¤¬¤é°é»ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤Ê¤â¤Î¡£¡Ö¼ã¤¤º¢¤À¤Ã¤¿¤éº£¤Î»Ò°é¤Æ¤Ï¤ä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¼ã¤¤¥Þ¥Þ¡×¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤âÂº·É¤ËÃÍ¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡Ö°é»ù¤ò¼Â²È¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ÏË«¤á¤é¤ì¤¬¤Á¡©
¡Ø¼ã¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¼Â²È¤ËÁ´¤¯Íê¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·²¼¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÏÉáÄÌ¤Ë°Î¤¤¤è¤Í¡Ù
¡Ø¤è¤¯¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤ë¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¡Ö¤«¤Ê¤ê½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ã¤Æ¸«¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿´¤Î»Ù¤¨¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤·¤Í¡×¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤è¡Ù
¡Ø»ä¤â¼Â²È±ó¤¤¤ÈÃÎ¤ë¤ÈÊÑ¤ËË«¤á¤é¤ì¤ë¡£¤À¤±¤ÉµÁ¼Â²È¶á¤¤¤È¤ï¤«¤ë¤È¡Ö¤¢¤é¡¢¤¸¤ã¤¢½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤é°Â¿´¤Í¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÂÖÅÙ¼è¤é¤ì¤ë¡Ù
¤½¤Î¼ã¤¤¥Þ¥Þ¤ÏÇ¯Îð¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼Â²È¤Ë°é»ù¤òÍê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò¡¢¤´¶á½ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö°Î¤¤¤Ê¤¢¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¼Â²È¤ËÍê¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç°é»ù¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°Î¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¡£¼Â²È¤¬¿·´´Àþ¤äÈô¹Ôµ¡¤Îµ÷Î¥¤Ç¤¢¤ì¤Ðµ¢¾Ê¤¹¤ë²ó¿ô¤¬¸º¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Öº£¤¹¤°¤¦¤Á¤ËÍè¤Æ½õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼Â²È¤òÍê¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¤¿¤È¤¨¼Â²È¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼Â²È¤¬¶á¤¤¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡Ö¿´¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤â°Â¿´¤À¤Í¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤´¶á½ê¤µ¤ó¤âÃ±½ã¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ©Ìó¤ä¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¤½¤Î¼ã¤¤¥Þ¥Þ¤Ï°é»ù¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¢¤Ê¤¿¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤òË«¤á¤è¤¦¡ª
¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤éÆ²¡¹¤È¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤òË«¤á¾Î¤¨¤ÆÂç¾æÉ×¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢¤½¤Î¼ã¤¤¿Í¤Ë¤Ïºá¤Ï¤Ê¤¤¤«¤éÍí¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤²¤Æ¤Í¼Â²È¤¬¶á¤¤¤Ê¤é¡¢¤¢¤È20Ç¯¤¯¤é¤¤·Ð¤Ã¤¿¤éµÕ¤ËË«¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£´èÄ¥¤ì¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¼ã¤¤¥Þ¥Þ¤ò¤´¶á½ê¤µ¤ó¤¬Ë«¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¿´¤Î±üÄì¤Ç¡Ö»ä¤À¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡×¡¢¡Ö»ä¤Ï¤É¤¦¤·¤ÆË«¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÊú¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤½¤Î¼ã¤¤¥Þ¥Þ¤¬°¤¤¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤´¶á½ê¤µ¤ó¤¬°¤¤¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ã±½ã¤Ë¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤Î´èÄ¥¤ê¤òÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤ÆË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤·¤«¤·¥Þ¥Þ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òË«¤á¤ÆÂç¾æÉ×¡×¡¢¡Ö¤½¤Î¼ã¤¤¥Þ¥Þ¤ËÁþ¤·¤ß¤ò¸þ¤±¤ë¤Î¤Ï°ã¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¼Â²È¤¬¶á¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï°é»ù¤Î¼ê½õ¤±¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢Î¾¿Æ¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¼«Ê¬¤â»Ù¤¨¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤¢¤È20Ç¯¤¯¤é¤¤¤·¤¿¤é¼Â²È¤¬¶á¤¤¤³¤È¤òË«¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¡×¤È°ã¤¦»ëÅÀ¤ÇÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤òË«¤á¤Æ¤¤¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Â²È¤¬±ó¤¤¼ã¤¤¥Þ¥Þ¤¬Ë«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤µ¤Ê¬¤¬¤·¤Ê¤¤¤È¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤òË«¤á¤Æ¤¢¤²¤ÆÂ¾¿Í¤Ë´²ÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤¦¤¬¤è¤Ã¤Ý¤ÉÁÇÅ¨¤ÊÂç¿Í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£¤Ï¼Â²È¤Ë¶á¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤òµý¼õ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Ê¬¤ò²¸ÊÖ¤·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤â¼þ°Ï¤ËË«¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
Ê¸¡¦AKI¡¡ÊÔ½¸¡¦¤ß¤ä¤Ó¡¡