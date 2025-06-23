730Ëü±ßÄ¶¤¨!? ¥¹¥º¥¿··¿¡Ö¡È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡ÉSUV¡×È¯É½¡ª Á´Ä¹4.3mµé¥Ü¥Ç¥£¡õ¹âÀÇ½¡Ö4WD¡×ºÎÍÑ¡ª ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¡Ö¥¤¡¼¥Ó¥¿¡¼¥é¡×±Ñ¹ñ¤Ç²Á³Ê¸øÉ½
730Ëü±ßÄ¶¤¨¤Î¥¹¥º¥¿··¿SUV¡ª
¡¡2025Ç¯6·î16Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥¹¥º¥¤Î±Ñ¹ñË¡¿Í¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ë´°Á´ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊBEV¡Ë¡Öe¥Ó¥¿¡¼¥é¡×¤Î²Á³Ê¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Îe¥Ó¥¿¡¼¥é¤Ï¡¢¥¹¥º¥½é¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬EV¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¡¢C¥»¥°¥á¥ó¥È¤ÎSUV¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸¶·¿¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥É¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡ÖeVX¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢»ÔÈÎ¥â¥Ç¥ë¤â¤½¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¿§Ç»¤¯¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¡É730Ëü±ßÄ¶¤¨¡É¤Î¥¹¥º¥¿··¿¡Ö¡È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡ÉSUV¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê77Ëç¡Ë
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4300mm¡ßÁ´Éý1800mm¡ßÁ´¹â1600mmÁ°¸å¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÆ»Ï©»ö¾ð¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¡¢°·¤¤¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢49kWh¤È61kWh¤È¤¤¤¦2¼ïÎà¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢ÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÅÍÍ¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ÏºÇÂç¤Ç550km¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶îÆ°Êý¼°¤â¡¢Á°ÎØ¶îÆ°¡Ê2WD¡Ë¤È¡¢¥¹¥º¥¼«Ëý¤ÎÅÅÆ°4WDµ»½Ñ¡ÖALLGRIP-e¡×¤¬ÁªÂò¤Ç¤¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎALLGRIP-e¤Ï¡¢¥¹¥º¥¤¬55Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿»ÍÎØ¶îÆ°µ»½Ñ¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Á°¸åÎØ¤ËÆÈÎ©¤·¤¿¥â¡¼¥¿¡¼¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥¿¡¼Êý¼°¤òºÎÍÑ¤·¡¢¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÈåÌÌ©¤Ê¼ÖÎ¾¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥º¥¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥¹¤ÎEV¤Ç4WD¤ò¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê¤¹¤ëÎã¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢Âç¤¤Êº¹ÊÌ²½Í×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±Ñ¹ñ¤Ç¤Ï2025Ç¯7·î¤«¤éÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥¹¥º¥¤ÎÅÅÆ°²½ÀïÎ¬¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Þ¥¤¥ë¥¹¥È¡¼¥ó¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡È¯É½¤µ¤ì¤¿²Á³Ê¤Ï¡¢49kWh¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥°¥ì¡¼¥É¡Ö¥â¡¼¥·¥ç¥ó 2WD¡×¤Ç2Ëü9999¥Ý¥ó¥É¡Ê1¥Ý¥ó¥É¡á195±ß´¹»»¤ÇÌó585Ëü±ß¡Ë¤«¤é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢ÁõÈ÷¤¬½¼¼Â¤·¤¿¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¡×¤ä¡¢61kWh¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÅÍÍ¤âÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¾åµé¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¦¥ë¥È¥é ALLGRIP-e 4WD¡×¤Ï¡¢3Ëü7799¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó737Ëü±ß¡Ë¤È¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥º¥¤Ï¡Öe¥Ó¥¿¡¼¥é¡×¤ÎÈÎÇä³«»Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¹ØÆþ¼Ô¤ÎÉÔ°Â¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½¼¼Â¤·¤¿¥µ¥Ý¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤âÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¶âÍø0¡ó¤Î2Ç¯´ÖPCP¡Ê¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¡¦¥³¥ó¥È¥é¥¯¥È¡¦¥Ñ¡¼¥Á¥§¥¹¡Ë¥×¥é¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢½é´üÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢2025Ç¯9·î30Æü¤Þ¤Ç¤ÎÀ®Ìó¼Ô¤Ë¤Ï¡¢²ÈÄíÍÑ½¼ÅÅ´ï¡ÖOhme¡×¤òÌµ½þ¤ÇÄó¶¡¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1Ëü¥Þ¥¤¥ëÊ¬¤Î½¼ÅÅ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤âÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ëÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÝ¾ÚÆâÍÆ¤â¶Ë¤á¤Æ¼ê¸ü¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£e¥Ó¥¿¡¼¥é¤Ë¤Ï¡¢¼ÖÎ¾ËÜÂÎ¤ÈEV¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÁÐÊý¤ËºÇÄ¹10Ç¯¤Þ¤¿¤Ï10Ëü¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó16Ëükm¡Ë¤È¤¤¤¦Ä¹´üÊÝ¾Ú¤¬ÉÕÂÓ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¼þÅþ¤Ê»Üºö¤Ï¡¢ÅÅÆ°²½¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥æ¡¼¥¶¡¼ËÜ°Ì¤Î»ÑÀª¤ò´Ó¤¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î¿®ÍêÀ¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò°ìÃÊ¤È¹â¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥¹¥º¥¤Î°Õ»Ö¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¼¨¤¹¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£