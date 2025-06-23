£Î£Ù»Ô¾ì ¤³¤Î¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È
22:00¡¡
¥é¥¬¥ë¥ÉECBÁíºÛ¡¢²¤½£µÄ²ñ·ÐºÑ¶âÍ»°Ñ°÷²ñ¡ÊECON¡Ë½ÐÀÊ
22:45
ÊÆPMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡¦Â®ÊóÃÍ¡Ë¡Ê6·î¡Ë¡¡
Í½ÁÛ¡¡51.3¡¡Á°²ó¡¡52.0¡ÊÀ½Â¤¶ÈPMI¡Ë
Í½ÁÛ¡¡53.1¡¡Á°²ó¡¡53.7¡ÊÈóÀ½Â¤¶ÈPMI¡Ë
Í½ÁÛ¡¡52.1¡¡Á°²ó¡¡53.0¡Ê¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥ÈPMI¡Ë
23:00
ÊÆÃæ¸Å½»ÂðÈÎÇä·ï¿ô ¡Ê5·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡392.0Ëü·ï Á°²ó¡¡400.0Ëü·ï
Í½ÁÛ¡¡-1.3%¡¡Á°²ó¡¡-0.5%¡ÊÁ°·îÈæ)
¥Ü¥¦¥Þ¥óÊÆFRBÍý»ö¡¢¹ñºÝÃæ±û¶ä¹Ô²ñµÄ½ÐÀÊ¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤Ê¤·¡Ë
24Æü
0:00¡¡
¥Êー¥²¥ëÆÈÏ¢¶äÁíºÛ¡¢Ãæ±û¶ä¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é
2:10¡¡
¥°ー¥ë¥º¥Óー¡¦¥·¥«¥´Ï¢¶äÁíºÛ¡¢Æ¤ÏÀ²ñ»²²Ã¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
3:30¡¡
¥¯ー¥°¥éーFRBÍý»ö¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ºNYÏ¢¶äÁíºÛ¡ÖFed Listens¡×¥¤¥Ù¥ó¥È³«²ñ°§»¢¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤Ê¤·¡Ë
EU³°ÁêÍý»ö²ñ
¥«ー¥Ëー²Ã¼óÁê¤È¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¢¥é¥¤¥¨¥ó²¤½£°Ñ°÷Ä¹¤¬²ñÃÌ
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¬¥ë¥ÉECBÁíºÛ¡¢²¤½£µÄ²ñ·ÐºÑ¶âÍ»°Ñ°÷²ñ¡ÊECON¡Ë½ÐÀÊ
22:45
ÊÆPMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡¦Â®ÊóÃÍ¡Ë¡Ê6·î¡Ë¡¡
Í½ÁÛ¡¡51.3¡¡Á°²ó¡¡52.0¡ÊÀ½Â¤¶ÈPMI¡Ë
Í½ÁÛ¡¡53.1¡¡Á°²ó¡¡53.7¡ÊÈóÀ½Â¤¶ÈPMI¡Ë
Í½ÁÛ¡¡52.1¡¡Á°²ó¡¡53.0¡Ê¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥ÈPMI¡Ë
23:00
ÊÆÃæ¸Å½»ÂðÈÎÇä·ï¿ô ¡Ê5·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡392.0Ëü·ï Á°²ó¡¡400.0Ëü·ï
Í½ÁÛ¡¡-1.3%¡¡Á°²ó¡¡-0.5%¡ÊÁ°·îÈæ)
¥Ü¥¦¥Þ¥óÊÆFRBÍý»ö¡¢¹ñºÝÃæ±û¶ä¹Ô²ñµÄ½ÐÀÊ¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤Ê¤·¡Ë
24Æü
0:00¡¡
¥Êー¥²¥ëÆÈÏ¢¶äÁíºÛ¡¢Ãæ±û¶ä¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é
2:10¡¡
¥°ー¥ë¥º¥Óー¡¦¥·¥«¥´Ï¢¶äÁíºÛ¡¢Æ¤ÏÀ²ñ»²²Ã¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
3:30¡¡
¥¯ー¥°¥éーFRBÍý»ö¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ºNYÏ¢¶äÁíºÛ¡ÖFed Listens¡×¥¤¥Ù¥ó¥È³«²ñ°§»¢¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤Ê¤·¡Ë
EU³°ÁêÍý»ö²ñ
¥«ー¥Ëー²Ã¼óÁê¤È¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¢¥é¥¤¥¨¥ó²¤½£°Ñ°÷Ä¹¤¬²ñÃÌ
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£