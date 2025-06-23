¾®ÎÓÍ³°Í¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Öyousti¡×¡¢¼«¿È½éºî»ì¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¡¼¥É¶ÊMV¸ø³«
¡¡¸µÝ¯ºä46¾®ÎÓÍ³°Í¤Î¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Öyousti¡×¡Ê¥æ¡¼¥¹¥Æ¥£¡¼¡Ë¤Î1st mini Album¡Øyousti¡Ù¡Ê8·î27ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê¡¢¥ê¡¼¥É¶Ê¡Öday dreamer¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°µ´¬¥À¥ó¥¹ÈäÏª¡ª¾®ÎÓÍ³°Í¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Öyousti¡×MV¸ø³«
¡¡¥ê¡¼¥É¶Ê¡Öday dreamer¡×¤Ï¡¢½é¤Îºî»ì¤ËÄ©Àï¤·¡¢¼«¿È¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¡¢¤½¤·¤Æ1st mini Album¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡Øyousti¡Ù¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡Ö´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¡¢¡ÖÆ¨¤²¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡×¡¢¡Ö¿È¤ò°Ñ¤Í¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤Æü¡¹¤Ë»×¤¤Çº¤ß¡¢Á°¤Ë¿Ê¤àÍ¦µ¤¤¬¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¼«Ê¬¤Ø¤Î±þ±ç¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡MV¤Ç¤Ï¡¢day dream¡ÊÇòÃëÌ´¡Ë¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÈó¸½¼ÂÅª¤Ê¶õ´Ö¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËCG¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä¡È¸½¼ÂÆ¨Èò¡É¤¬ÌÀ¤ë¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¡¼¥ó¤´¤È¤ËÊÑ¤ï¤ë·×9Ãå¤Î°áÁõ¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥ê¡¼¥É¶Ê¡Öday dreamer¡×¤Ï¡¢24Æü¤«¤éÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬·èÄê¡£LINE MUSIC¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ä¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³«ºÅ¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢8·î¤«¤é¤Ï1st mini Album¡Øyousti¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤¿4ÅÔ»Ô4¥«½ê¡ÊÅìµþ¡¦°¦ÃÎ¡¦Âçºå¡¦Ê¡²¬¡Ë¤Ç¤Î¡Ö¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¦¥ß¡¼¥È¡õ¥°¥ê¡¼¥È¡×¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ç¤Î¡Ö¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¦¥ß¡¼¥È¡õ¥°¥ê¡¼¥È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°µ´¬¥À¥ó¥¹ÈäÏª¡ª¾®ÎÓÍ³°Í¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Öyousti¡×MV¸ø³«
¡¡¥ê¡¼¥É¶Ê¡Öday dreamer¡×¤Ï¡¢½é¤Îºî»ì¤ËÄ©Àï¤·¡¢¼«¿È¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¡¢¤½¤·¤Æ1st mini Album¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡Øyousti¡Ù¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡Ö´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¡¢¡ÖÆ¨¤²¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡×¡¢¡Ö¿È¤ò°Ñ¤Í¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤Æü¡¹¤Ë»×¤¤Çº¤ß¡¢Á°¤Ë¿Ê¤àÍ¦µ¤¤¬¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¼«Ê¬¤Ø¤Î±þ±ç¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥ê¡¼¥É¶Ê¡Öday dreamer¡×¤Ï¡¢24Æü¤«¤éÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬·èÄê¡£LINE MUSIC¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ä¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³«ºÅ¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢8·î¤«¤é¤Ï1st mini Album¡Øyousti¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤¿4ÅÔ»Ô4¥«½ê¡ÊÅìµþ¡¦°¦ÃÎ¡¦Âçºå¡¦Ê¡²¬¡Ë¤Ç¤Î¡Ö¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¦¥ß¡¼¥È¡õ¥°¥ê¡¼¥È¡×¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ç¤Î¡Ö¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¦¥ß¡¼¥È¡õ¥°¥ê¡¼¥È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£