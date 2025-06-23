¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤¬¥µ¥ó¥¸¥í¥ï¡¼¥ºÄ®ÅÄ¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤È¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»¡¡¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤ËÂ³¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤«
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥µ¥ó¥¸¥í¥ï¡¼¥º¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½DFÄ®ÅÄ¹À¼ù¡Ê27¡Ë¤Ë´Ø¤·¡¢º£µ¨¥È¥ë¥³²¦¼Ô¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤¬Êä¶¯¸õÊä¤Ë¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥È¥ë¥³¤ÎÊ£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬22Æü¤ËÊó¤¸¤¿¡£°ÜÀÒ¶â¤Ï1100Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó19²¯±ß¡Ë¤È»ØÅ¦¤·¡¢¶á¤¯¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¥µ¥ó¥¸¥í¥ï¡¼¥º¤Ç¸ø¼°Àï48»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Ä®ÅÄ¤Ï¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤Ç90Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥É¥¤¥Ä1Éô¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤¬³ÍÆÀ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ë¥É¥¤¥Ä¤ä¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÎÊóÆ»¤â¤¢¤ê¡¢WÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ¤ò1Ç¯¸å¤Ë¹µ¤¨¤ëÃæ¤Çµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£