TUBEが、デビュー40周年を記念したコラボレーションアルバム『TUBE×』(チューブカケル)を8月6日にリリースする。

同作品は、世代やジャンルを超えた全8組のアーティストとの共作。TUBEのサウンドとそれぞれのゲストアーティストの個性が融合し、全曲が書き下ろしの新録楽曲となっている。

参加アーティストには、THE ALFEE、梅田サイファー×LITTLE(KICK THE CAN CREW)、GACKT、近藤真彦×織田哲郎、聖飢魔Ⅱ、DA PUMP、広瀬香美、FRUITS ZIPPERを迎える。

TUBE × FRUITS ZIPPER「ファミリー・サマー・バケーション」は、夏休みを待つ父と娘のやり取りを描いた、ヤマモトショウ書き下ろしによるハッピーなサマーチューン。TUBE × 近藤真彦 × 織田哲郎「ロクロクROCK」は、今年TUBE前田が還暦をむかえたことで、全員が60代となった近藤、織田、前田の3名が織りなすロックナンバー。そして、TUBE × THE ALFEE「Once Upon a Time in Love」は、本作の中で唯一“冬”がテーマの楽曲となっている。THE ALFEEのコーラスと演奏がTUBEと融合し、四季を超えたスケールの愛の物語が聴きどころだ。

(文=リアルサウンド編集部)