²ÆìÀï¤«¤é80Ç¯¡Ö°ÖÎî¤ÎÆü¡×Í¿Æá¹ñÅç¤ÎÅçÌ±¤¬ÈòÆñ¤·¤¿¡Ö¥Ö¥Ê¥Ó¥À¥ä¡×¤òÀÄ°æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬¼èºà¡Äº£¤âÀïÁè¤Î½ýº¯¤¬»Ä¤ë¸½¾ì¤Ç¸«¤¿¡È¶µ·±¡É
6·î23Æü¤Ï°ÖÎî¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£
²Æì¸©Æâ³ÆÃÏ¤Î°ÖÎîÈê¤ÇÊ¿ÏÂ¤Ø¤Îµ§¤ê¤¬Êû¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î²Æì¤Ë¤¢¤ëÅç¡¦Í¿Æá¹ñÅç¤«¤éÀÄ°æ¼Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
Í¿Æá¹ñÅç¤ÏÆüËÜ¤ÎºÇÀ¾Ã¼¤Ë¤¢¤ëÅç¤Î¤¿¤á¡¢Æü¤¬ÄÀ¤à¤Î¤â°ìÈÖºÇ¸å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤À¹â¤¤°ÌÃÖ¤ËÆü¤¬¾º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àï¸å80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿²Æì¡¢¤½¤·¤ÆÍ¿Æá¹ñÅç¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤âÅö»þ¤ÎÀïÁè¤Î½ýº¯¤¬Ìó8¥«½ê¡¢º£¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Î1¤Ä¡¢ÅçÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤½¤³¤ËÈòÆñ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¥Ö¥Ê¥Ó¥À¥ä¡×¤È¤¤¤¦¼«Á³¤ÎÆ¶·¢¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥À¥ä¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯°Å¤¯¡¢³°¤Î¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤â¤·³°¤Ç²»¤¬¤·¤¿¤éÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²Æì¤ÎÆüº¹¤·¤Ï¤È¤Æ¤âÌÀ¤ë¤¤¤¿¤á¡¢°Å¤µ¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ÇÉÝ¤µ¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Àï»þÃæÈòÆñ¤·¤¿¥Ö¥Ê¥Ó¥À¥ä¤ÎÃæ¤Ç¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦µÏ¿¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤Ï³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤Ê¤É¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀïÁèÂÎ¸³¼Ô¤«¤é¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤ò¤â¤È¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÎÂ¼¾¾¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀïÁè¤Ï·è¤·¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÆóÅÙ¤È¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤è¤¦¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ëµ²±¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢Åç¤Ç¤â¿ô¾¯¤Ê¤¤80Ç¯Á°¤ÎÀïÁèÂÎ¸³¼Ô¤ÎÏÃ¡¢ÅçÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åç¤Î½»¿¦¡Ê81¡Ë¡§
¡ÊQ.¤¤¤Þ¡¢Ê¿ÏÂ¤Ç¤¹¤«¡ËÀïÁ°¤ÎÊý¤¬¤Þ¤ÀÊ¿ÏÂ¤ä¤ï¡£¡ÊQ.¤Ê¤¼¡©¡ËÊ¿ÏÂ¤¹¤®¤Æ¶²¤í¤·¤µ¤¬¤ï¤«¤é¤ó¤«¤é¡£ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¤À¤±¤ÉÆÍÁ³¡ÊÀïÁè¤Ï¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¡£
ÅçÌ±¡Ê70Âå¡Ë¡§
»ä¤ÏÊ¿ÏÂ¤À¤È»×¤¦¤è¡©º£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡£³°¤¬Áû¤¤¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Í¿Æá¹ñÅç¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤À²¿¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡£
ÅçÌ±¡Ê57¡Ë¡§
³°¹ñ¤Î¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¡¢Á´¤Æ¤ÎÌÌ¤ÇÊ¿ÏÂ¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Áí¹çÅª¤Ë¹Í¤¨¤ÆÊ¿ÏÂ¤«¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤é¡¢Ê¿ÏÂ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¡£
ÅçÌ±¡Ê93¡Ë¡§
¡ÊQ.Í¿Æá¹ñ¤ËÊë¤é¤·¤Æ90Ç¯¡©¡Ë93Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊQ.¤¤¤Þ¡¢Ê¿ÏÂ¤Ç¤¹¤«¡Ëº£¤ÏÊ¿ÏÂ¡£
¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò³§¤µ¤ó¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢°ÖÎî¤ÎÆü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÄÉÅé¼°¤ò¼èºà¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ø¤ÎÀÀ¤¤¡×¤òÏÃ¤·¤¿Ãæ³ØÀ¸¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿Í¤ÏÊ¿ÏÂ¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤ÈÉ¬¤ºÀïÁè¤äºÒ³²¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¿ÏÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°ì½ï¤ËÁÛÁü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬Ê¿ÏÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤À¤³¦¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡ÖÊ¿ÏÂ¤ÊÀ¤³¦¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×¤À¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤È¤Æ¤â¶»¤Ë¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡Í¿Æá¹ñÅç¤Î¼èºà¤òÄÌ¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤¿¡©
¤Þ¤º¤ÏÂæÏÑÍ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ä¥¤¥é¥ó¤Ê¤ÉÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÊ¶Áè¤òÅçÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ÏÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
º£³ÆÃÏ¤ÇÀï²Ð¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹¤¯Ê¿ÏÂ¤òµý¼õ¤·¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤Ç¡¢¤³¤³Í¿Æá¹ñ¤Ç¤Ï¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤¬¤¤¤Äµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅçÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ËÈï³²¤¬µÚ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¥¼¥í¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Æü¾ï¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Æü¡¹¤ÎÉÔ°Â¤È¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£