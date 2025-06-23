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Source: University of Canterbury, The Conversation
Reference: Hernández-Carrasco et al. 2025 / Science, ¥¦¥§¥¶¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹