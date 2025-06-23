ËÙ°æµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¤ªÅ·µ¤¾ðÊó¡¡¤á¤ó¤¿¤¤¥ï¥¤¥É¡¡6·î23Æü
24Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖÂçµ¤ÉÔ°ÂÄê¡×¤Ç¤¹¡£¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë±«µÓ¤¬¶¯¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¾ø¤·½ë¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
23Æü¤Ï¡¢¶å½£ËÌÉô¤ËÄäÂÚ¤¹¤ëÇß±«Á°Àþ¤Î±Æ¶Á¤ÇÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤È¤Ê¤ê¡¢Ä«¤Ïµ×Î±ÊÆ»Ô¤Ç1»þ´Ö¤Ë46¥ß¥ê¤Î·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï28¡îÁ°¸å¤È¡¢³ÆÃÏ¤È¤â¿¿²ÆÆü¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÎÉñÄá¸ø±à¤Î¤ªËÙ°ìÌÌ¤Ëºé¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¹¥¤¥ì¥ó¤Ç¤¹¡£ÎãÇ¯¤É¤ª¤ê4·î¤Î½ª¤ï¤ê¤´¤í¤«¤é³«²Ö¤·¡¢¸«º¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¤¥ì¥ó¤¬³«²Ö¤¹¤ë»þ´Ö¤Ï¸áÁ°9»þ¤«¤é¤ªÃëº¢¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê³°¤ÏÊÄ¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¿åÌÌ¤òºÌ¤ë»Ñ¤ò³Ú¤·¤à¤Ê¤é¸áÁ°Ãæ¤¬¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£¸«º¢¤Ï8·î¤Î¤ªËß¤¢¤¿¤ê¤Þ¤ÇÂ³¤¤Þ¤¹¡£
½µ´ÖÍ½Êó¤Ç¤¹¡£¿åÍËÆü¤ÈÌÚÍËÆü¤â±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Çß±«¶õ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¶âÍËÆü¤ÏÇß±«Á°Àþ¤Î³èÆ°¤¬¼å¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢À²¤ì´Ö¤¬Ìá¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅÚÍËÆü°Ê¹ß¤Ï¹âµ¤°µ¤ÎÀªÎÏ¤¬¶¯¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢¿åÍËÆü°Ê¹ß¤Ï30¡î°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤¬Â³¤¯Í½ÁÛ¤Ç¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£