²Æ¥É¥é¥Þ¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¼ç±é¤ÎÝ¯°ææÆ¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆ¸¡¾Ú¡ª ¥É¥é¥Þ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â¹Í»¡
Íò¤ÎÝ¯°ææÆ¤µ¤ó¤¬¡¢2025Ç¯7·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±ºî¤Ï¡¢Æ±¶É¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÂçÉÂ±¡Àêµò¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¿·¶õ¹ÁÀêµò¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤ËÂ³¤¯¡ÈÀêµò¥·¥ê¡¼¥º¡ÉÂè3ÃÆ¡£Ý¯°æ¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤Î¤ÏÀµµÁ´¶¤Î¶¯¤¤Ç®·ì·º»ö¡¦ÉðÂ¢»°Ïº¤Ç¡¢¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¤Ç¤â°ú¤Â³¤¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢²¾ÌÌ¤Ç´é¤ò±£¤·¤¿Ææ¤ÎÉðÁõ½¸ÃÄ¤¬°ìÈÌ¿Í¤ò¿Í¼Á¤ËÆÃÄê¤Î¾ì½ê¤òÀêµò¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÉðÂ¢¤¬»ö·ï²ò·è¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¡È¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¥Ð¥È¥ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¡£·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤ä¡¢Ê£»¨¤ËÉúÀþ¤¬Ä¥¤é¤ì¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²óÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÉðÁõ½¸ÃÄ¤¬500¿Í¤Î¿Í¼Á¤ò¼è¤Ã¤ÆÊüÁ÷¶É¤òÀêµò¤¹¤ëÀßÄê¡£Ý¯°æ¤µ¤ó¤È¤â±ï¤¬¿¼¤¤ÊüÁ÷¶É¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊüÁ÷Á°¤«¤éÂçÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢¥Ò¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÆ¤ÓÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÝ¯°æ¤µ¤ó¡£¤½¤³¤Ç¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¸µ¥Æ¥ì¥Ó¶É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÉ®¼Ô¤¬¡¢Ý¯°æ¤µ¤ó¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆ¸¡¾Ú¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2007Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø»³ÅÄÂÀÏº¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¾ï¤Ë¥Ý¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ç¼Â²È¤¬ÍµÊ¡¤Ê²¦»ÒÍÍ¥¥ã¥é¡¦¸æÂ¼Â÷Ìé¤òÃ´Åö¡£ÆóµÜÏÂÌé¤µ¤ó¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤¤¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿¥¨¥ê¡¼¥ÈÀÄÇ¯¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Ý¯°æ¤µ¤ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¥¤¥±¥á¥ó¥¥ã¥é¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤ï¤·¤Å¤«¤ß¤Ë¤·¤¿Ìò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢2009Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø¥¶¡¦¥¯¥¤¥º¥·¥ç¥¦¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ææ¤ÎÂ¿¤¤¼ç¿Í¸ø¡¦¿À»³¸ç¤òÇ®±é¡£¤³¤Î¿À»³¤Ïµ²±ÁÓ¼º¤ÇÆóÌÌÀ¤¬¤¢¤ëÆñ¤·¤¤Ìò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢±¢¤ÈÍÛ¤ò¸«¤»¤ë±éµ»¤òÁ¡ºÙ¤Ë±é¤¸¤Æ¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸å¤â¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¡Ø¥ä¥Ã¥¿¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¡Ö¥ä¥Ã¥¿¡¼¥Þ¥ó1¹æ¡¿¹âÅÄ¥¬¥ó¡×¤ò±é¤¸¡¢2010Ç¯ÊüÁ÷¤Î¼ç±éºî¡ØÆÃ¾å¥«¥Ð¥Á!!¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÊÀ³Ê¤Ê¤¬¤é¥Ý¥ó¥³¥Ä¤ÎÅÄÂ¼¾¡¹°¤òÃ´Åö¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÃå¼Â¤Ë¼ÂÎÏ¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2013Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø²ÈÂ²¥²¡¼¥à¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¹ÔÆ°¤¬ÉÔµ¤Ì£¤ÊµÈËÜ¹ÓÌî¡¿ÅÄ»ÒÍºÂç¤òÇ®±é¤·¡¢2017Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø·¯¤ËÊû¤²¤ë¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï»ö¸Î¤ÇÎ¾Â¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Âë¾¢ÏÂÌé¤ò±é¤¸¡¢¼Ö°Ø»Ò¥Ð¥¹¥±¤È½Ð²ñ¤Ã¤ÆºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë»Ñ¤ò´¶Æ°Åª¤ËÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÀêµò¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤ÎÉðÂ¢¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸ÄÀÅª¤ÊÌò¤¬Â¿¤¯¡¢2024Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø¾Ð¤¦¥Þ¥È¥ê¥ç¡¼¥·¥«¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¼ã¤À¯¼£²È¡¦À¶²È°ìÏº¤òÉÔµ¤Ì£¤µ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢Ý¯°æ¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤ÎÎÉ¤µ¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£Ý¯°æ¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¹â³ØÎò¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢Íý²òÎÏ¤¬¹â¤¯Ìò¤ÎËÜ¼Á¤ò¤Ä¤«¤à¤Î¤¬¾å¼ê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢Æ¬¤Î²óÅ¾¤¬Áá¤¤¤Î¤ÇºîÉÊ¤ÎÀßÄê¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍý²ò¤·¡¢¤·¤°¤µ¤ä¥»¥ê¥Õ²ó¤·¤Ê¤É¤òÎ×µ¡±þÊÑ¤ËÄ´À°¤Ç¤¤ëµ»½Ñ¤â¤¢¤ë¤È¿äÂ¬¤·¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÌò¤Ë¤â¥Ï¥Þ¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯ºîÉÊ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀµÄ¾¡¢¡ØÂçÉÂ±¡Àêµò¡Ù¤ÎÀ©ºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡¢ÉðÂ¢Ìò¤ÏÝ¯°æ¤µ¤ó¤Ë¥Ï¥Þ¤é¤Ê¤¤¤ÈÉ®¼Ô¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤Æ¡¢Å¥¤¯¤µ¤¤Ìò¤¬»÷¹ç¤¦ÇÐÍ¥¤ÎÊý¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ºîÉÊ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê·º»ö¤â¼ÂºÝ¤Ë¤¤¤½¤¦¤À¡×¤È»×¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¥Ï¥Þ¤ê¶ñ¹ç¤Ë¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÝ¯°æ¤µ¤ó¤ÎÄìÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤ÊÉðÁõ½¸ÃÄ¤ÏÍÅ²ø¤ÎÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¡ÖÍÅ¡Ê¤¢¤ä¤«¤·¡Ë¡×¤À¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÊüÁ÷¶É¤Ç¤ÎÌò³ä¤¬¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀßÄê¤ò¸«¤ë¤È¡¢º£ºî¤Ç¤ÏÉðÁõ½¸ÃÄ¤¬ÈÖÁÈ¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¤·¤ÆÊüÁ÷¤ÇÁ´¹ñÌ±¤Ë²¿¤«¤òÁÊ¤¨¤«¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î2ºî°Ê¾å¤Ëµ¬ÌÏ´¶¤ÏÂç¤¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢ÌÌÇò¤µ¤¬Áý¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢²áµî¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÈÈ¿Í¤¬Ã¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Ê£»¨¤ÊÀßÄê¤È¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ°ìµ¤¤ËÉúÀþ¤ò²ó¼ý¤¹¤ëÌÌÇò¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¤Ç¤â¤½¤ÎÀ©ºî¼êË¡¤Ï»È¤ï¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¶Ã¤¤Î¾ìÌÌ¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ý¯°æ¤µ¤ó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¡£¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¤à¤Á¤ã¤ÊÀßÄê¤ä±é½Ð¤¬Â¿¤¤ºîÉÊ¤Ç¡¢Ý¯°æ¤µ¤ó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¥É¥¿¥Ð¥¿´¶¤¬ÈÝ¤á¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢²ÚÎï¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÌ¯¤ÊÀâÆÀ´¶¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÏÆ±¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î1¤Ä¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉðÂ¢¤Î·è¤á¥¼¥ê¥Õ¡Ö¥¦¥½¤À¤í¡©¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëËÜµ¤¤À¤«¤é¤³¤½¾Ð¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤È¤â¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¤Ç¤â¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¤Î²Æ¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤ÇÏÃÂêºî¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤ÆÊüÁ÷¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)
Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢²¾ÌÌ¤Ç´é¤ò±£¤·¤¿Ææ¤ÎÉðÁõ½¸ÃÄ¤¬°ìÈÌ¿Í¤ò¿Í¼Á¤ËÆÃÄê¤Î¾ì½ê¤òÀêµò¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÉðÂ¢¤¬»ö·ï²ò·è¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¡È¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¥Ð¥È¥ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¡£·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤ä¡¢Ê£»¨¤ËÉúÀþ¤¬Ä¥¤é¤ì¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²óÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÉðÁõ½¸ÃÄ¤¬500¿Í¤Î¿Í¼Á¤ò¼è¤Ã¤ÆÊüÁ÷¶É¤òÀêµò¤¹¤ëÀßÄê¡£Ý¯°æ¤µ¤ó¤È¤â±ï¤¬¿¼¤¤ÊüÁ÷¶É¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊüÁ÷Á°¤«¤éÂçÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÃíÌÜºî¤ËÂ¿¤¯½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÝ¯°ææÆ¡×¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢»Ê²ñ¼Ô¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤¹¤ëÝ¯°æ¤µ¤ó¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÝ¯°æ¤µ¤ó¤¬ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤¬¡¢2002Ç¯¤Ë¥É¥é¥ÞÈÇ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÌÚ¹¹ÄÅ¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤¹¡£Æ±ºî¤Ï¡¢µÓËÜ¤òµÜÆ£´±¶åÏº¤µ¤ó¡¢¼ç±é¤ò²¬ÅÄ½Ú°ì¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¡¢±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤¿Âç¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¡£Æ±ºî¤Ç¡¢Ý¯°æ¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥ó¥Ó¤³¤ÈÃæ¹þ¥Õ¥È¥·¤òÃ´Åö¤·¡¢¼çÍ×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¤ÎÂç³ØÀ¸¤Ç¡ÈÉáÄÌ¡É¤¬Çä¤ê¤ÎÀÄÇ¯¤òÇ®±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ð¥ó¥Ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¥â¥Æ¤ë¤Î¤Ë¼Â¤ÏÆ¸Äç¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡¢¾ï¼±¿Í¤¬¸Î¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ëÌò¤Ç¤¹¡£Ý¯°æ¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥ó¥Ó¤ò¼«Á³ÂÎ¤Î±éµ»¤ÇÉ½¸½¤·¡¢ÉáÄÌ¤ÎÀÄÇ¯¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¤Ö¤Ã¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤¿²¬ÅÄ¤µ¤ó¤È¤ÎÁêÀ¤â¤è¤¯¡¢Ý¯°æ¤µ¤ó¤¬ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2007Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø»³ÅÄÂÀÏº¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¾ï¤Ë¥Ý¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ç¼Â²È¤¬ÍµÊ¡¤Ê²¦»ÒÍÍ¥¥ã¥é¡¦¸æÂ¼Â÷Ìé¤òÃ´Åö¡£ÆóµÜÏÂÌé¤µ¤ó¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤¤¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿¥¨¥ê¡¼¥ÈÀÄÇ¯¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Ý¯°æ¤µ¤ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¥¤¥±¥á¥ó¥¥ã¥é¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤ï¤·¤Å¤«¤ß¤Ë¤·¤¿Ìò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢2009Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø¥¶¡¦¥¯¥¤¥º¥·¥ç¥¦¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ææ¤ÎÂ¿¤¤¼ç¿Í¸ø¡¦¿À»³¸ç¤òÇ®±é¡£¤³¤Î¿À»³¤Ïµ²±ÁÓ¼º¤ÇÆóÌÌÀ¤¬¤¢¤ëÆñ¤·¤¤Ìò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢±¢¤ÈÍÛ¤ò¸«¤»¤ë±éµ»¤òÁ¡ºÙ¤Ë±é¤¸¤Æ¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸å¤â¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¡Ø¥ä¥Ã¥¿¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¡Ö¥ä¥Ã¥¿¡¼¥Þ¥ó1¹æ¡¿¹âÅÄ¥¬¥ó¡×¤ò±é¤¸¡¢2010Ç¯ÊüÁ÷¤Î¼ç±éºî¡ØÆÃ¾å¥«¥Ð¥Á!!¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÊÀ³Ê¤Ê¤¬¤é¥Ý¥ó¥³¥Ä¤ÎÅÄÂ¼¾¡¹°¤òÃ´Åö¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÃå¼Â¤Ë¼ÂÎÏ¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£
2011Ç¯¤Ë¤Ï¡ÈÂåÉ½ºî¡É¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡ª ¸ÄÀÅª¤ÊÌò¤â¤ª¼ê¤ÎÊª¤½¤ó¤ÊÝ¯°æ¤µ¤ó¤ÎÂåÉ½ºî¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤È¶¦±é¤·¤¿¡ØÆæ²ò¤¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤¢¤È¤Ç¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£ÅìÀîÆÆºÈ¤µ¤ó¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤¬¸¶ºî¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢Ý¯°æ¤µ¤ó¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦±Æ»³¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£±Æ»³¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤ÊÊõÀ¸¥°¥ë¡¼¥×¼ÒÄ¹¤Î°ì¿ÍÌ¼¡¦Îï»Ò¤Î¼¹»ö·ó±¿Å¾¼ê¡£ËÌÀî¤µ¤ó±é¤¸¤ëÎï»Ò¤Ï¿·ÊÆ·º»ö¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±Æ»³¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë±Æ»³¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÇÆÇÀå¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢Îï»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¿Éíå¡Ê¤·¤ó¤é¤Ä¡Ë¤ÊÈ¯¸À¤òÏ¢È¯¡£¡Ö¼ºÎé¤Ê¤¬¤é¤ª¾îÍÍ¡Ä¡Ä¤ª¾îÍÍ¤ÎÌÜ¤ÏÀá·ê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤¬¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢ºîÉÊ¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2013Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø²ÈÂ²¥²¡¼¥à¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¹ÔÆ°¤¬ÉÔµ¤Ì£¤ÊµÈËÜ¹ÓÌî¡¿ÅÄ»ÒÍºÂç¤òÇ®±é¤·¡¢2017Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø·¯¤ËÊû¤²¤ë¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï»ö¸Î¤ÇÎ¾Â¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Âë¾¢ÏÂÌé¤ò±é¤¸¡¢¼Ö°Ø»Ò¥Ð¥¹¥±¤È½Ð²ñ¤Ã¤ÆºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë»Ñ¤ò´¶Æ°Åª¤ËÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÀêµò¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤ÎÉðÂ¢¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸ÄÀÅª¤ÊÌò¤¬Â¿¤¯¡¢2024Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø¾Ð¤¦¥Þ¥È¥ê¥ç¡¼¥·¥«¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¼ã¤À¯¼£²È¡¦À¶²È°ìÏº¤òÉÔµ¤Ì£¤µ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Ý¯°ææÆ¤Î¡ÈÆ¬¤ÎÎÉ¤µ¡É¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÝ¯°æ¤µ¤ó¤ÎÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥Ï¥Þ¤êÌò¤È¤Ê¤ê¡¢ºîÉÊ¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¡¢Ý¯°æ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¡¢¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢Ý¯°æ¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤ÎÎÉ¤µ¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£Ý¯°æ¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¹â³ØÎò¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢Íý²òÎÏ¤¬¹â¤¯Ìò¤ÎËÜ¼Á¤ò¤Ä¤«¤à¤Î¤¬¾å¼ê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢Æ¬¤Î²óÅ¾¤¬Áá¤¤¤Î¤ÇºîÉÊ¤ÎÀßÄê¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍý²ò¤·¡¢¤·¤°¤µ¤ä¥»¥ê¥Õ²ó¤·¤Ê¤É¤òÎ×µ¡±þÊÑ¤ËÄ´À°¤Ç¤¤ëµ»½Ñ¤â¤¢¤ë¤È¿äÂ¬¤·¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÌò¤Ë¤â¥Ï¥Þ¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯ºîÉÊ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀµÄ¾¡¢¡ØÂçÉÂ±¡Àêµò¡Ù¤ÎÀ©ºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡¢ÉðÂ¢Ìò¤ÏÝ¯°æ¤µ¤ó¤Ë¥Ï¥Þ¤é¤Ê¤¤¤ÈÉ®¼Ô¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤Æ¡¢Å¥¤¯¤µ¤¤Ìò¤¬»÷¹ç¤¦ÇÐÍ¥¤ÎÊý¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ºîÉÊ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê·º»ö¤â¼ÂºÝ¤Ë¤¤¤½¤¦¤À¡×¤È»×¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¥Ï¥Þ¤ê¶ñ¹ç¤Ë¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÝ¯°æ¤µ¤ó¤ÎÄìÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¤µ¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÝ¯°æ¤µ¤ó¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¿·ºî¤Î¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ËÜµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢ÉðÂ¢¤ÎºÊÌò¤È¤Ê¤ëÈæ²Å°¦Ì¤¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥½¥Ë¥ó¤µ¤ó¡¢ÂíÆâ¸øÈþ¤µ¤ó¡¢½Õ¤È¥Ò¥³¡¼¥¤Î¤°¤ó¤Ô¤£¤µ¤ó¤ÎÂ³Åê¤¬·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹â¶¶¹îÅµ¤µ¤ó¡¢²ÃÆ£À¶»ËÏº¤µ¤ó¡¢Á¾ÅÄÎÍ²ð¤µ¤ó¡¢µÈÅÄ²ê¿á¤µ¤ó¤¬¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢²áµî¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤¿µÆÃÓÉ÷Ëá¤µ¤ó¤âÂçÏÂ¹Ì°ìÌò¤Ç»²²Ã¡£º£ºî¤Ç¤â¡¢ÉðÂ¢¤È¤Î¥Ð¥È¥ë¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤½¤¦¤Ç´üÂÔ¤¬»ý¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤ÊÉðÁõ½¸ÃÄ¤ÏÍÅ²ø¤ÎÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¡ÖÍÅ¡Ê¤¢¤ä¤«¤·¡Ë¡×¤À¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÊüÁ÷¶É¤Ç¤ÎÌò³ä¤¬¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀßÄê¤ò¸«¤ë¤È¡¢º£ºî¤Ç¤ÏÉðÁõ½¸ÃÄ¤¬ÈÖÁÈ¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¤·¤ÆÊüÁ÷¤ÇÁ´¹ñÌ±¤Ë²¿¤«¤òÁÊ¤¨¤«¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î2ºî°Ê¾å¤Ëµ¬ÌÏ´¶¤ÏÂç¤¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢ÌÌÇò¤µ¤¬Áý¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢²áµî¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÈÈ¿Í¤¬Ã¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Ê£»¨¤ÊÀßÄê¤È¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ°ìµ¤¤ËÉúÀþ¤ò²ó¼ý¤¹¤ëÌÌÇò¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¤Ç¤â¤½¤ÎÀ©ºî¼êË¡¤Ï»È¤ï¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¶Ã¤¤Î¾ìÌÌ¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ý¯°æ¤µ¤ó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¡£¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¤à¤Á¤ã¤ÊÀßÄê¤ä±é½Ð¤¬Â¿¤¤ºîÉÊ¤Ç¡¢Ý¯°æ¤µ¤ó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¥É¥¿¥Ð¥¿´¶¤¬ÈÝ¤á¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢²ÚÎï¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÌ¯¤ÊÀâÆÀ´¶¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÏÆ±¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î1¤Ä¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉðÂ¢¤Î·è¤á¥¼¥ê¥Õ¡Ö¥¦¥½¤À¤í¡©¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëËÜµ¤¤À¤«¤é¤³¤½¾Ð¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤È¤â¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¤Ç¤â¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¤Î²Æ¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤ÇÏÃÂêºî¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤ÆÊüÁ÷¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)