B1Àîºê¤¬º´Æ£¸¼¡¸µHC¤é¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈGM½¢Ç¤¤òÈ¯É½¡Ä¥Õ¥í¥ó¥ÈÂÎÀ©¶¯²½¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Ç°ìÈÖ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¡×
¡¡B1¤ÎÀîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¤Ï6·î23Æü¡¢¥Õ¥í¥ó¥ÈÂÎÀ©¶¯²½¤Î¤¿¤á¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ëº´Æ£¸¼¡»á¡¢»³²ÊÊþ»Ë»á¤Î½¢Ç¤¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß45ºÐ¤Îº´Æ£¸¼¡»á¤Ï¡¢Áª¼ê»þÂå¤ËÅì¼Ç¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¡Ê¸½Àîºê¡Ë°ì¶Ú¤Ç¥×¥ìー¡£°úÂà¸å¤ÏÀîºê¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³ー¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢2019Ç¯¤«¤é¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤òÌ³¤á¤¿¡£2024－25¥·ー¥º¥ó¤Ï¥Áー¥à±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î³ô¼°²ñ¼ÒDeNAÀîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¤ËºßÀÒ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬¤Î¥Áー¥à¤ÇAC¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡£
¡¡¸½ºß37ºÐ¤Î»³²ÊÊþ»Ë»á¤ÏÅì³¤Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢2010Ç¯¤«¤éÅì¼Ç¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¡Ê¸½Àîºê¡Ë¤Î¥Áー¥à¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤òÌ³¤á¤ë¤È¡¢2018Ç¯¤«¤é¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Àîºê¤Ï2026－27¥·ー¥º¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¿·B1¡ÖB¥×¥ì¥ß¥¢¡×¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¥Õ¥í¥ó¥ÈÂÎÀ©¤ò¶¯²½¡£Åì¼Ç»þÂå¤«¤é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿ËÌÂîÌéGM¤Èº´Æ£¸¼¡AGM¤¬ºÆ¤Ó¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢Èá´ê¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½¤ËºÝ¤·¡¢Î¾»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§º´Æ£¸¼¡»á
¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤´Ìµº»ÂÁ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º´Æ£¸¼¡¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈGM¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Áー¥à¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¡ØBE BRAVE¡Ù¤òÂÎ¸½¤Ç¤¤ë¡¢¶¯¤¤¥Áー¥àÊ¸²½¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£¥¢¥¸¥¢¤Ç°ìÈÖ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¢§»³²ÊÊþ»Ë»á
¡Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Î³§¤µ¤Þ¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£»³²ÊÊþ»Ë¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£¡ØMAKE THE FUTURE OF BASKETBALL ～Àîºê¤«¤é¥Ð¥¹¥±¤ÎÌ¤Íè¤ò～¡Ù¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î²¼¡¢Àîºê¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬»ýÂ³Åª¤Ë¶¯¤¯¡¢°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Áª¼ê¡¦¥Áー¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡ØTEAM BASKETBALL¡Ù¡ØBE BRAVE¡Ù¤È¤¤¤¦¥Áー¥à¥Ð¥ê¥åー¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥Áー¥à¤Å¤¯¤ê¤ò¡¢ÊÔÀ®¡¦·ÀÌó¤ÎÂ¦ÌÌ¤«¤éÁ´ÎÏ¤Ç¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡ÚÆ°²è¡Û10Ê¬´Ö¤Ç46ÆÀÅÀ¡ÄÅÜÅó¤ÎÌÔ¹¶¤ò¸«¤»¤¿Àîºê¤ÎÆÀÅÀ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È