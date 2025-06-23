¥Ç¥³¥È¥é¤¬»÷¹ç¤¦ÍÌ¾¿Í¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î°Õ³°¤Ê·ë²Ì¡ª¡¡¤º¤é¤ê¶¯ÌÌ¤¬ÊÂ¤Ö¤â£±°Ì¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î²º¤ä¤«·Ï!!
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£¡Ö¥¢¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤¬»÷¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê·ÝÇ½¿Í¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿
¢£Ä´ºº´ü´Ö¤Ï2025Ç¯2·î7¡Á17Æü¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ÎÃË½÷¤«¤é1000¥µ¥ó¥×¥ë¤ò²ó¼ý
¢£Ã¯¤¬¤É¤ó¤ÊÍýÍ³¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤«¡¢·ë²Ì¤«¤é¤ï¤«¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë
°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª
¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¤ò¹Ô¤¦¡ÖNEXER¡×¤È¡¢Ãæ¸Å¥È¥é¥Ã¥¯¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¥¢¡¼¥È¥Õ¥ì¥ó¥ÉAUTO¡Êhttps://artfriend-auto.co.jp/¡Ë¡×¤¬¶¦Æ±¤Ç¡¢¡Ö¥¢¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤¬»÷¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê·ÝÇ½¿Í¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£Ä´ºº´ü´Ö¤Ï2025Ç¯2·î7¡Á17Æü¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ÎÃË½÷¤«¤é1000¥µ¥ó¥×¥ë¤ò²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÁÌä¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î2ÅÀ¤À¡£
¡¡£±¡Ë¤â¤Ã¤È¤â¡Ö¥¢¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤¬»÷¹ç¤¤¤½¤¦¡×¤À¤È»×¤¦·ÝÇ½¿Í¤ò¤Ò¤È¤êÁªÂò
£²¡Ë¤½¤Î·ÝÇ½¿Í¤Ë¥¢¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤¬»÷¹ç¤¦¤È»×¤¦ÍýÍ³
¡¡°ìÈÌ¤Ë¡¢¥¢¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤Ï¥Ç¥³¥È¥é¡Ê¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¡Ë¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¼ì¤«¤ÄÆÈÆÃ¤ÊÁõ¾þ¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹âÅÙÀ®Ä¹´ü¸åÈ¾º¢¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢±Ç²è¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯ÌîÏº¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ê1974¡Á1979Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ê¥®¥ó¥®¥é¤ÎÇÉ¼ê¤Ê¼ÖÎ¾¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢°¦¹¥¼Ô¤ÏÁ´¹ñ¤ËÂ¿¿ôÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥Ç¥³¥È¥é¾è¤ê¤Ï¹ÅÇÉ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¯¡¢º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤â¤½¤ì¤ÏÌÀ³Î¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2°Ì¤Î°¥ÀîæÆ¤Ï2003Ç¯¤ËÂè1ºî¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¥Ç¥³¥È¥é¤ÎÏÉ¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ÅÇÉ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤Æ¥¢¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤Î´é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Åö¿Í¤Ï¡¢¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò¼«¤é¹Ô¤¤¡¢¥¢¥¸¥¢¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥é¥ê¡¼¤Ê¤É¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤â»²Àï¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤¬¥¢¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤È°ìÃ×¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡3°Ì¤ÎÃÝÆâ ÎÏ¡¢4°Ì¤ÎÌðÂô±ÊµÈ¡¢6°Ì¤Î±§³á¹ä»Î¡¢7°Ì¤ÎÄ¹Þ¼ ¹ä¡¢8°Ì¤Î»ûÅç ¿Ê¡¢Æ±Î¨9°Ì¤ÎÅª¾ì¹À»Ê¤ÈÀÖ°æ±ÑÏÂ¤Ï¡¢Áí¤¸¤Æ¶¯ÌÌ¤Ç´·¤é¤·¤¿·ÝÇ½¿Í¤À¡£¤½¤Î¸ÀÆ°¤Ë¤Ï1ËÜ¶Ú¤ÎÄÌ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢·»µ®Ê¬Åª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æº¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ÝÇ½³èÆ°¤Ç¤âÁê±þ¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ëÆÈ¼«À¤ä³Ê¹¥¤è¤µ¤¬¡¢»Ù»ý¤òÆÀ¤¿ÍýÍ³¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡°Ê¾å8Ì¾¤Ï¡¢·ÝÇ½¿Í¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤«¤Ë¤â¹ÅÇÉ¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¾è¤ê¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¡£¡Ö¤Ê¤¼¥¢¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤¬»÷¹ç¤¦¤È»×¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Î²óÅú¤Ç¤â¡¢
¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸
¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬»÷¹ç¤¦
¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È³¨¤Ë¤Ê¤ë
¡¦Ç÷ÎÏ¤äÃËµ¤¤ò´¶¤¸¤ë
¤Ê¤É¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÍýÁÛÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤È¡¢½Å¤Í¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ5°Ì¤ÎÌîÀ¸ÇúÃÆ¤¯¤Ã¤¡¼¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¤è¤¦¤À¡£³Î¤«¤Ë¸«¤¿ÌÜ¤Ï¶¯ÌÌ¤Ç¹ÅÇÉ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢
¡¦·Ý½Ñ²È¤Ç¤¢¤ë
¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë³¨¤òÉÁ¤¤½¤¦
¡¦¼«Í³¿Í¤Ç¥¢¡¼¥È¤¬¤¦¤Þ¤¤
¤Ê¤É¡¢·Ý½ÑÅª¤ÊÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¥¢¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ú¥¤¥ó¥È¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´ñÈ´¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¡¢´üÂÔ´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡°Õ³°¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤¬1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤³¤È¤À¡£¤¯¤Ã¤¡¼¤ò½ü¤¯Â¾¤Î8¿Í¤¬¹ÅÇÉ¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¡¢ÃËµ¤¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Èà¤Ï¼ñÌ£¤ÎÂ¿ÍÍ¤µ¤äÍ·¤Ó¿´¤È¤¤¤Ã¤¿´ÑÅÀ¤«¤é¡¢Æ²¡¹¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¢¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤½¤Î¤â¤Î¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¡¢ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÉ½¤ì¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡²óÅú¼Ô¤Ë¾¼ÏÂÀ¤Âå¤ä¥È¥é¥Ã¥¯¾è¤ê¤¬Â¿¤±¤ì¤Ð¡¢¤ª¤½¤é¤¯¿û¸¶Ê¸ÂÀ¤ä°¦Àî¶ÖÌé¤¬¾å°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£¥Ç¥³¥È¥é¤¬³èÌö¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÍÌÚÌÊ»Ò¤ä¹âÅçÎé»Ò¤â¡¢¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢À¤´Ö¤Ç¤Ï·Ý½Ñ¤äÍ·¤Ó¿´¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤¬¡¢¥¢¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¤³¤Î¤³¤È¤¬¡¢¥¢¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¿·¤¿¤Ê·Á¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£