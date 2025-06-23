#2i2¡¦½½Ì£¡¢¥É¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÈþÃ«´Ö¤¯¤Ã¤¤ê¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È5ÅÀ¸ø³«
#2i2¤Î½½Ì£¤¬¡¢6·î19ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤¬5Ëç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
½½Ì£¤ÏÄ¹Ìî¸©½Ð¿È¡¢¿ÈÄ¹149¥»¥ó¥Á¤È¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö#2i2¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀÖ¿§¤òÃ´Åö¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡Ø¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Î¾®¤µ¤¤ÀèÇÚ¤ÎÏÃ¡Ù¡ÊBS¾¾ÃÝÅìµÞ¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£
¤Þ¤¿3·î¤«¤é¤Ï¥Ñ¥Á¥ó¥³¡Öe¿¿¡¦ËÌÅÍÌµÁÐ Âè5¾Ï ¥É¥Ç¥«START¡×¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¡Ö°¦¥ÎÅô²Ð¡×¤òÃ´Åö¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½é¤Î¥½¥í³Ú¶Ê¡Ö¤Ý¤ß¤Ã¤ÈSONG¡×¤¬ÇÛ¿®Ãæ¡£
½½Ì£¡¡¥³¥á¥ó¥È
¢¡¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×É½»æ·ÇºÜ¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¤µ¤ó¤ÎÉ½»æ¤Ã¤ÆÃ¯¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤Þ¤¿É½»æ¤ò¾þ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡ª
¤Þ¤¿·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ËÈ¯Çä´ü´ÖÃæÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÜ»ï¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ä¥ª¥Õ¥·¥ç¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢¡Á°²ó¤Î¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¤Î»£±Æ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ËÊÑ²½¤â¤·¤¯¤ÏÀ®Ä¹¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤È¤¤¤¨¤Ð¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ÎÊ·°Ïµ¤¤«¤Ê¡Ä¡©
Á°È±¤ò¤¢¤¨¤Æ¼«Á³¤ËÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Á¡¼¥¯¤ÎÆþ¤ìÊý¤¬¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤«¤Ã¤¿¤ê¡£
Á¡ºÙ¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¥á¥¤¥¯ÍÑÉÊ¤ò¿¿»÷¤·¤ÆÇã¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥á¥¤¥¯¤Ç¤·¤¿¡ª
¤¢¤È¤ÏÉ½¾ð¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Û¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª
¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤Î¥ä¥ó¥¸¥ã¥ó¤Èº£ºî¤ò¸«Èæ¤Ù¤¿¤é³§¤â¤¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³§¤È¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¸ÊÖ¤·Åª¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤âº£²ó¤Î¥ä¥ó¥¸¥ã¥ó¤Ï³§¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢¡»£±ÆÃæ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
º£²ó¤Î»£±Æ¤Ï²Æì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅþÃå¤·¤¿¤È¤¿¤ó±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤·¤Æ¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¢¤¡»ä¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±«½÷¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤Ø¤³¤ó¤Ç¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤À¤±¤É¤¤¤¶¥á¥¤¥¯¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë»þ¤Ë¤Ï²÷À²¤Ç¡ª
åºÎï¤Ê¶õÈ´¤±¥«¥Ã¥È¤¬»£¤ì¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Îµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¤¢¤È¤Ï¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¤Î¥ì¥ª¥¿¡¼¥É¿åÃå¤¬º£²ó°ìÈÖ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê°áÁõ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»îÃåÁ°¤Ï¤¼¤Ã¤Ã¤¿¤¤»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¤·»ö¸Î¤ë¡ª¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤Ë¤âÂ¿Ê¬»ä¤¦¤Þ¤¯Ãå¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ä¤Ã¤Æ»öÁ°¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡£
¤À¤±¤ÉÃå¤Æ¤ß¤¿¤é°ìÈÖ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê°áÁõ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª
¥×¥í¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡ªÃå¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Û¤ó¤È¤Ë¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
¢¡ºÇ¸å¤Ë°ì¸À¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥ä¥ó¥¸¥ã¥óÉ½»æ¤Ï³èÆ°¤¹¤ëÃæ¤Ç¤ÎÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤â³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÉ½»æ·ÇºÜ¤¬¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¤½¤ó¤ÊÂç¹¥¤¤Ê³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½é¤Î¥½¥í³Ú¶Ê¡È¤Ý¤ß¤Ã¤Èsong¡É¤¬6/18¡Ê¿å¡Ë0:00 ¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢#2i2 Ver. ¤âÆ±»þ¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡ª¹ç¤ï¤»¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
©Takeo Dec./½¸±Ñ¼Ò