¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡¢¡ÖROKU¡ÒÏ»¡Ó¡×½é¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖÃã¼¼ BAR ROKKAN by ROKU GIN¡×¤ò¥°¥é¥ó¥É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¹âÎØ¤Ë³«¶È
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥¯¥é¥Õ¥È¥¸¥ó¡ÖROKU¡ÒÏ»¡Ó¡×½é¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖÃã¼¼ BAR ROKKAN by ROKU GIN¡×¡Ê°Ê²¼¡¢ROKKAN¡Ë¤ò¡¢Åìµþ¡¦¥°¥é¥ó¥É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¹âÎØ¤Ë6·î18Æü¤«¤éÌó1Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÀèÎ©¤Á¡¢6·î17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¼èºà²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃã¼¼ BAR ROKKAN by ROKU GIN¡×¤Î³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÁ´ËÆ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥¯¥é¥Õ¥È¥¸¥ó ROKU¡ÒÏ»¡ÓÂÎ¸³¥³¡¼¥¹¡×¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡Ö¡ØROKU¡ÒÏ»¡Ó¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¿¦¿Íµ»¤Ç´°àú¤Ê¹áÌ£¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄÉµá¤·¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î»Íµ¨¤¬À¸¤ó¤À6¼ï¤ÎÏÂÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥¯¥é¥Õ¥È¥¸¥ó¤È¤Ê¤ë¡£ºù²Ö¡¢ºùÍÕ¡¢ÀùÃã¡¢¶ÌÏª¡¢»³Ü¥¡¢Í®»Ò¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î6¼ï¤Î¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¤ò½Ü¤Î»þ´ü¤Ë¼ý³Ï¤·¡¢Ê£»¨¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê¹áÌ£¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼ ¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥ÄËÜÉô ¥ê¥¥å¡¼¥ë¡¦¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥ÄÉô¤ÎµþÃ«µ¨¼ù»á¤¬¡ÖROKU¡ÒÏ»¡Ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¡£¡Ö¥¸¥ó¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ï¡¢¤³¤Î10Ç¯¤ÇÌó2ÇÜ¤ÈÂç¤¤¯ÈôÌö¤·¤Æ¤¤¿¡£ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤³¤³5Ç¯¤ÇÂç¤¤¯¿Ä¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤Î¹ñÆâ¥¸¥ó»Ô¾ì¤Ï¡¢2019Ç¯ÈæÌó3.5ÇÜ¤Î250²¯±ßµ¬ÌÏ¤ËµÞÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡ØROKU¡ÒÏ»¡Ó¡Ù¤Ï¡¢À¤³¦Ìó60¥õ¹ñ¤ÇÅ¸³«¤·¡¢³¤³°ÈÎÇäÈæÎ¨¤ÏÌó9³ä¤òÀê¤á¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¤ÏÀ¤³¦Âè2°Ì¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¸¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÆâ¤Ç¤â¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥¸¥ó°ûÍÑ·Ð¸³¼Ô¤Î9³ä°Ê¾å¤¬¡ØROKU¡ÒÏ»¡Ó¡×¡Ù¤ò¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤¡Ù¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¤¤ÉÊ¼Á¤È¤ª¤¤¤·¤µ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¡ÖROKU¡ÒÏ»¡Ó¡×¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¡Öº£Ç¯¤Ï¡¢¸ÂÄêÉÊ3ÉÊ¤òÈ¯Çä¤·¤¿Â¾¡¢¡ØROKU¡ÒÏ»¡Ó¡Ù¤ÎÏÂÁÇºà¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëºù¤Îµ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¾ì¤ò³È½¼¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥é¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ëTVCM¤ÎÊü±Ç¤Ê¤É¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¶¯²½¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀÜÅÀ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³µòÅÀ¤È¤·¤Æ¡ØROKKAN¡Ù¤ò³«¶È¤¹¤ë¡×¤È¡¢¡ÖROKKAN¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤Ë»ê¤ë·Ð°Þ¤ò¸ì¤ë¡£¡Ö¡ØROKKAN¡Ù¤Ï¡¢¸Þ´¶¤È¿´¤Î¡ÈÏ»´¶¡ÊROKKAN¡Ë¡É¤Ç»Íµ¨¤ò³Ú¤·¤àÂç¿Í¤ÎÃã¼¼¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿Ãã¼¼BAR¤È¤Ê¤ë¡£¡Ø¹ø³ÝÂÔ¹ç¡Ù¡ØÃã¼¼¡Ù¡ØÌëÒô¡Ù¤Î3¤Ä¤ÎÉô²°¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¸Å¤¯¤«¤é»Íµ¨¤È¤È¤â¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿Ãã¼¼¤Î¶õ´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¸¥ó¤Î±ü¿¼¤µ¤ä¡ØROKU¡ÒÏ»¡Ó¡Ù¤Î¤Ä¤¯¤ê¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È¡¢¡ÖROKU¡ÒÏ»¡Ó¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸½¤·¤¿¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡ØROKKAN¡Ù¤ò³«¶È¤¹¤ë¥°¥é¥ó¥É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¿·¹âÎØ¤Ï¡¢ÅÔ¿´¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é»Íµ¨¤Î°Ü¤í¤¤¤ò´¶¤¸¡¢Æü¾ï¤Î·öÁû¤òËº¤ì¤é¤ì¤ëÅÁÅýÅª¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡ØROKU¡ÒÏ»¡Ó¡Ù¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÄÌ¤¸¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¹âÎØ¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢³¹³«¤¤Ç¹ñÆâ³°¤«¤éÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÆüËÜ¤Î¿·¤¿¤ÊÊ¸²½È¯¿®¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¸ÜµÒ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¾ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¡×¤È¡¢¥Ö¥é¥ó¥É½é¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¥°¥é¥ó¥É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¹âÎØ¤Ë³«¶È¤·¤¿ÁÀ¤¤¤ò¸ì¤ë¡£¡Ö¡ØROKKAN¡Ù¤Ç¤Ï¡¢»öÁ°Í½ÌóÀ©¤Î¡Ø¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥¯¥é¥Õ¥È¥¸¥ó ROKU¡ÒÏ»¡ÓÂÎ¸³¥³¡¼¥¹¡Ù¤È¡¢»öÁ°Í½ÌóÉÔÍ×¤Ç¡ØROKU¡ÒÏ»¡Ó¡Ù¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥é¥«¥ë¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ëBAR Time±Ä¶È¤ÎÆóÉôÀ©¤Ç±Ä¶È¤¹¤ë¡£¸¶ÎÁ¤Ç¤¢¤ë¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¤Ë¿¨¤ì¤ëÂÎ¸³¤ä¡¢¡ØROKU¡ÒÏ»¡Ó¡Ù¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿»Íµ¨¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤ÈÏÂ²Û»Ò¤Î¥Õ¡¼¥É¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢¡ØROKKAN¡Ù¤Î³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¡¢¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥¯¥é¥Õ¥È¥¸¥óROKU¡ÒÏ»¡ÓÂÎ¸³¥³¡¼¥¹¡×¤ÎÂÎ¸³²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Æ±¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢¡ÖROKU¡ÒÏ»¡Ó¡×¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÏÂÁÇºà¤Î½Ü¤Î¹á¤ê¤äÃúÇ«¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¡¢Ãã²ñ¤ÎÎ®¤ì¤òÄÌ¤·¤ÆÂÎ´¶¤Ç¤¤ë90Ê¬´Ö¤ÎÂÎ¸³¥³¡¼¥¹¡Ê»öÁ°Í½ÌóÀ©¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¡¢ROOM1¡Ö¹ø³ÝÂÔ¹ç¡×¡Ê¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ó¤Î¸¶ÎÁ¼ò¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë8¤Ä¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¤ò¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¿¨¤Ã¤¿¤ê¡¢½¤¤¤ò¤«¤¤¤À¤ê¤·¤Æ¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¤¹¤ë¥¸¥ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î´³²Û»Ò¤È¡ÖROKU¡ÒÏ»¡Ó¡×¥¸¥ó¥½¡¼¥À¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥¸¥ó¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡×¤ò¸Þ´¶¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£
ROOM2¡ÖÃã¼¼¡×¡Ê¤ªÅÀÁ°¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖROKU¡ÒÏ»¡Ó¡×¤Ç»È¤ï¤ì¤ë6¤Ä¤ÎÏÂÁÇºà¡Êºù²Ö¡¢ºùÍÕ¡¢ÀùÃã¡¢¶ÌÏª¡¢»³Ü¥¡¢Í®»Ò¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢À½Ë¡¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤äÌ£¤ï¤¤¤ÎÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖROKU¡ÒÏ»¡Ó¡×¤ò¹½À®¤¹¤ëºù¸¶ÎÁ¼ò¡¢Í®»Ò¸¶ÎÁ¼ò¤Ê¤É¤Î¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖROKU¡ÒÏ»¡Ó¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡×¤ò¸Þ´¶¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎROOM3¡ÖÌëÒô¡×¡ÊBAR¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖROKU¡ÒÏ»¡Ó¡×¤ò»È¤Ã¤¿µ¨Àá¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥«¥¯¥Æ¥ë¤ÈÏÂ²Û»Ò¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ë¡¢½Ü¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£²Æ¤Îµ¨Àá¤Ï¡¢ËõÃã¤È´»µÌ¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¡ÖÄ«ÎÃ¡Ê¤¢¤µ¤¹¤º¡Ë¡×¤È¡¢´Å¼ò¤È¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ÎÏÂ²Û»Ò¡Ö¥¢¥¤¥¹¤ß¤ÄÆ¦¡×¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¡£·öÁû¤òÎ¥¤ì¤¿ÀÅ¤«¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¡ÖROKU¡ÒÏ»¡Ó¡×¤ÈÏÂ¤Î´¶À¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
»öÁ°Í½ÌóÉÔÍ×¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëBAR Time±Ä¶È¡Ê18»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖROKU¡ÒÏ»¡Ó¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤ä¥«¥¯¥Æ¥ë¤ÈÏÂ²Û»Ò¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥»¥Ã¥È¤ò¥¢¥é¥«¥ë¥È¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£¥«¥¯¥Æ¥ë¤Î¹Í°Æ¼Ô¤Ï¡¢Asia's 50 Best Bar¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¥Ð¡¼¤Ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤ä¡¢Âç¼ê¥Û¥Æ¥ë¥Ð¡¼¤Ç·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¼ÂÎÏ¼Ô¤¿¤Á¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤Î¼ç¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢»³Ü¥¤Î¥·¥ã¡¼¥×¤ÊÉ÷Ì£¤ÇÏÂ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡ÖROKKAN¥Þ¥Æ¥£¡¼¥Ë¡×¡¢Í®»Ò¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¤ä¤ï¤é¤«¤Ê»ÀÌ£¤¬ÆÃÄ§¤Î¡ÖÍ®»Ò¥®¥à¥ì¥Ã¥È¡×¡¢»³ºê¾øÎ¯½êÃùÂ¢¤ÎÇß¼ò¤ÈÀÖ¶Ì¥¹¥¤¡¼¥È¥ï¥¤¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¼÷¥Í¥°¥í¡¼¥Ë¡×¡¢¹ñ»ºËõÃã¡ÖÃãÌÃ¡§Ï¼¤ÎÇò¡×¤Î¾åÉÊ¤Ê´Å¤ß¤È¶ì¤µ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡ÖËõÃã¥Þ¥Æ¥£¡¼¥Ë¡×¤Ê¤É¡£
¤³¤ÎÂ¾¡¢3¼ïÎà¤Î¡ÖROKU¡ÒÏ»¡Ó¡×¤¬³Ú¤·¤á¤ë°û¤ßÈæ¤Ù¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹á¤ê¤ä¸ÄÀ¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÏÂ²Û»Ò¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥»¥Ã¥È¤âÄó¶¡¤¹¤ë¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇËÜÍè¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤à¤«¡¢É÷Ì£¤¬°ú¤Î©¤Á°û¤ß¤ä¤¹¤¤¥½¡¼¥À³ä¤ê¤«¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢BAR Time±Ä¶È¤Î»þ´ÖÆâ¤Ë¡¢»öÁ°Í½ÌóÀ©¤Ç¡Ö¥«¥¯¥Æ¥ë¤ÈÏÂ²Û»Ò¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥³¡¼¥¹¡×¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢»Íµ¨¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Î¹á¤ê¤äÁÇºà¤òÉ½¸½¤·¤¿½Õ¡¦²Æ¡¦½©¡¦Åß¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤ÈÏÂ²Û»Ò¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°Á´4¼ï¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£³Æµ¨Àá¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢½Õ¤¬¡Ö²Ö²â¤Èºù¤Î¤Í¤ê¤¤ê¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¡×¡¢²Æ¤¬¡ÖÄ«ÎÃ¤È¥¢¥¤¥¹¤ß¤ÄÆ¦¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¡×¡¢½©¤¬¡Ö½©À¼¤È·ª¤¤ó¤È¤ó¤ÈÀ¸Õª¤ÎÈ¬¥Ã¶¶¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¡×¡¢Åß¤¬¡ÖÀã¸«¤ÈÇò¤¢¤ó¤Î¤ª¤·¤ë¤³¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¡ÖÃã¼¼ BAR ROKKAN by ROKU GIN¡×³µÍ×¡Ï
±Ä¶È´ü´Ö¡§6·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á2026Ç¯6·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¢¨Æü¡¦½ËÆüµÙ
¾ì½ê¡§¥°¥é¥ó¥É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¹âÎØÆâ B1¡Ê¢©108¡Ý8612 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ3¡Ý13¡Ý1¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§
¡¡ÂÎ¸³¥³¡¼¥¹¡Ê1¡Ë15:30¡Á17:00¡¿¡Ê2¡Ë17:00¡Á18:30
¡¡Bar Time¡§18:30¡Á23:00¡Ê¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼22:30¡Ë
Äó¶¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ê»öÁ°Í½ÌóÀ©¡Ë¡§
¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥¯¥é¥Õ¥È¥¸¥ó ROKU¡ÒÏ»¡ÓÂÎ¸³¥³¡¼¥¹ 1Ì¾ 5000±ß
¡¡¥«¥¯¥Æ¥ë¤ÈÏÂ²Û»Ò¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥³¡¼¥¹ 1Ì¾ 5000±ß
¼ç¤Ê¥¢¥é¥«¥ë¥È¥á¥Ë¥å¡¼¡§
¡¡µ¨Àá¤ÎÏ»¥¸¥ó¥½¡¼¥À 1200±ß
¡¡ROKKAN¥Þ¥Æ¥£¡¼¥Ë 1400±ß
¡¡Í®»Ò¥®¥à¥ì¥Ã¥È 1400±ß
¡¡¼÷¥Í¥°¥í¡¼¥Ë 1400±ß
¡¡ËõÃã¥Þ¥Æ¥£¡¼¥Ë 1400±ß
¡¡Àõ¾ø¤·ÀùÃã³ä¤ê 1200±ß
¡¡¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥Õ¥é¥¤¥È¥»¥Ã¥È 2500±ß
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡áhttps://www.suntory.co.jp/
Ãã¼¼ BAR ROKKAN by ROKU GIN¸ø¼°HP¡áhttps://rokkan6.jp
Í½Ìó¥µ¥¤¥È¡áhttps://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014001557/34990