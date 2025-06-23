Èþ¿Í¤ÎÅò¤Ç½ë¤µÈè¤ì¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¡ª¡Ö¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Î½É ¤æ¤¦¤Õ¤êÆá¿Ü±ö¸¶¡×¤Î¡È¥×¥ÁÅò¼£¡ÉÎ¹¤Ø
¥¸¥á¥¸¥á¤·¤¿¾ø¤·½ë¤µ¤¬Â³¤¯º£¤Î»þµ¨¤Ï¡¢ÂÎ¤â¿´¤âÈèÏ«¤¬Î¯¤Þ¤ê¤¬¤Á¡£ºÇ¶á¤Ê¤ó¤À¤«Èè¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢ÅÔ¿´¤«¤éÌó2»þ´ÖÈ¾¤Ç¹Ô¤±¤ë²¹ÀôÃÏ¡¦Æá¿Ü±ö¸¶¤Î½É¡Ö¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Î½É ¤æ¤¦¤Õ¤êÆá¿Ü±ö¸¶¡×¤Ç¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡1Çñ2Æü¤Îµ¤·Ú¤Ê¡È¥×¥ÁÅò¼£¡É¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯²ÆËÜÈÖ¤ò¤à¤«¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª²½¾Ñ¿åµé¤Î¸ú²Ì!?¤Ä¤ë¤¹¤ÙÈþÈ©¤ò³ð¤¨¤ë²¹Àô¤ò¸»Àô¤«¤±Î®¤·¤Ç´®Ç½
½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.com
¡Ö¤æ¤¦¤Õ¤êÆá¿Ü±ö¸¶¡×¼«Ëý¤Î²¹Àô¤Ï¡¢¼«Ê®¸»Àô¤ÇÍ¯¤½Ð¤ëËÉÙ¤ÊÅòÎÌ¤Î¡Ö´Ñ²»¤ÎÅò¡×¡£ÊÌÌ¾¡ÖÈþ¿Í¤ÎÅò¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢¿·ÄÄÂå¼Õ¤ÎÂ¥¿Ê¤ÈÈ©¤Î¥»¥é¥ß¥É¤òÀ°¤¨¤ëÀ°È©ºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡¢Å·Á³¤ÎÊÝ¼¾À®Ê¬¥á¥¿¤±¤¤»À¤òËÉÙ¤Ë´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
²¹Àô¤Ë100mg/kg°Ê¾å¤Î¥á¥¿¤±¤¤»À¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐÈþÈ©¤ËÂç¤¤Ê¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ö´Ñ²»¤ÎÅò¡×¤Ï299.5mg/kg¤È¤¤¤¦Ìó3ÇÜ¤Î´ÞÍÎÌ¡ª
±ö²½ÊªÀô¤ÇÅòÎä¤á¤â¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢Åò¾å¤¬¤ê¤Ï¥á¥¿¤±¤¤»À¡¦Ãº»À¿åÁÇ±öÀô¤ÎW¸ú²Ì¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê½À¤é¤«¤ÊÈ©¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê¡¢¼«Á³¤Î²½¾Ñ¿å¤ËÁ´¿È¤Ç¿»¤«¤ëìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¡¢ÂÚºßÃæ¤Ï²¿ÅÙ¤Ç¤â´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦²á¤´¤¹¡©¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ê¥×¥ÁÅò¼£¥¹¥Æ¥¤¥â¥Ç¥ë¥×¥é¥ó
½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.com
±ö¸¶²¹Àô¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤«¤éÅÌÊâÌó5Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ê¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤«¤é¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¡Ö¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Î½É ¤æ¤¦¤Õ¤êÆá¿Ü±ö¸¶¡×¡£
¥²¥¹¥È¤Ë»þ´Ö¤ËÇû¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¼«Í³¤ÊÂÚºß¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤¨¤Æ¥»¥ë¥Õ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò´ðËÜ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¹Àô¤â´Ñ¸÷¤âËþÊ×¤Ê¤¯³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÂÚºß¥×¥é¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
DAY115:00 ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤é¡¢½É¤ÎÌ¾Êª¤Ç¾®Ê¢Ëþ¤¿¤·
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó³«»Ï»þ´Ö¤Î15»þ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¾®Ê¢¤â¶õ¤¯º¢¡£¤Þ¤º¤Ï²¹Àô¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢½É¤ÎÌ¾Êª¤Ç¤¢¤ë²¹Àô¤¿¤Þ¤´¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡¡½É¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ÇÍ¯¤½Ð¤ëÌó70ÅÙ¤Î¸»Àô¤ËÆá¿Ü¸æÍÜÍñ¤òÅêÆþ¤·¤¿¤é¡¢30~40Ê¬¤Ç¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£¤½¤Î´Ö¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¾å¤¬¤ëº¢¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¿©¤Ù¤´¤í¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
´Å¤¤¤â¤Î¤¬µ¤Ê¬¤Î¿Í¤Ï¡¢¼·ÎØ¤Ç¾Æ¤¯¤ß¤¿¤é¤·ÃÄ»Ò¤Ç¤ª¤ä¤Ä¥¿¥¤¥à¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¡ý¡£
Æá¿Ü¸æÍÜÍñ 1¸Ä100±ß¡¢Æá¿Ü¸æÍÜÍñ¡¦¶Ë 1¸Ä200±ß¡Ê¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤ÆÈÎÇä¡Ë
½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.com
´°À®¤·¤¿²¹Àô¤¿¤Þ¤´¤Ï¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¤ª¹¥¤ß¤Î±ö¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£
½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.com
¾Æ¤¤ß¤¿¤é¤·ÃÄ»Ò¡¡2ËÜ¥»¥Ã¥È300±ß¡Ê¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤ÆÈÎÇä¡Ë
½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.com
½ÉÇñ¼Ô¤ÎÆþÍá»þ´Ö¤Ï15:00¡Á24:00¡¢5:00¡Á9:00
½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.com
ÁáÂ®¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Î²¹Àô¤Ø¡£È©¿¨¤ê¤Î¤¤¤¤¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¤ªÅò¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Î¹Ï©¤ÎÈè¤ì¤¬¤¿¤Á¤Þ¤ÁÌþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷ÀÍÑ¤ÏRefa¤Î¥·¥ã¥ï¡¼¥Ø¥Ã¥É¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¤Î»þ´Ö¤¬¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥ê¥Ã¥Á¤Ë¡£
½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.com
º¸¤«¤éRefa¡¢¥ä¡¼¥Þ¥ó¡¢¥¢¥Ç¥é¥ó¥¹
½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.com
½÷ÀÍÑÉ÷Ï¤¤Î¥·¥ã¥ï¡¼¥Ø¥Ã¥É¤Ë¤ÏRefa¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹âµé¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤â3¼ïÎà¡ÊRefa¡¢¥ä¡¼¥Þ¥ó¡¢¥¢¥Ç¥é¥ó¥¹¡Ë´°È÷¡ª¡¡½÷À¤¬¤è¤ê²÷Å¬¤Ë²¹Àô¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¤ÎÇÛÎ¸¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤¤¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£16:30¡¡Éô²°¤Ç»×¤¤»×¤¤¤Ë²á¤´¤¹¤¯¤Ä¤í¤®¥¿¥¤¥à
½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.com
¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤Û¤Ã¤È¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤¤¤¿¤é¡¢Í¼ÈÓ¤Þ¤ÇÉô²°¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤ê¾®µÙ·Æ¡£Á´¼¼Wi-fi¤È¡¢Netflix¤äYouTube¤¬´Ñ¤é¤ì¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Æ¥ì¥Ó¤¬´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¼«Âð¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¼«Ê¬»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£²¹Àô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤Ã¤«¤ê¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢¥í¥Ó¡¼¤ÇÂîµå¤ä¥Ó¥ê¥ä¡¼¥É¤Ë¶½¤¸¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¥¢¥ê¡£
½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.com18:00¡¡Í¼ÈÓ¤¬¤Æ¤é±ö¸¶²¹Àô³¹¤Ø
Í¼ÈÓ¤òµá¤á¤Æ¡¢½É¤«¤éÊâ¤¤¤Æ¤¹¤°¤Î±ö¸¶²¹Àô³¹¤Ø¡ª¡¡18»þ°Ê¹ß¤â¤¤¤¯¤Ä¤«±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á»öÁ°¤Ë¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬Àµ²ò¤Ç¤¹¡£½É¤Ç¤Ï¶áÎÙ¤Î°û¿©Å¹¾ðÊó¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²¹Àô³¹¤ÎMAP¤âÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï½É¤«¤éÅÌÊâ¤ÇÌó7Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆüËÜÎÁÍý ¾¾ËÜ¡×¡£ ±Ä¶È»þ´Ö11:00¡Á14:00¡¢17:30¡Á20:00¡ÊÌëÍ×Í½Ìó¡Ë
½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.com
½É¤ËÌá¤Ã¤¿¤é2ÅÙÌÜ¤Î²¹Àô¤Ø¡£¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÄ¹¤á¤ÎÆþÍá¤Ç¡¢Â¸Ê¬¤Ë¤ªÅò¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¡£21:30¡¡ÈÕ¼à¤ËÆÊÌÚ¤ÎÃÏ¼ò¤Ï¤¤¤«¤¬¡©
¤ª¼ò¹¥¤¤Î¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÃÏ¼ò¤òÓÏ¤à¤Î¤âÎ¹¤ÎÂé¸ïÌ£¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£ÇäÅ¹¤Ë¤ÏÆÊÌÚ»º¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤äÆüËÜ¼ò¡¢¥ï¥¤¥ó¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Éô²°¤Ø¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£1Æü¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤¼¤Ò¡ª
½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.com
DAY206:00¡¡Ááµ¯¤¤Ï»°Ê¸¤ÎÆÁ¡ª¡¡ÌÜ³Ð¤á¤Î¤Ò¤È¤ÃÉ÷Ï¤
ÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤é¡¢Ä«¥¤¥Á¤Ç¤Þ¤¿¤Þ¤¿¤ªÉ÷Ï¤¤Ø¡£¡¡1Æü¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ËÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥ã¥¥Ã¤ÈÌ²µ¤¤¬³Ð¤á¤ÆÂå¼Õ¤âUP¡ª¡¡Ä«¤«¤é¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë²á¤´¤»¤½¤¦¡£07:00Ä«¿©¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡¡¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¤ªÊÛÅö
Ä«¿©¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¥¨¥Ô¥Ê¡¼¥ëÆá¿ÜÁíÎÁÍýÄ¹´Æ½¤¤Î¤ªÊÛÅö¤ò¡£ÇäÅ¹¤Ë¤ÏÏÂÍÎÃæ6¼ïÎà¤Î¤ªÊÛÅö¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿°ìÉÊ¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Æ¡£
¤ªÊÛÅö900±ß¤ÏÎäÅà¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÇäÅ¹¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¥Õ¥í¥ó¥È¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡£´ÛÆâ¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤Æ¡£
½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.com
º¸¾å¡§ 52.5£í¤Î¡Ö¹È¤ÎÄß¤ê¶¶¡×¤Ï²¹Àô¤¬¤ÎÌ¾½ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£±¦¾å¡§»ØÄêÊ¸²½ºâ¤Î¡ÖÌ¯±À»û¡×¡£ º¸²¼¡§¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¡È¤È¤Æ¾Æ¤¡É¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö¤¯¤À¤â¤Î¤ä¥«¥Õ¥§ Æ£²°¡×¡£±¦²¼¡§¥×¥ÁÅò¼£¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ï¡ÖÅò¤ÃÊâ¤ÎÎ¤¡×¤Ç¡£
½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.com
¾¯¤·Áá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤ò¤·¤¿¤é¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Ç²ÙÊª¤òÍÂ¤±¤Æ²¹Àô³¹¤ØGO¡£Àä·Ê¤¬Ä¯¤á¤é¤ì¤ë¡Ö¹È¤ÎÄß¤ê¶¶¡×¤ä¡¢800Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¡ÖÌ¯±À»û¡×¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÄ¹¤µ¤ò¸Ø¤ëÂÍá»ÜÀß¡ÖÅò¤ÃÊâ¤ÎÎ¤¡×¤Ê¤É¡¢Ë¬¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¾ì½ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª¡¡ÅÓÃæ¡¢¤ªÅÚ»º¤Ë²¹Àô¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¥Ö¥é¥ó¥Á¤ò¤·¤¿¤ê¡¢»þ´Ö¤¬µö¤¹¸Â¤êÆá¿Ü±ö¸¶²¹Àô³¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸«¤Ä¤±¤Ë»¶ºö¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
12:00¡¡¸µµ¤¤ò¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¤ÆÎ¹¤Îµ¢Ï©¤Ø
½É¤ËÌá¤Ã¤ÆÍÂ¤±¤Æ¤¤¤¿²ÙÊª¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£Î¹¤¬½ª¤ï¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢²¹Àô¤ÈÍºÂç¤Ê¼«Á³¤Ë¤¹¤Ã¤«¤êÌþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¸µµ¤¤ò¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢¡Ö¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Î½É¡¡¤æ¤¦¤Õ¤êÆá¿Ü±ö¸¶¡×¤Î¥×¥ÁÅò¼£Î¹¤Ø¤Ç¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¡ª
Information
¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Î½É ¤æ¤¦¤Õ¤êÆá¿Ü±ö¸¶
ÆÊÌÚ¸©Æá¿Ü±ö¸¶»Ô±ö¸¶2441
0287-32-5963
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó15:00¡¿¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È10:00