ÉÒ´¶È©¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ç¥£¥»¥ó¥·¥¢¡×¤Ë¤è¤ë2025Ç¯ºÇ¿·¤¿¤ë¤ß°õ¾Ý¥±¥¢¤Î¿·¾ï¼±¡¢83.9¡ó¤¬¡Ö»ç³°Àþ¤¬¤¿¤ë¤ß¤Î¸¶°ø¡×¤È²óÅú
²Æ¤Ï³°½Ðµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î°õ¾Ý¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¡£¤µ¤é¤ËÈ©¤Ë¤Ï»ç³°Àþ¤ä´¥Áç¡¢´¨ÃÈº¹¤È¤¤¤Ã¤¿³°Åª¥¹¥È¥ì¥¹¤¬½Å¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÍ×°ø¤¬È©¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢µ¤¤Å¤«¤Ì¤¦¤Á¤Ë¡Ö¤¿¤ë¤ß°õ¾Ý¡×¤ò¿Ê¹Ô¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¤¿¤ë¤ß¡áÅß¤Î¤â¤Î¡Ý´¥Áç¤äÈ©¹Ó¤ì¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡Ý¤ä²ÃÎð¤Î±Æ¶Á¤òÂç¤¤¯Âª¤¨¡¢²Æ¤Î¥±¥¢¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡£
ËÜÅö¤Ë¤¿¤ë¤ß°õ¾Ý¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Ê¤Î¤«¡©¸¶°ø¤È¤·¤Æ²¿¤¬Ç§¼±¤µ¤ì¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Çµ¤¤Å¤¡¢¥±¥¢¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¥Ý¡¼¥é¡¦¥ª¥ë¥Ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ÎDECENCIA¤Ï¡¢40¡Á50Âå¤Î½÷À¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÈ©¤Î¤¿¤ë¤ß°õ¾Ý¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡ÊÄ´ºº´ü´Ö¡§5·î14Æü¡Á5·î15Æü¡¢Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¡¢Ä´ºº¿Í¿ô¡§1001¿Í¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Ä´ºº²óÅú»þ¤Ë40¡Á50Âå¤Î½÷À¤È²óÅú¤·¤¿¥â¥Ë¥¿¡¼¡Ë¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¡ÖÈ©¤¬¤¿¤ë¤ó¤Ç¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¡×¤ò¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤ä¤ä¤¢¤ë¡Ê39.0¡ó¡Ë¡×¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â¤¢¤ë¡Ê36.7¡ó¡Ë¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡Ê16.6¡ó¡Ë¡×¡ÖÁ´¤¯¤Ê¤¤¡Ê7.7¡ó¡Ë¡×¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
7³ä°Ê¾å¤Î¿Í¤¬²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¡Ö¤¿¤ë¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¤Ç¤â¡Ö¤ä¤ä¤¢¤ë¡×¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§Åª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤ë¤ß¤Î¼Â´¶¤Ï¡¢¿¼¹ï¤ÊÊÑ²½¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖºÇ¶á¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯´é¤Î°õ¾Ý¤¬°ã¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÇùÁ³¤È¤·¤¿°ãÏÂ´¶¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÌÀ³Î¤ÊÈ©Çº¤ß¤È¤ÏÂª¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍ×°ø¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤¿¤ë¤ó¤Ç¸«¤¨¤ë¸¶°ø¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ëÍ×ÁÇ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö»ç³°Àþ¡Ê83.9¡ó¡Ë¡×¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢¡Ö¶ÚÆù¤Î¿ê¤¨¡Ê82.5¡ó¡Ë¡×¡Ö´¥Áç¡Ê79.2¡ó¡Ë¡×¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
Í×°ø¤¬Â¿ÌÌÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÂÐºö¤âÃ±°ì¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤À¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö»ç³°Àþ¡á¥·¥ß¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤Ãæ¤Ç¡¢¡Ö¤¿¤ë¤ß¤È¤Î´Ø·¸¡×¤Þ¤ÇÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ç°Õ¼±¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÈ©¤Î¤¿¤ë¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃ¤Ë°Õ¼±¤¹¤ëµ¨Àá¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÅß¡Ê42.0¡ó¡Ë¡×¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢¡Ö²Æ¡Ê31.8¡ó¡Ë¡×¡Ö½Õ¡Ê21.5¡ó¡Ë¡×¡Ö½©¡Ê4.7¡ó¡Ë¡×¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
Åß¤Ï´¥Áç¤Ë¤è¤ëÈ©¤Î¥Ï¥êÄã²¼¤ä¾®¥¸¥ï¤¬ÌÜÎ©¤Á¤ä¤¹¤¯¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÊÑ²½¤ò¼Â´¶¤·¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö»ç³°Àþ¤¬¤¿¤ë¤ß¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º»ç³°ÀþÎÌ¤¬µÞÁý¤¹¤ë½Õ¤ä²Æ¤Î¿ôÃÍ¤¬ÁêÂÐÅª¤ËÄã¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤È¤¯¤Ë½Õ¤ä²Æ¤Ï¡¢¤¿¤ë¤ß°õ¾Ý¤Î¿Ê¹Ô¤¬¡Öµ¤¤Å¤«¤ì¤Ë¤¯¤¤¡×µ¨Àá¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¼Â´¶¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¡¢ÂÐºö¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤¹Í×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¼ÂºÝ¤ËÈ©¤Î¤¿¤ë¤ß¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Î¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÈ©¤¬¤¿¤ë¤ó¤Ç¸«¤¨¤ë¤È°Õ¼±¤¹¤ë¾ìÌÌ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î´é¤ò¸«¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¡Ê76.5¡ó¡Ë¡×¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢¡ÖÈ©¤Ë¥Ï¥ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿¡Ê53.7¡ó¡Ë¡×¡Ö²½¾Ñ¥Î¥ê¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿¡Ê31.3¡ó¡Ë¡×¡Ö¼þ°Ï¤Î¿Í¤È¤ÎÈæ³Ó¡Ê20.1¡ó¡Ë¡×¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
Â¾¿Í¤Î»ëÀþ¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Îµ¤¤Å¤¤«¤é¡Ö¤¿¤ë¤ß°õ¾Ý¡×¤ò¼Â´¶¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤ë¼«Ê¬¤ò¸«¤ë¤³¤È¤ÏÈ©°õ¾Ý¤ÎÊÑ²½¤òµÒ´ÑÅª¤Ë³ÎÇ§¤·¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Æü¾ï¤ÎÈùºÙ¤ÊÊÑ²½¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ëÆüÆÍÁ³µ¤¤Å¤¯¡×È©Çº¤ß¤È¤·¤ÆÉ½ÌÌ²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¤¿¤ë¤ß¥±¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ë°õ¾Ý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤«µ¿Ìä¡Ê56.5¡ó¡Ë¡×¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢¡ÖÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¡Ê50.5¡ó¡Ë¡×¡Ö²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ê41.7¡ó¡Ë¡×¡Ö»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡Ê32.6¡ó¡Ë¡×¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¥±¥¢¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÍß¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¸ú²Ì¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤ä¾ðÊóÉÔÂ¤¬¡¢¹ÔÆ°¤Ø¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·ÑÂ³À¤ä¥³¥¹¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¼ÂÅª¥Ï¡¼¥É¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤ì¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂòÉÔ°Â¤â¾ãÊÉ¤Î°ì°ø¤È¤¤¤¨¤ë¤è¤¦¤À¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢40¡Á50Âå½÷À¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡ÖÈ©¤Î¤¿¤ë¤ß¡×¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢°Õ¼±¤Î¥Ô¡¼¥¯¤¬¡ÖÅß¡×¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÅß¾ì¤Î´¥Áç¤Î±Æ¶Á¤¬»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤Þ»ç³°ÀþÎÌ¤ÎÁý²Ã¤ò·Þ¤¨¤ë½Õ²Æ¤â¡¢¤¿¤ë¤ß¤Î¿Ê¹Ô¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëµ¨Àá¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸¶°ø¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¥±¥¢¤òÁª¤Ù¤Ð¤è¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö»î¤·¤Æ¤â¸ú²Ì¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«ÉÔ°Â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯¡¢¹ÔÆ°¤òÁË¤à¤Î¤Ï¾ðÊóÉÔÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áª¤Ó¤Ë¤¯¤µ¤ä¿´ÍýÅª¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
È©¤ÏÆü¡¹ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£Æü¤Ï¾¯¤·¥Ï¥ê¤¬¤Ê¤¤¤«¤â¡×¡ÖºÇ¶á¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤½¤ó¤Êµ¤¤Å¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢È©¤«¤é¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¢½Õ²Æ¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢È©¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸«¤¿ÌÜ°õ¾Ý¤ò°é¤Æ¤ëÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
²Æ¤Ï¡¢»ç³°ÀþÎÌ¤ÎÁý²Ã¤Ë²Ã¤¨¡¢µ¤²¹º¹¤ä¶õÄ´¤Ë¤è¤ë´¥Áç¤Ê¤É¡¢È©¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³°Åª¥¹¥È¥ì¥¹¤¬½Å¤Ê¤ëµ¨Àá¡£ÆÃ¤Ë40¡Á50Âå½÷À¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢È©¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤¿¤ë¤ß¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢½¾Íè¤ÏÈé²¼ÁÈ¿¥¤Î¹½Â¤ÊÑ²½¤¬¼ç¤ÊÍ×°ø¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¡¢¥Ý¡¼¥é²½À®¹©¶È¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢È©É½ÌÌ¤Î¾õÂÖ¡ÊÁÆ¤µ¡¦¤¯¤¹¤ß¡Ë¤â¡¢¤¿¤ë¤ß¤Î°õ¾Ý¤ËÂç¤¤¯´ØÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê»²¾È¡§2024Ç¯10·î29Æü¡ÖÈ©É½ÌÌ¤Î¡ÖÁÆ¤µ¡×¤È¡Ö¤¯¤¹¤ß¡×¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¤¿¤ë¤ß¤Î¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ë¡×¡Ë¡£
¥Ç¥£¥»¥ó¥·¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤ë¤ß°õ¾Ý¥±¥¢¡Ê¥Ï¥ê¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ë¤è¤ë¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ©ÌÀ´¶Èþ¡Ê¥á¥é¥Ë¥ó¤ÎÃßÀÑ¤òÍÞ¤¨¡¢¥·¥ß¡¦¤½¤Ð¤«¤¹¤òËÉ¤°¤³¤È¡Ë¥±¥¢¡¢¹âÊÝ¼¾È©¹Ó¤ì¥±¥¢¤ò³ð¤¨¤ë¥Ç¥£¥»¥ó¥·¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤òÈ¯Çä¡£´¥Áç¤ä»ç³°Àþ¤Ê¤É¤ÇÈ©¤¬¤æ¤é¤®¤ä¤¹¤¤½Õ²Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢È©¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤éÀ°¤¨¤ë¥±¥¢¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö·ÑÂ³Åª¤ËÀ°¤¨¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡×¤¬¡¢¸«¤¿ÌÜ°õ¾Ý¤ÎÊÑ²½¤ò»Ù¤¨¤ë¸°¤Ë¤Ê¤ë¡£È©°õ¾Ý¤ËÊÑ²½¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤¿º£¤³¤½¡¢¤¿¤ë¤ß°õ¾Ý¥±¥¢¤ò»Ï¤á¤ëÅ¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤Ê¤ë¡£