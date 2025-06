岡崎体育が6月25日、4枚組映像作品集『REBOUND ERA』をリリースするほか、同日より9日間連続2マンライブ<炎の九連組手 -Road to 10th Anniversary->が開幕となる。 『REBOUND ERA』は、岡崎体育が体重リバウンド期に行った3本のツアーに加え、2024年配信された2作のEP「Suplex」「Pedigree」を1枚にコンパイルしたCD付属による豪華4枚組映像作品集だ。 映像作品としては、2023年に全国17ヵ所19公演で開催されたライブハウスツアー<JAPAN TOUR II>よりファイナルのO-EAST公演、2024年に全国6ヵ所で開催された<Zepp Tour 2024>よりファイナルのZepp Divercity公演、同年開催の全国ホールツアー<盆テク博覧会>より東京NHKホール公演の模様を収録。それぞれのツアーでしか披露されていない楽曲や未発表楽曲も見どころのひとつだ。 なお、岡崎体育は『REBOUND ERA』リリース日の6月25日から自身の誕生日7月3日にかけて、東京・恵比寿リキッドルームで9日間連続2マンライブ<炎の九連組手 -Road to 10th Anniversary->を開催する。ライブ会場限定『REBOUND ERA』購入特典としてオリジナルアクリルキーホルダーが付属することも明らかとなった。 岡崎体育は、俳優としては7月13日からスタートするTBS日曜劇場『19番目のカルテ』への出演が決定している。 ■4枚組映像作品集『REBOUND ERA』2025年6月25日(水)発売【完全生産限定盤(3BD+1CD)】¥17,500(税込)予約リンク:https://okazakitaiiku.lnk.to/tx5u8S▼Blu-ray収録内容『JAPAN TOUR II』ツアーファイナル@Spotify O-EAST公演(2023年12月23日)『Zepp Tour』ツアーファイナル@Zepp DiverCity公演(2024年6月2日)『盆テク博覧会』@NHKホール公演(2024年11月17日)▼CD収録内容配信EP「Suplex」「Pedigree」をコンパイルしたCD(全10曲) ●購入特典・Amazon.co.jp:ビジュアルシート(全5種)・楽天ブックス:顔ヒストリーバッジ2025・セブンネットショッピング:オリジナルアクリルキーホルダー●岡崎体育オフィシャルファンクラブ「Wallets」会員限定特典:オリジナル大判写真集※対象店舗はSony Music Shop限定となります。※ご購入いただいた方に先着でプレゼントいたします。特典はなくなり次第終了となりますので、お早めにご注文ください。※本商品は、岡崎体育オフィシャルファンクラブ「Wallets」の会員様のみご購入いただける商品です。https://okazakitaiiku-wallets.com/s/n149/ ■<炎の九連組手 -Road to 10th Anniversary->日時:2025年6月25日(水)〜7月3日(木)会場:東京・恵比寿 LIQUIDROOMイベント特設サイト:https://okazakitaiiku.com/roadto10th/●LIVE会場限定『REBOUND ERA』(6/25Release )購入特典<炎の九連組手 -Road to 10th Anniversary->会場限定のアクリルキーホルダーを配布映像商品『REBOUND ERA』をご購入いただいた方を対象に、会場限定アクリルキーホルダーをプレゼントいたします。特典は、対象商品1枚のお買い上げにつき、1点お渡しいたします。数量限定にて、商品・特典はなくなり次第終了となりますのでお早めにお買い求めください。 関連リンク ◆岡崎体育 オフィシャルサイト◆岡崎体育 オフィシャルYouTubeチャンネル◆岡崎体育 オフィシャルX◆岡崎体育 オフィシャルInstagram◆岡崎体育 オフィシャルTik Tok

