04 Limited Sazabysが彼らの地元である愛知県は愛・地球博記念公園(通称モリコロパーク)にて6月21日、22日の2日間に渡り<YON FES 2025>を開催した。オフィシャルからのライブレポートを以下にお届けする。 ◆<YON FES 2025>ライブ写真(42枚) 今年で8回目の開催となったYON FES。2016年の初開催より毎年4月に行われていたが、昨年より6月開催へお引越し。梅雨の時期ということもあり昨年はその洗礼も受けたが、今年は快晴も快晴。雨の予報も気になっていた2日目もそんな予報があったことすら忘れるほど天気に恵まれた中での開催となった。今年のYON FESにはフォーリミを含めた全21バンドが出演。その中の10バンドが初出演ということもあり、また新しい伝説がYON FESに生まれた2日間となった。 初日である6月21日には04 Limited Sazabys、coldrain、ENTH、GLIM SPANKY、KALMA、Knosis、KUZIRA、MONGOL800、SHANK、Survive Said The Prophet、マカロニえんぴつが出演。朝イチ・ブレアを炸裂させた地元名古屋の先輩coldrain、YON FESに賭ける想いを言霊として響かせたKALMA、皆勤賞であることが当たり前じゃないことをそのステージで見せつけたSHANK、その爆音でYON FESを震撼させ躍らせたKnosis、もはや国歌とも言える名曲の数々に「夢ならば覚めないで」と何度も思わされたMONGOL800、唯一無二のハードブルースロックをYON FESにぶっ放したGLIM SPANKY、「フォーリミぶっ倒す宣言」通りその歌をもって真っ向勝負したマカロニえんぴつ、奇跡が起きる場所に「うるさい音楽」で軌跡を刻んだSurvive Said The Prophet、フォーリミが上京して随分経って、じゃあ誰が名古屋を守って来たかをYON FESで証明したENTH、夢を見て、その何倍も現実を見ることになったからこそ更に大きな夢を掴もうとしている裸一貫KUZIRAと、10組のアーティストがフォーリミに対する想いをステージから投げかける。 トリのフォーリミがステージに登場すると陽が落ちかけているというのに更に温度が上がったように感じるモリコロパーク。「夏の三大欲求、食欲、性欲、海水浴!」と「swim」でライブがスタート。色んな時代を乗り越えてきたフォーリミと僕らはこうやって「今日」に向かって未来を信じて泳いできた。そうやってフォーリミが前に進んでこられたのは「旅の仲間」つまりフォーリミの人生の登場人物であり世代を超えた同志である仲間のバンドたちの存在が大きいことは明白だ。先に進むだけ、さらに進むだけ、9年目、8回目の開催にしてまだまだフォーリミは宝探しを続行中なのだ。だってこの世はでっかい宝島、アドベンチャーに飛び込んで超えていくのが僕らのヒーロー、フォーリミだ。そんな中、フォーリミにとってもシーンにとっても圧倒的なヒーローで在り続けるMONGOL800のカヴァー「DON’T WORRY BE HAPPY」をモンパチとパーティーダンサー粒マスタード安次嶺を迎え披露。「心配しなくていい。みんなで幸せになろう」この曲の持つメッセージが、そのまま今の時代を生きるフォーリミから僕たちへのメッセージとして心のずっと奥の奥まで真っ直ぐに響く。「心の友しかいない」「こういう日があるから生きていられます」とステージ袖に集まる仲間を眺めながら言葉にするGEN。そして視線をフロアに移し「YON FESが出来るのはここにいる皆さんのお陰。今日1日、かっこよかったです」と感謝を伝える。息をして、歌って、明日をみんなで生きる。もう何年も歌い続けてきた「message」が今この瞬間の気持ちを歌っているように聴こえるから音楽って凄い。 YON FESで演奏される「hello」をこの数年特別に感じるようになったのは、この数年のあの時代を一緒に乗り越えてきたから。世代も違えば育ってきた環境だって違う。だけど僕らにはたったひとつの共通点として、この日YON FESに集まっている。メジャーデビュー10周年を迎えたフォーリミが、そのメジャーデビューアルバム『CAVU』より「Terminal」を披露。最低な世界のまんまじゃ全然愛せないでしょ。待っているだけじゃ埋められないでしょ。だからフォーリミは、せめてフォーリミが存在するその世界だけは最高な世界にしようと前に進み続けている。それは毎年開催されているYON FESが何よりの証拠だ。何時何分何秒、フォーリミがいる限り、僕たちは何処にだっていける。アンコールでは「Feel」「monolith」を披露。さらに後輩であるKUZIRAが先ほどステージでカヴァーした名古屋のライブハウスの歌「758」を名古屋のバンドとして熱演しYON FES初日を終えた。 YON FES 2日目、6月22日は04 Limited Sazabys、Age Factory、HEY-SMITH、Hump Back、My Hair is Bad、OKAMOTO’S、SCAFULL KING、SHADOWS、UNISON SQUARE GARDEN、ネクライトーキー、フレデリックが出演。フェス出演条件「朝イチNG」返上グッドモーニングスカパンクをお見舞いしたHEY-SMITH、飛び込んでくる音の全てをミラクルにワンダフルにYON FESをヘヘイヘイしたネクライトーキー、母親となり価値観や優先順位が変わる中で夢を見ることに何も変わりがないことをそのロックンロールで誇示したHump Back、スーパー玄人集団でありながら音楽を楽しむことに何よりも真っすぐなOKAMOTO’S、30度を超えた日曜を更に何処までも上昇させる3ピースの最高峰UNISON SQUARE GARDEN、90年代のやり方、在り方を2025年にバビューンと提示してフォーリミを躍らせたリヴィングレジェンドSCAFULL KING、フォーリミの良き後輩でありいつまでもフォーリミを鼓舞させる存在で在り続けるYON […]

