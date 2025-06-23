ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖBOW AND ARROW¡×¡ß¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¡¢Ì¡²è¤È³Ú¶Ê¤Î¥³¥é¥ÜMV¸ø³«
Ì¡²è¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡×¤È¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖBOW AND ARROW¡×¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬ËÜÆü6·î23Æü¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ Æ±¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡¦¤¤¤Î¤ê¤È¡¢Áª¼ê»þÂå¤ËºÃÀÞ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥³¡¼¥Á¡¦»Ê¤È¤Î¿¼¤¤å«¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Æü¡¹¡¢¤½¤·¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤ËÄ©¤à¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡£ ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦¤¤¤Î¤ê¤¬¥ê¥ó¥¯¤Î¾å¤ËÐÊ¤à¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤Ç»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¼Â¼Ì¤ÈÌ¡²è¤¬Í»¹ç¤·¤¿±ÇÁü¤Ç¤¢¤ê¡¢³Ú¶Ê¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤ë¤¤¤Î¤ê¤ÎÂæ»ì¤Ï¡¢ºîÃæ¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤º£²ó¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¸ÀÍÕ¤À¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î°î¤ì½Ð¤¹´¶¾ð¡¢¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÌöÆ°´¶¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿¤Ä¤ë¤Þ¤¤¤«¤ÀÀèÀ¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ®°µ¤Ï¡¢É¹¾å¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¡ÈÌ´¡É¤È¡ÈÅØÎÏ¡É¤Îµ°À×¤ò²»³Ú¤È¶¦¤Ë¿·¤¿¤Ê´¶Æ°¤ÇÊñ¤à¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿¡£ ¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡È·ëÂ«¤¤¤Î¤ê(¤æ¤¤¤Ä¤«¤¤¤Î¤ê)¡É¤È¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡ÈÌÀ±ºÏ©»Ê(¤¢¤±¤¦¤é¤¸¤Ä¤«¤µ)¡É¤ÎÆó¿Í¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢±É¸÷¤Î¡È¥á¥À¥ê¥¹¥È¡É¤òÌÜ»Ø¤¹Êª¸ì¡£¸¶ºî¤Ï¡È¼¡¤Ë¤¯¤ë¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ 2022¡É¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ÉôÌç1°Ì¼õ¾Þ¡¢¡ÈÂè48²ó¹ÖÃÌ¼ÒÌ¡²è¾Þ¡ÉÁí¹çÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ24¶É¥Í¥Ã¥È¡ÈNUMAnimation¡ÉÏÈ¤Ë¤Æ2025Ç¯1¡Á3·î¤ËTV¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âè2´ü¤ÎÀ©ºî¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«m¡¤Ì¡²è¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù(Ãø¡§¤Ä¤ë¤Þ¤¤¤«¤À)¤ÏËÜÆü¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ºÇ¿·13´¬¤ÎÈ¯Çä¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖPlazma / BOW AND ARROW¡×¤Ï6·î11Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¥Á¥ã¡¼¥È¼ó°Ì5´§¡¢2025Ç¯ÅÙ¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈºÇ¹âÇä¾å¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¤Ë¤Ï¡¢¤Ä¤ë¤Þ¤¤¤«¤ÀÀèÀ¸¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¤È¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX(¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹)¡Ù¤Î¹ë²Ú¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤ë¤ª½Ë¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥È¤ÏÉ½¼¨²ó¿ô1000Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£ ¡¡ ¢£15th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖPlazma / BOW AND ARROW¡×2025Ç¯6·î11Æü(¿å)È¯ÇäÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://reissuerecords.net/Plazma_bowandarrow/¢¨¡ÖPlazma¡×¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX(¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹)¡Ù¼çÂê²Î¢¨¡ÖBOW AND ARROW¡×TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¢¨¥À¥Ö¥ëA¥µ¥¤¥É¥·¥ó¥°¥ë¡Ú½é²ó¸ÂÄê ¥Ï¥íÈ×(CD+¥Ï¥í)¡ÛSECL-3200¡Á3201 ¡ï4,900(ÀÇ¹þ)¡Ú½é²ó¸ÂÄê ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¡¼¥Ç¥Ð¥¤¥¹È×(CD+DVD)¡ÛSECL-3202¡Á3204 ¡ï3,380(ÀÇ¹þ)¡Ú½é²ó¸ÂÄê ÄÌ¾ïÈ× Plazma/BOW AND ARROW (CD)¡ÛSECL-3205 ¡ï1,100(ÀÇ¹þ)¡Ú½é²ó¸ÂÄê ÄÌ¾ïÈ× BOW AND ARROW/Plazma (CD)¡ÛSECL-3206 ¡ï1,100(ÀÇ¹þ)¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ (¥Ï¥íÈ×/¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¡¼¥Ç¥Ð¥¤¥¹È×/ÄÌ¾ïÈ×Plazma / BOW AND ARROW)1 Plazma2 BOW AND ARROW3 Plazma ¥¢¥Ë¥á¡¦¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥° ver.4 BOW AND ARROW ¥¢¥Ë¥á¡¦¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥° ver.¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ [¡Ä]
The post ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖBOW AND ARROW¡×¡ß¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¡¢Ì¡²è¤È³Ú¶Ê¤Î¥³¥é¥ÜMV¸ø³« first appeared on BARKS.