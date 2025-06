漫画『メダリスト」と、米津玄師が手掛けたオープニング主題歌「BOW AND ARROW」のコラボによるスペシャルミュージックビデオが本日6月23日、講談社オフィシャルYouTubeチャンネルにプレミア公開となった。 同スペシャルミュージックビデオは、フィギュアスケートにすべてをかける少女・いのりと、選手時代に挫折を経験したコーチ・司との深い絆に焦点をあて、ふたりが共に歩んできた日々、そして金メダルに挑む強い想いを描いたものだ。 ミュージックビデオは主人公・いのりがリンクの上に佇むシーンからスタート。これは、実際のスケートリンクで撮影を行った実写と漫画が融合した映像であり、楽曲が終わった後に添えられるいのりの台詞は、作中では描かれていない今回のミュージックビデオのための特別な言葉だ。キャラクターの溢れ出す感情、スケーティングの躍動感が表現されたつるまいかだ先生ならではの筆圧は、氷上に刻まれる“夢”と“努力”の軌跡を音楽と共に新たな感動で包むスペシャルなミュージックビデオとして描かれた。 『メダリスト』は、フィギュアスケートの才能を開花させていく“結束いのり(ゆいつかいのり)”と、指導者として成長していく“明浦路司(あけうらじつかさ)”の二人がタッグを組み、栄光の“メダリスト”を目指す物語。原作は“次にくるマンガ大賞 2022”コミックス部門1位受賞、“第48回講談社漫画賞”総合部門を受賞、テレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠にて2025年1〜3月にTVアニメが放送され、第2期の制作も決定しているほかm,漫画『メダリスト』(著:つるまいかだ)は本日コミックス最新13巻の発売を迎えた。 米津玄師のシングル「Plazma / BOW AND ARROW」は6月11日にリリースされ、週間ランキングチャート首位5冠、2025年度ソロアーティスト最高売上を記録した。また、リリース日には、つるまいかだ先生が描き下ろしたTVアニメ『メダリスト』と『機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)』の豪華コラボによるお祝いイラストも公開され、公式Xアカウントで投稿されたポストは表示回数1000万回を超えるなど話題を集めた。 ■15thシングル「Plazma / BOW AND ARROW」2025年6月11日(水)発売特設サイト:https://reissuerecords.net/Plazma_bowandarrow/※「Plazma」『機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)』主題歌※「BOW AND ARROW」TVアニメ『メダリスト』オープニング主題歌※ダブルAサイドシングル【初回限定 ハロ盤(CD+ハロ)】SECL-3200〜3201 ¥4,900(税込)【初回限定 インストーラーデバイス盤(CD+DVD)】SECL-3202〜3204 ¥3,380(税込)【初回限定 通常盤 Plazma/BOW AND ARROW (CD)】SECL-3205 ¥1,100(税込)【初回限定 通常盤 BOW AND ARROW/Plazma (CD)】SECL-3206 ¥1,100(税込)▼CD収録内容 (ハロ盤/インストーラーデバイス盤/通常盤Plazma / BOW AND ARROW)1 Plazma2 BOW AND ARROW3 Plazma アニメ・オープニング ver.4 BOW AND ARROW アニメ・オープニング ver.▼CD収録内容 […]

